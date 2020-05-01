Как заменить 9 слов-паразитов, которые делают вашу речь бедной и скучной

18
7
34
2k

Несмотря на то, что тех, кто часто использует слова-паразиты, принято критиковать, эксперты по публичным выступлениям советуют использовать такие выражения, пусть и в ограниченном количестве. Это делает речь живее и выразительнее. Но в 90 % случаев ненужные слова стоит беспощадно выбрасывать. А если это не получается, хотя бы заменять на более литературные аналоги.

Мы в AdMe.ru тщательно изучили вопрос и предлагаем более грамотную замену распространенным словам-паразитам.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Как боретесь со словами-паразитами вы?

18
7
34
2k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться