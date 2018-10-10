Как замаскировать седину без окрашивания и что с ней точно не стоит делать

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Чаще всего первые седые волосы появляются у людей после 30 лет. Если же вы нашли у себя их раньше, то можно говорить о преждевременной седине. Самый простой способ избавиться от серебра в волосах — это окрашивание. Но уже через пару недель ненавистные пряди вновь дадут о себе знать, т. к. корни немного отрастут. В этой статье мы расскажем о способах, которые помогут скрыть седину между походами в парикмахерскую.

А в конце AdMe.ru приготовил для вас советы о том, как предотвратить появление седины и что с ней совершенно точно нельзя делать.

За цвет волос человека отвечает пигмент меланин, он вырабатывается в специальных клетках — меланоцитах. Седина же появляется в тот момент, когда выработка пигмента прекращается. В основном это происходит из-за старения или генетической предрасположенности человека. Также ускорить появление седины может нездоровый образ жизни. Но в любом случае вы можете замаскировать седые волосы. И ниже мы дадим несколько советов, которые помогут вам в этом.

Измените пробор

Обычно седина в первую очередь затрагивает виски и область пробора. Поэтому, чтобы ее скрыть, порой достаточно просто изменить пробор, уложив волосы на другую сторону. А если хочется еще большего креатива, то отдайте предпочтение зигзагообразному пробору. Зафиксировать его помогут специальные средства: лаки для волос, гели или муссы с фиксацией.

Заплетите косы

Если у вас достаточно длинные волосы, то седину можно замаскировать с помощью объемных кос. Конечно, обычная коса тут не поможет. Придется немного постараться и сделать красивую прическу. Попробуйте заплести косу и превратить ее в ободок. Также можно попробовать более сложные прически с плетением. Все они помогут скрыть седые волоски.

Используйте аксессуары

Если волосы не такие длинные, чтобы плести из них косы, или вы просто не любите такую прическу, то используйте привычные аксессуары: ободки, повязки, заколки и так далее. Так вы сразу убьете двух зайцев: скроете седину и будете выглядеть стильно. В этом вопросе также помогут и головные уборы. Например, этой осенью на пике популярности береты. Используйте их, чтобы скрыть седину. Правда такой способ не поможет, если вам предстоит провести вечер в помещении.

Сделайте объемную прическу

Седые волосы можно скрыть с помощью пышной прически. Здесь важно запрятать поглубже ненавистную седину, приподняв окрашенные пряди у корней. Идеальное решение — завить волосы. Это не только сделает прическу более объемной, но и поможет надежнее спрятать седые пряди.

Используйте оттеночную помаду, тушь или спрей для волос

Наиболее надежный способ скрыть седину — это использовать оттеночные средства. Все они не меняют цвет волос на долгое время, как это делает краска, но помогают, если навести лоск нужно срочно. Их можно использовать, чтобы скрыть седину между походами к парикмахеру для полноценного окрашивания.

Как предотвратить седину и что с ней нельзя делать

Не выдергивайте седые волоски. Дело в том, что, поступая так, вы повреждаете волосяные фолликулы. Со временем на этом месте волосы просто перестанут расти. В итоге образуются залысины, что хуже седины, которую вы хотя бы можете замаскировать. Чтобы предотвратить раннее появление седых прядей, стоит обратить внимание на свой образ жизни: избавьтесь от вредных привычек вроде курения;

питайтесь продуктами животного происхождения. Особенно будет полезна печень, в которой в большом количестве содержится витамин В12. Нехватка этого витамина может вызвать преждевременную седину;

многие уверены, что седые волосы появляются из-за стресса. Ученые пока не нашли такой взаимосвязи, но в любом случае стресс негативно отражается на организме в целом и на состоянии волос в частности. Так что умение успокаиваться и не нервничать по пустякам точно вам пригодится.