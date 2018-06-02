Как я провела уборку по-японски и выбросила вещей на сумму $ 2 000

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«Уборка по-японски» — термин, который сегодня на слуху, и не последнюю роль в его популярности сыграли книги Кон Мари «Магическая уборка», Юкико Канэко «Жизнь без вещей». Принцип, о котором пишут авторы, прост: нужно избавиться от любых вещей в доме, которые не приносят радость. Говорят, что уборка помогает всем и не только избавляет от хлама, но и меняет самого человека, его взгляды и подход к жизни. Так ли это на самом деле?

Специально для AdMe.ru расскажу, как я применила на практике японскую методику по уборке дома и что из этого вышло.

Когда я впервые услышала о японской уборке, подумала: «О! Я знаю людей, которым эта идея точно пригодится!» Например, подруге, которая хранит платье со своего выпускного — на всякий случай. У себя же дома для очистки совести я провела поверхностную ревизию и хлама не обнаружила. Второй раз я вспомнила о японцах, когда переезжала на новую квартиру. У меня нет собственной мебели, из посуды — только кофейная чашка и бокалы для вина, из техники — ноутбук и смартфон. Несмотря на это, на упаковку и перевозку вещей ушла уйма времени и денег. Тогда я решила провести более тщательную проверку. Чтобы процесс избавления от хлама был эффективнее, японцы рекомендуют проводить ревизию не по помещениям (кухня, спальня, ванная) а по категориям вещей: одежда, обувь и т. д.

Одежда

Как и у многих девушек, всю мою одежду можно разделить на несколько категорий: на каждый день, на выход, на всякий случай, на случай если я сойду с ума (уверена, у многих из вас такие вещи тоже есть). Конечно, вещи поделены на группы только в моей голове, а в шкафу они пребывают в состоянии перманентного хаоса и анархии, то есть свалены в одну большую кучу. Поэтому я просто открыла шкаф с весенне-летними вещами и вывалила его содержимое на диван.

Так выглядел первый этап уборки по-японски (неожиданно поняла, что у меня особенные отношения с желтым цветом).

Теперь, по совету японцев, надо было решить, что из этой груды тряпок мне приносит радость. Но ведь радость — это путешествия, интересные люди, котики, конечно. Одежды в этом списке нет. Поэтому я пошла другим путем: сначала оценила комфортность каждой вещи (пришлось отсеять пару хоть и симпатичных, но синтетических блузок), потом то, как на мне сидит та или иная вещь.

Это результат ревизии шкафа с весенне-летними вещами.

Я оставила джинсовый комбинезон, юбку, платье и несколько маек. Выбор был небыстрым и нелегким. Со многими вещами было тяжело расставаться, ведь возникал миллион оправданий: для этого я похудею, тут пятно выведу, это плохо сидит и непонятно с чем носить, но ведь можно придумать что-нибудь. Мне помог совет Юкико Канэко: такие отговорки — это обкрадывание самого себя. Одежда, в которой мы будем хорошо смотреться в будущем (если похудеем, избавимся от пятна, придумаем что-нибудь), мешает нам иметь те вещи, в которых мы можем быть прекрасны уже сейчас. Процесс разбора шкафа с весенне-летними вещами в итоге занял месяц, зато потом с зимней одеждой, бельем, обувью дело пошло гораздо быстрее.

Косметика

Слева: средства, найденные на полках, в косметичке и даже в холодильнике. Справа: то, чем я действительно пользуюсь.

Больше всего ненужных средств было куплено в целях так называемой экономии. Например, я уже давно и успешно пользуюсь определенным кремом от купероза, который стоит около 1500 рублей. Но иногда я делала попытки заменить его более дешевым средством. В итоге в ходе чистки было обнаружено 5 кремов общей стоимостью 1730 рублей, каждый из которых был использован не больше 2-3 раз.

Остальные категории

Это результат проверки бижутерии, из которой я оставила себе только красного слоника.

Закончив с бижутерией, я приступила к остальным категориям, где меня ждало немало сюрпризов. Например, бутербродница, капельная кофеварка и электрический чайник, о которых я забыла, потому что не пользовалась этими приборами лет 5. Достаточно хлама было найдено и в других группах: Сувениры и декор для дома. Магниты, декоративная посуда, игрушки, статуэтки и прочие пылесборники.

Магниты, декоративная посуда, игрушки, статуэтки и прочие пылесборники. Текстиль. Некомфортное в использовании постельное белье и полотенца, пара скатертей, тюль, несколько отвратительных синтетических пледов.

Некомфортное в использовании постельное белье и полотенца, пара скатертей, тюль, несколько отвратительных синтетических пледов. Техника. Плохо работающие наушники, жутко неудобная настольная лампа, плойка для гофре, электрический депилятор.

Куда все это девать

На этот вопрос ответ лучше найти еще до того, как приступаешь к ревизии. Иначе барахло переносится в кладовку или на балкон, а потом незаметно возвращается на свои прежние места. У меня было 4 основных канала сбыта: Приюты для животных . Сюда я привезла непригодные для носки вещи, постельное белье и все то, что можно использовать в качестве подстилки.

. Сюда я привезла непригодные для носки вещи, постельное белье и все то, что можно использовать в качестве подстилки. Группы помощи. Волонтерским организациям, которые я нашла на фейсбуке, ушли вещи, которые можно продать на благотворительных ярмарках. Почти вся верхняя одежда отправилась многодетной семье, которая осталась без крыши над головой из-за пожара.

