Как я создала систему, которая позволяет мне ничего не забывать

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Не так давно я задумалась — возможно ли систематизировать все знания, накопленные за жизнь? Можно ли построить такую систему, которая позволила бы хранить информацию не разрозненно, утопая в ней, а складывать ее на конкретные полочки и никогда ничего не терять?

Специально для AdMe.ru я поделилась своим опытом и системой, которую придумала. Конечно, она не идеальна. Однако, если моя систематизация сможет кому-то помочь, я уже буду невероятно рада.

Моей основной проблемой было то, что я получала очень много знаний, которые испарялись спустя какое-то время. Выходило, что я учусь бессмысленно — было невероятно обидно, ведь я тратила на это довольно много сил и денег. Кроме того, я теряла фотографии из поездок, важные документы и другие вещи. Мне казалось, что систематизация знаний похожа на уборку в шкафу, ведь порядок возможен лишь тогда, когда у каждой вещи есть свое определенное место.

Это мой шкаф. Так же, по моим ощущениям, выглядели мои знания до и после систематизации.

Я начала с того, что разделила все знания на духовные и материальные

Вначале я решила построить схему, которая бы включала в себя все имеющиеся у меня знания. После чего следовало «оживить» ее — то есть перенести на Google Drive (также можно использовать внешний жесткий диск), куда я уже впоследствии смогу складывать файлы, заметки и любую нужную мне информацию.

Я сделала диаграмму, которая отображает все мои знания и умения.

Раздел Духовного оказался в несколько раз проще Материального, так как в нем получилось всего 3 категории: Общие знания о мире — сюда я поместила все школьные и околошкольные знания, которые, безусловно, нужны и важны для того, чтобы быть образованным человеком. Здесь у меня оказались папки с Музыкой, Фильмами, Книгами и Искусством. Внутри я распределила всех авторов, режиссеров и музыкантов по алфавиту. Я подумала, что будет интересно описывать свои впечатления после прочтения книги или просмотра фильма в отдельном текстовом файле. Также я создала папки с Биологией (которую я люблю и не хочу забывать), Математикой и Русским Языком. При желании я всегда смогу добавить еще какой-нибудь предмет, если решу вспомнить или начать изучать какой-либо из них. Духовные практики — в эту категорию попали знания обо всех аскезах, про которые я слышала и даже практиковала, некоторые виды медитаций и даже посты. Специальность — папка, предназначенная для ГОСов! Нет, конечно нет. Просто мне было удобно сложить все билеты, все книги и материалы по своей специальности в одно место.

Прежде чем начать, я нарисовала схему от руки: так мне было удобнее все разложить по полочкам.

С Материальным было чуть сложнее — здесь получилось целых 9 категорий. 1. Спорт — сюда я сложила все упражнения, о которых раньше читала и забывала, скачанные видео фитнес-блогеров, обзоры на лучшие кроссовки для бега и все, что касается моего тела и моих мышц. 2. Хобби — здесь оказалось сразу множество папок: Вышивка (я люблю вышивать гладью и сохраняю картинки с интересными техниками), Готовка (сюда я складывала рецепты), Фортепиано (ноты и ссылки на видео на YouTube) и многое другое. 3. Путешествия — теперь у каждого моего приключения, большого или маленького, появилась своя папка. Туда я сложила и фото, и видео, и для каждого из них завела текстовый документ, где рассказала сама для себя, что со мной приключилось, что я видела и как на меня это повлияло. Думаю, через 5 или 10 лет мне будет очень интересно это прочесть.

Так систематизация выглядит на моем диске.

4. Документы — самая удобная папка на свете, где хранятся скрины, копии и другая важная информация, которая иногда бывает мне нужна. 5. Одежда — завести такую папку было странной идеей, но тем не менее мне понравилось. Я сфотографировала всю одежду и выписала с ярлычков все параметры стирки. Удивительно, но это действительно помогло мне иначе взглянуть на свой гардероб — неужели я и вправду ходила последние 2 года, меняя синие джинсы на еще более синие, и все? Также я положила туда все фотки нарядов и сочетаний, которые мне понравились. Уже потом я узнала, что такой способ применяется для создания капсульных гардеробов. 6. Дом — у меня бывает так, что я найду идеальное средство для чистки ванны, и забуду, как оно называется. И выглядит. Напрочь. Записывать такие вещи для меня стало хорошей идеей. Также я стала сохранять интерьеры и писать списки того, что я хочу поменять в своем доме. Это смешно, но у меня даже есть отдельная папка под названием Туалет.

Я начала складывать в отдельную папку фотографии интерьеров, которые мне нравятся, чтобы изучать их и потом, возможно, воплощать в жизнь.

7. Уход — то, что обычно я старалась запоминать в голове, я рассортировала по папкам. Я посмотрела на себя критически и сделала несколько папок, такие как Волосы (маски и стрижки), Лицо, Фигура (это больше относится к жирному животику и многочисленным способам его нивелировать). 8. Здоровье — для меня это очень большая и сложная тема. Я разбила по папкам свои болячки (к примеру, создала папку Цистит) — и удивительно, мне даже немного полегчало: я поняла, что я смогу с ними справиться. Внутрь я сложила все способы выздороветь, эффективность которых уже проверила на себе. 9. Семья и друзья — пожалуй, самым гениальным решением оказалось записывать дни рождения и варианты праздничных подарков в течение года. Также я сложила туда фотографии и записала мысли, которые нас объединяют.

Удивительно, но я добилась своего

Мне стало в разы спокойнее, как будто за моей спиной выросла нерушимая каменная стена. Мне приносит невероятное удовольствие пополнять свою коллекцию чем угодно — от прочитанного «Ecce Homo» Фридриха Ницше до нового рецепта курочки с розмарином. Исчезло ощущение, что знания рассыпчаты, как песочное тесто: они стали единым целым, как кусок пластилина, из которого я могу лепить саму себя.