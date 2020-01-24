Как я решила отказаться от подгузников, чтобы сэкономить ₽ 100 тыс.

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Одноразовые подгузники — это дорого и неэкологично. Поэтому уже во время беременности я начиталась восторженных отзывов о жизни без подгузников и решила, что тоже легко смогу без них справиться. Но в реальности все оказалось не так, как я себе намечтала.

Сейчас моему сыну 7 месяцев. С его рождения я успела попробовать альтернативные методы и готова рассказать читателям AdMe.ru о пользе и подводных камнях, о которых не напишут производители средств гигиены для детей.

Зачем отказываться от одноразовых подгузников

«За год потребуется 3 800 одноразовых подгузников стоимостью $ 1 тыс. 24 многоразовых подгузника стоят $ 500 и прослужат 1–3 года».

Проблемы экологии мне не чужды: я сортирую мусор и в целом стараюсь ответственно подходить к потреблению, поэтому еще во время беременности задумалась над тем, как можно было бы заменить одноразовые средства гигиены малыша. Ведь в среднем одна семья использует от 2,5 до 6 тыс. подгузников за все время, пока растет малыш. Это колоссальное количество мусора, который будет разлагаться на свалках до 500 лет. С другой стороны, специалисты рекомендуют менять подгузник каждые 2–3 часа, а это значит, что 1 пачка будет улетать недели за полторы. Дороговато, особенно если учитывать сумму за год: выходит около ₽ 40 тыс. А если посчитать расходы за весь период, то сумма переваливает за ₽ 100 тыс. И это только за одни подгузники!

Многоразовые подгузники

Я решила попробовать несколько видов многоразовых подгузников разных фирм. Работают они по принципу кармашка: сам подгузник не промокает и пропускает влагу внутрь, где ее впитывает вкладыш. Застегиваются на кнопки или липучки. Производители обещают, что подгузником можно пользоваться с рождения и до 2, а то и 3 лет. В среднем 25 подгузников с вкладышем обойдутся не более чем в ₽ 23 тыс. В сравнении с ₽ 40 тыс. за год на одноразовые экономия получается впечатляющая. Ткань дышит, то есть пропускает испарения, исключая перегрев, и не вызывает опрелостей и воспалений у детей с чувствительной кожей. Звучит неплохо, но на деле все оказалось не так радужно: После первого же мочеиспускания внутри образуется настоящая баня. Кожа малыша сильно преет, нужно менять подгузник и постоянно его проверять. То есть на 2–3 часа его не хватит.

Кожа малыша сильно преет, нужно менять подгузник и постоянно его проверять. То есть на 2–3 часа его не хватит. Для новорожденного многоразовые подгузники оказались гигантскими, хотя сын был немаленький — почти 4 кг. Мы начали использовать их только после 1-го месяца, но они протекали из-за неплотного прилегания к ножкам. Сейчас, наоборот, резинки слишком сильно сдавливают бедра, остаются красные следы. А сыну всего 7 месяцев. Выходит, что скоро он совсем вырастет из них (а как же обещанные 2 года?).

Чтобы полностью исключить одноразовые, нужно купить минимум 25 подгузников и вкладышей к ним. Но этого не хватит на весь период ношения: липучки и кнопки могут отлетать, подгузник в целом может становиться мал или приходить в негодность, потребуется замена.

Стоит брать в расчет ежедневную стирку и траты на воду и электроэнергию: чтобы вкладыши не пахли и хорошо впитывали, их нужно стирать при высокой температуре. Подгузники стираются отдельно в воде не выше 40 градусов. К тому же обычный порошок для них не подойдет, нужно использовать только щадящие жидкие моющие средства, которые стоят недешево.

чтобы вкладыши не пахли и хорошо впитывали, их нужно стирать при высокой температуре. Подгузники стираются отдельно в воде не выше 40 градусов. К тому же обычный порошок для них не подойдет, нужно использовать только щадящие жидкие моющие средства, которые стоят недешево. Надеть подгузник и застегнуть все кнопочки на активном и подвижном ребенке, который постоянно уползает и переворачивается, — испытание, достойное медали за терпение. Намного проще надеть подгузники в виде трусиков, но для этого нужно покупать еще штук 25 сразу.

В итоге я пришла к выводу, что многоразовые подгузники — неплохая альтернатива для терпеливых мам, которые редко выходят из дома. Но я все же сделала выбор в пользу одноразовых. Среди них, кстати, есть биоразлагаемые. Стоят дороже (около ₽ 25–30 за штуку), зато так можно значительно уменьшить свой «мусорный след». Я пользуюсь многоразовыми подгузниками в том случае, когда нужно надеть его ненадолго (после купания и перед сном, например). Но брать их с собой, очень часто менять, а потом застирывать пятна — это оказалось для меня слишком сложной задачей. Время и нервы — это тоже важные ресурсы, которые нужно ценить и брать в расчет. К тому же, на мой взгляд, экономия с многоразовыми подгузниками выходит мнимая, если учитывать, что они оказались совсем не универсальными по размеру и требуют частой стирки.

