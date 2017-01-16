Как выбрать тон помады, который идеально подойдет именно вам

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На то, чтобы безошибочно определить, какой цвет помады идеален, девушки порой тратят несколько часов, а результат все равно не радует. Решить эту проблему оказалось довольно просто — нужно лишь определить свой цветотип.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие оттенки подойдут каждому типу, и спешим поделиться этим секретом со всеми интересующимися.