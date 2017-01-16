Как выбрать тон помады, который идеально подойдет именно вам
На то, чтобы безошибочно определить, какой цвет помады идеален, девушки порой тратят несколько часов, а результат все равно не радует. Решить эту проблему оказалось довольно просто — нужно лишь определить свой цветотип.
Мы в AdMe.ru выяснили, какие оттенки подойдут каждому типу, и спешим поделиться этим секретом со всеми интересующимися.
Девушка-«зима»
Характерные черты:
- Глаза — карие, темно-карие, голубые, сине-зеленые.
- Волосы — все темные оттенки: коричневые, каштановые, черные.
- Кожа — светлая с холодным подтоном, оливковая, смуглая.
Если вы обладательница этого цветотипа, можете смело считать себя счастливицей — вам подойдет практически любой оттенок. Красавицам со светлой кожей и холодным подтоном подойдут разные оттенки розового и даже с уклоном в сиреневый. Девушки с оливковой кожей могут смело выбирать красный, можно и с оттенком оранжевого, а также нюдовые и коричневатые тона.
Девушка-«весна»
Характерные черты:
- Глаза — зеленые, голубые, серо-зеленые.
- Волосы — желтоватый блонд, русый, темно-русый, светло-каштановый.
- Кожа — светлая с желтоватым подтоном.
Девушкам, которые узнали в описании выше себя, подходят теплые натуральные цвета чуть темнее естественного оттенка губ. Если хочется добавить цвета, можно выбрать бежевые помады с оранжевым подтоном, красные с рыжим и морковные.
Девушка-«лето»
Характерные черты:
- Глаза — голубые, серые, серо-зеленые, светло-карие.
- Волосы — холодный или пепельный блонд, русый.
- Кожа — светлая с розоватым подтоном.
«Летним» дамам стоит забыть о теплых оттенках. Если планируете отправиться по делам днем, используйте холодный розовый, а если вас ждет вечерний выход, ваши идеальные цвета — алый, винный, сливовый.
Девушка-«осень»
Характерные черты:
- Глаза — серые, зеленые, карие.
- Волосы — рыжие, каштановые.
- Кожа — светлая, могут быть веснушки.
Девушки, которые принадлежат, несомненно, к самому яркому цветотипу, могут не бояться соответствующих тонов и при использовании помад. Ярко-розовый, фуксия, красный (но только холодный) прекрасно подойдут красавицам с «осенними» чертами. Но самым роскошным на таких губах будет винный оттенок, даже самый темный.
Источник fitneswoman
, wday
, stylenrich
Фото на превью Photoshot/REPORTER/eastnews ,
John Salangsang/BFA/REX/Shutterstock