Многоразовая пеленка — одна из самых полезных покупок

Есть 2 вида пеленок: непромокаемые и впитывающие. Первые я стелила в коляску и брала с собой на прием к врачу. Они становились мокрыми, но не давали влаге растекаться, как это бывает с обычной клеенкой. Вторые стали для меня настоящей находкой, особенно в первые месяцы. Пеленки впитывали влагу и оставались сухими, малыш мог лежать на одном месте и только после 2–3 мочеиспусканий ткань под ним становилась влажной. Я устраивала сыну воздушные ванны на впитывающих пеленках, он лежал и завороженно смотрел на мобиль, а у меня появлялось немного времени для себя. Я совсем не пользовалась одноразовыми пеленками, и этот факт немного успокаивает моего внутреннего борца за экологию. Стоят такие пеленки-выручалки ₽ 700–2 000, в зависимости от фирмы и размера. Мне хватило 2 таких. Непромокаемые в несколько раз дешевле — от ₽ 150 за штуку. Если у вас спокойный малыш, то его можно оставлять спать на пеленке без подгузника днем.

Высаживание, или Как заработать нервный срыв

Этот метод хорошо знаком нашим мамам и бабушкам: ребенка держат над пеленкой или тазиком, когда тот начинает подавать сигналы о дефекации. В книгах о естественной гигиене этот метод описан очень красиво — как взаимодействие мамы и малыша: чуткая женщина наблюдает за своим крохой и учится ловить те жесты и позы, которыми малыш говорит, что хочет в туалет. Еще автор уверят, что дети испражняются либо после, либо до кормления и начинают плакать перед этим. Я не исключаю, что такие дети существуют, но с моим ребенком это не сработало совсем. Сын, как и положено младенцу, ходит в туалет хаотично и очень часто. Конечно, если долго держать ребенка над тазом, то он рано или поздно сделает свои дела. Но это не закрепляется в его умениях. Может, я нечуткая мать, но я до сих пор не могу угадать, когда сын хочет в туалет. Он делает это с одинаково безразличным выражением лица. А нередко может с заливистым хохотом обделаться у меня на руках, пока я несу его купаться. Первый раз я попробовала высаживание, когда малышу был месяц, второй раз решила попытать удачу в 5 месяцев. Я не только пыталась приучить малыша к горшку, но и сама старалась угадать его потребности по жестам и звукам. В итоге своими экспериментами только намучила ребенка и вытрепала нервы себе и мужу. Честно говоря, я даже представить не могу, что есть мамы, которые как-то угадывают, когда именно нужно высаживать малыша. Сторонники высаживания пишут, что ребенок начинает терпеть ночью и не испражняться. Но врачи говорят, что это невозможно, потому что малыш до полутора лет не может сдерживать мочу, а контроль в ночное время и вовсе формируется в период от 3 до 7 лет. Сложно представить, как новорожденный, который круглыми сутками лежит как кабачок и пока не осознает даже собственных рук, может догадаться, что ходить в туалет нужно тогда, когда мама его держит над чем-то. С другой стороны, высаживание помогает быстрее приучить ребенка к горшку, но, видимо, подходит не всем. Прежде чем пробовать метод, я бы посоветовала понаблюдать за ребенком и понять, в какое время и после чего он обычно испражняется, какими звуками это сопровождает. Все дети разные, возможно, вам повезет больше, чем мне.

Другие методы

Некоторые мамы в интернете советуют использовать марлю вместо подгузников, потому что так делали наши бабушки и даже мамы. Кто-то сам сворачивает самодельный подгузник из пеленки (в сети можно найти много вариантов) или просто надевает ползунки и меняет их при необходимости. Еще существует система естественного пеленания, схожая с принципом многоразовых подгузников, но все ее составляющие выполнены исключительно из натуральных материалов (шерсть, хлопок, шелк) и требуют частой смены. Обычно такая система продается в виде набора из хлопковых трусиков, впитывающих вкладок и шерстяных непромокаемых штанишек. Ни один из этих методов я не пробовала, так как решила, что для меня это уже слишком. Но и у всего этого есть свои сторонники.

Мифы о подгузниках

Многие молодые мамы слышат от старшего поколения, будто одноразовые подгузники — это злое изобретение, созданное, чтобы покалечить ребенка. Давайте разберемся с самыми распространенными заблуждениями. «Подгузник может стать причиной бесплодия у мальчиков». На самом деле это миф, так как во время их использования у мальчиков еще отсутствуют семенные канальцы, а семя начинает образовываться полноценно только после 10 лет. Поэтому подгузники не могут оказывать негативное действие на то, чего нет. К тому же исследования показали, что подгузники одинаково безопасны как для девочек, так и для мальчиков.

На самом деле это миф, так как во время их использования у мальчиков еще отсутствуют семенные канальцы, а семя начинает образовываться полноценно только после 10 лет. Поэтому подгузники не могут оказывать негативное действие на то, чего нет. К тому же исследования показали, что подгузники одинаково безопасны как для девочек, так и для мальчиков. «Парниковый эффект вызывает опрелости». Гель в составе, напротив, максимально снижает образование влажности. Поэтому в подгузнике при правильном его использовании парниковый эффект не возникает и кожа остается сухой. Важно вовремя менять подгузник, устраивать воздушные ванны и подбирать средство гигиены согласно весу и возрасту ребенка.

Гель в составе, напротив, максимально снижает образование влажности. Поэтому в подгузнике при правильном его использовании парниковый эффект не возникает и кожа остается сухой. Важно вовремя менять подгузник, устраивать воздушные ванны и подбирать средство гигиены согласно весу и возрасту ребенка. Кожа в памперсе не дышит. Существует мнение, что кожа ребенка лишается притока воздуха. Но это не так, потому что внешняя поверхность подгузника имеет пористую структуру, которая не мешает циркуляции воздуха, к тому же выводит пары. Но этого эффекта «дыхания» не будет, если подгузник переполнен.