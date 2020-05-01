Как заменить 9 слов-паразитов, которые делают вашу речь бедной и скучной

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Несмотря на то, что тех, кто часто использует слова-паразиты, принято критиковать, эксперты по публичным выступлениям советуют использовать такие выражения, пусть и в ограниченном количестве. Это делает речь живее и выразительнее. Но в 90 % случаев ненужные слова стоит беспощадно выбрасывать. А если это не получается, хотя бы заменять на более литературные аналоги.