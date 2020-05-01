Как заменить 9 слов-паразитов, которые делают вашу речь бедной и скучной
Несмотря на то, что тех, кто часто использует слова-паразиты, принято критиковать, эксперты по публичным выступлениям советуют использовать такие выражения, пусть и в ограниченном количестве. Это делает речь живее и выразительнее. Но в 90 % случаев ненужные слова стоит беспощадно выбрасывать. А если это не получается, хотя бы заменять на более литературные аналоги.
Мы в AdMe.ru тщательно изучили вопрос и предлагаем более грамотную замену распространенным словам-паразитам.
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Как боретесь со словами-паразитами вы?