Волонтерским организациям, которые я нашла на фейсбуке, ушли вещи, которые можно продать на благотворительных ярмарках. Почти вся верхняя одежда отправилась многодетной семье, которая осталась без крыши над головой из-за пожара. Подарки. Там же, на фейсбуке, я нашла несколько групп, в которых участники дарят свои вещи желающим. Именно таким путем ушла почти вся моя бижутерия, новая косметика, кое-что из одежды и обуви.

Там же, на фейсбуке, я нашла несколько групп, в которых участники дарят свои вещи желающим. Именно таким путем ушла почти вся моя бижутерия, новая косметика, кое-что из одежды и обуви. Мусорные баки. Все, что не удалось сбыть первыми тремя путями, я просто выбросила. Кроме вышеперечисленных методов, есть еще один: продать или обменять ненужную вещь. Какие-то внутренние заморочки помешали мне попробовать этот вариант, но моя знакомая успешно пользуется этим способом, и это сильно ее мотивирует.

Что делать, чтобы это не повторилось вновь

Один из примеров одежды, от которой пришлось избавиться.

Юкико Канэко сравнивает процесс избавления от хлама с похудением: если просто выбросить вещи, не изменив систему, то они, как и лишние килограммы после изнуряющей диеты, скоро вернутся вновь. Поэтому я проанализировала основные причины появления ненужных вещей, чтобы предотвратить их возникновение в будущем. Распродажи, акции. Мысль о том, что товар, пусть сомнительного качества или непонятного предназначения, стоит «всего 500 рублей», часто заставляла меня покупать действительно бесполезные вещи. Например, красное платье на фото. Не мой размер, не мой фасон, не мой цвет. Зачем я его купила?

Мысль о том, что товар, пусть сомнительного качества или непонятного предназначения, стоит «всего 500 рублей», часто заставляла меня покупать действительно бесполезные вещи. Например, красное платье на фото. Не мой размер, не мой фасон, не мой цвет. Зачем я его купила? Экономия. «Мне нужна вещь за 1 000 рублей, но сейчас у меня их нет, поэтому куплю за 300». Как показал пример с кремом, эта схема не работает.

«Мне нужна вещь за 1 000 рублей, но сейчас у меня их нет, поэтому куплю за 300». Как показал пример с кремом, эта схема не работает. Вещи, утратившие свою ценность. Когда-то они приносили пользу, и от мысли о том, что это время еще наступит, избавиться не так легко. Поэтому я ввела правило покупать любую новую вещь только после того, как избавлюсь от аналогичной старой.

Результаты

В целом уборка отняла полгода, и вот что изменилось после ее завершения: Из-за того что в квартире стало гораздо меньше вещей, наведение порядка и его поддержание отнимает намного меньше времени и сил. Только представьте: сейчас я протираю пыль на любой горизонтальной поверхности, без того чтобы двигать туда-сюда предметы, которые на ней находятся, потому что их нет.

сейчас я протираю пыль на любой горизонтальной поверхности, без того чтобы двигать туда-сюда предметы, которые на ней находятся, потому что их нет. Из-за полупустого шкафа с одеждой исчез традиционный утренний вопрос, что надеть . Появилось время для того, чтобы приготовить нормальный завтрак, а не закидывать в себя на ходу хлеб с колбасой, как это было раньше. Кроме того, оставив вещи, которые мне действительно идут, я стала если не лучше выглядеть, то более уверенно себя чувствовать.

. Появилось время для того, чтобы приготовить нормальный завтрак, а не закидывать в себя на ходу хлеб с колбасой, как это было раньше. Кроме того, оставив вещи, которые мне действительно идут, я стала если не лучше выглядеть, то более уверенно себя чувствовать. Красноречивым итогом уборки стала сумма в $ 2 000 — примерная стоимость отданных или выброшенных вещей (новой или почти новой одежды, техники и т. д.). Если эта цифра кажется вам далекой от реальности, подойдите к любому из своих шкафов и поделите его содержимое на 2 категории: то, что действительно нужно, и то, без чего можно и обойтись. Только будьте честными. Посчитайте стоимость вещей из второй категории. Сумма наверняка вас удивит. Это отличный антидот против уловок маркетологов и других факторов, из-за которых мы обрастаем хламом. За последние 3 месяца я купила себе только кеды. Главное — это мой сознательный выбор, а не строгий запрет в целях экономии.

— примерная стоимость отданных или выброшенных вещей (новой или почти новой одежды, техники и т. д.). Если эта цифра кажется вам далекой от реальности, подойдите к любому из своих шкафов и поделите его содержимое на 2 категории: то, что действительно нужно, и то, без чего можно и обойтись. Посчитайте стоимость вещей из второй категории. Сумма наверняка вас удивит. Это отличный антидот против уловок маркетологов и других факторов, из-за которых мы обрастаем хламом. За последние 3 месяца я купила себе только кеды. Главное — это мой сознательный выбор, а не строгий запрет в целях экономии. Девушка, которой я подарила одну пару своих джинсов, сказала, что это будут первые джинсы в ее жизни. Не то чтобы я почувствовала себя феей, исполняющей желания, но стала лучше понимать филантропов. Помощь людям заполняет в сердце пустоту, которая иногда появляется у многих из нас.

А что же с изменением самого человека?