Как выжить, если вы провалились под лед

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Лучший способ не провалиться в полынью — это не игнорировать предупреждения и не ступать на лед в непроверенных местах.

Но мы в AdMe.ru знаем, что в жизни случается всякое, поэтому подготовили для вас инструкцию, как спастись, если вы угодили в ледяную ловушку.