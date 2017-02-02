Как выжить, если вы провалились под лед
Лучший способ не провалиться в полынью — это не игнорировать предупреждения и не ступать на лед в непроверенных местах.
Но мы в AdMe.ru знаем, что в жизни случается всякое, поэтому подготовили для вас инструкцию, как спастись, если вы угодили в ледяную ловушку.
Не паникуйте, держите голову над водой, зовите на помощь
- Не паникуйте. Даже если вы погрузились глубоко, вода вытолкнет вас обратно.
- Удерживайте голову на поверхности — для этого можно слегка запрокинуть ее назад.
- Не стоит барахтаться, теряя силы, вместо этого делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите педали велосипеда.
- Дышите как можно медленнее и глубже.
- Зовите на помощь.
Повернитесь в ту сторону, откуда вы пришли, там лед прочнее
- Если рюкзак или пальто тянет вас ко дну, избавьтесь от них. Но не стоит тратить драгоценное время на раздевание, если одежда не тяжелая. Тем более, в ней могут быть воздушные карманы, которые помогут вам удержаться на плаву.
- Выбраться легче всего тем же путем, которым вы сюда пришли. Лед вокруг полыньи очень хрупкий, но то место, где вы стояли, до того как провалиться, должно быть прочнее.
- Повернитесь лицом к этому месту и положите руки на лед, протянув их как можно дальше.
Навалитесь на край льдины грудью и выталкивайте себя из воды
- Чтобы выбраться, обопритесь ладонями обеих рук о край льдины, навалитесь на нее грудью и попытайтесь вытолкнуть себя из воды на поверхность. Отталкивайтесь ногами, стараясь придать туловищу горизонтальное положение.
-
Альтернативный способ: вытащите из воды правую руку до плеча и, положив на лед, используйте ее как опору. Затем попытайтесь забросить на лед правую ногу. Делать это нужно резко и с усилием, чтобы перенести центр тяжести тела из воды на ледяную поверхность.
Не вставайте сразу на ноги, откатитесь от опасного места
- Оказавшись на краю твердой поверхности, не пытайтесь сразу же подняться на ноги, лед может снова провалиться под вами.
- Откатитесь в сторону от полыньи как можно дальше.
Ползите к берегу тем же путем, которым вы пришли
- Не вставая на ноги, отползите в ту сторону, откуда пришли, там прочность льда уже известна и он с большей вероятностью выдержит ваш вес.
- Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть, бегом добирайтесь до ближайшего теплого помещения.
Избавьтесь от мокрой одежды, согревайтесь постепенно
- Оказавшись в помещении, снимите мокрую одежду, завернитесь в одеяло и выпейте что-нибудь теплое.
- Нельзя принимать горячую ванну, так как это может вызвать шок и даже остановку сердца. Согреваться нужно постепенно.
- В случае, если нет возможности быстро добраться до теплого помещения, нужно постараться выжать воду из одежды. Находиться на морозе в мокрой одежде так же опасно, как быть совсем без нее.
- Как можно скорее обратитесь к врачу, даже если вам кажется, что купание в ледяной воде обошлось без последствий.
Иллюстратор Dinara Galieva специально для AdMe.ru
По материалам 75.mchs.gov.ru, Business Insider, Wiki How