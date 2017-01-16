Как выбрать тон помады, который идеально подойдет именно вам

На то, чтобы безошибочно определить, какой цвет помады идеален, девушки порой тратят несколько часов, а результат все равно не радует. Решить эту проблему оказалось довольно просто — нужно лишь определить свой цветотип.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие оттенки подойдут каждому типу, и спешим поделиться этим секретом со всеми интересующимися.

Девушка-«зима»

Характерные черты:

  • Глаза — карие, темно-карие, голубые, сине-зеленые.
  • Волосы — все темные оттенки: коричневые, каштановые, черные.
  • Кожа — светлая с холодным подтоном, оливковая, смуглая.

Если вы обладательница этого цветотипа, можете смело считать себя счастливицей — вам подойдет практически любой оттенок. Красавицам со светлой кожей и холодным подтоном подойдут разные оттенки розового и даже с уклоном в сиреневый. Девушки с оливковой кожей могут смело выбирать красный, можно и с оттенком оранжевого, а также нюдовые и коричневатые тона.

Девушка-«весна»

Характерные черты:

  • Глаза — зеленые, голубые, серо-зеленые.
  • Волосы — желтоватый блонд, русый, темно-русый, светло-каштановый.
  • Кожа — светлая с желтоватым подтоном.

Девушкам, которые узнали в описании выше себя, подходят теплые натуральные цвета чуть темнее естественного оттенка губ. Если хочется добавить цвета, можно выбрать бежевые помады с оранжевым подтоном, красные с рыжим и морковные.

Девушка-«лето»

Характерные черты:

  • Глаза — голубые, серые, серо-зеленые, светло-карие.
  • Волосы — холодный или пепельный блонд, русый.
  • Кожа — светлая с розоватым подтоном.

«Летним» дамам стоит забыть о теплых оттенках. Если планируете отправиться по делам днем, используйте холодный розовый, а если вас ждет вечерний выход, ваши идеальные цвета — алый, винный, сливовый.

Девушка-«осень»

Характерные черты:

  • Глаза — серые, зеленые, карие.
  • Волосы — рыжие, каштановые.
  • Кожа — светлая, могут быть веснушки.

Девушки, которые принадлежат, несомненно, к самому яркому цветотипу, могут не бояться соответствующих тонов и при использовании помад. Ярко-розовый, фуксия, красный (но только холодный) прекрасно подойдут красавицам с «осенними» чертами. Но самым роскошным на таких губах будет винный оттенок, даже самый темный.

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2 Комментарии
  • 16 января 2017
  • 2
  • 31667

Крутотенюшная крутота!

Мне нужно больше интересных статей!

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