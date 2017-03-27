Как за 3 секунды освободить руки по совету спецслужб

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Агент ЦРУ Джейсон Хансон (Jason Hanson) за время своей работы повидал многое. А уйдя со службы, он написал целую книгу, в которой рассказывает об опасностях, которые нас подстерегают, разоблачает уловки мошенников и учит быть готовым к любым неожиданностям. AdMe.ru решил освоить некоторые приемы спецагентов и рассказать вам, как за считаные секунды освободить руки от стяжек.

Знайте слабые стороны

Главное, что нужно знать, чтобы освободиться от стяжек, которыми часто связывают руки, — это их слабые стороны. Первая — фиксированный размер петли, которая не будет уменьшаться в процессе освобождения. А это значит, что из такой петли можно выскользнуть, но для этого необходимо, чтобы руки были стянуты крестом и только спереди. Вторая — это хрупкость при резких нагрузках. Значит, основная задача «стянутого по рукам» — обеспечить сильную нагрузку. По совету агента, эту особенность и стоит использовать.

Приступим к выполнению

Для того чтобы разорвать стяжку, нужно выполнить 3 простых действия. Шаг 1: принять начальное положение. Вытяните руки вперед как можно дальше и как можно теснее прижмите друг к другу предплечья. Так создается необходимое давление. Шаг 2: сместить замок. Стяжку удерживает маленький замок. Вам надо ее так повернуть, чтобы замок оказался между ладонями как можно ближе к середине. Шаг 3: разорвать. Поднимите руки над головой и резким движением бросьте их вниз и в стороны — замок сломается.

Можно с маху ударить стяжкой по какому-либо предмету (стол, угол или колено). Не переживайте, если с первого раза не получилось. Тут главное — обеспечить максимальную и резкую нагрузку на один участок. Как говорят специалисты, несмотря на сложность процесса, овладеть этим методом сможет даже ребенок. Эта техника также подойдет, если руки стянуты скотчем. Если же руки связаны за спиной, это чуть затруднит процесс, но освободиться можно и из такого положения. И да, обычно мы этого не говорим, но надеемся, что вам это никогда не пригодится.