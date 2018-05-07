14 хитростей, которые помогут найти свой идеальный парфюм

Подобрать аромат, который будет на все 100 % отражать характер своего обладателя, — дело весьма кропотливое. Увы, прежде чем найти свой, все-таки придется перепробовать десятки парфюмов. Но некоторые советы помогут сократить поиски до минимума, о них мы и поговорим.

AdMe.ru составил небольшую инструкцию, которая поможет сориентироваться в парфюмерном магазине и наконец-то найти то, что вы так давно искали. Плюс бонус: несколько секретов стойкости и правильного нанесения, чтобы любимая композиция оставалась с вами как можно дольше.

Как подготовиться перед выбором аромата

Возможно, это покажется удивительным, но, прежде чем отправиться в магазин за парфюмом своей мечты, стоит подготовиться дома. Наверняка вы уже знаете, каким ароматам отдаете предпочтение: цитрусовым или фруктовым, мускусным или пудровым и т. д.

  • Отбросьте все предубеждения и выбросьте из головы образы, навеянные рекламой. Вы выбираете в первую очередь аромат, а не красивый флакон или упаковку. «Тот самый» запах может спрятаться в совершенно банальном и скучном флаконе.
  • Приходите в магазин в одиночестве: так вы не будете никуда торопиться и сможете выбрать парфюм, который близок именно вам, а не кому-то еще.
  • Не стоит выбирать парфюм впопыхах или после тяжелого дня, отправляйтесь на поиски с хорошим настроением и легкой головой.
  • Если вы попробовали 3–4 аромата, но ни один вам так и не понравился, поиски лучше продолжить в другой день, поскольку ваш нос уже устал и не получится оценить каждую следующую композицию по достоинству.

Как правильно пробовать ароматы в магазине

  • Хотите попробовать незнакомый аромат — первым делом нанесите его на бумажный блоттер. Вдыхать парфюм из крышечки или разбрызгивать в воздухе и погружаться в ароматное облако бессмысленно.
  • Парфюм пришелся по вкусу? Отлично, теперь нанесите его на запястье и немного подождите. Композиция раскроется постепенно, на «холодной» коже это происходит медленнее, чем на «горячей».

    Почему запястье? Там бьется пульс, а значит, аромат лучше раскроется, к тому же достаточно далеко от носа, вы не успеете адаптироваться к композиции и сможете ее лучше «раскусить».
  • Кстати, кофейные зерна, которые то и дело можно встретить в парфюмерных магазинах, никак не помогут победить обонятельную усталость. Гораздо эффективнее выпить холодной воды или подышать свежим воздухом.
  • После того как вы погуляли некоторое время с ароматом, можно наконец определиться с выбором. Подходит тот, что не вызывает неприятных ощущений, головокружения и, самое главное, нравится вам.

От чего зависит стойкость парфюма

Не в последнюю очередь на стойкость парфюмерной композиции влияет концентрация ароматических соединений. Чем она выше, тем насыщеннее парфюм и тем дольше будет он чувствоваться на коже.

  • Eau Frache: концентрация — 1–3 %, стойкость — менее 2 часов;
  • Eau de Cologne: концентрация — 2–4 %, стойкость — до 2 часов;
  • Eau de Toilette: концентрация — 5–15 %, стойкость — до 4 часов;
  • Eau de Parfum: концентрация — 15–20 %, стойкость — до 5–6 часов;
  • Parfum: концентрация — 20–30 %, стойкость — до 10 часов.

Стойкость также зависит и от нот, которые содержатся в композиции. Ароматы обычно включают 3 составляющие.

Верхние ноты — то, что мы слышим в первую очередь при знакомстве с ароматом. Это цитрусовые, свежие ноты. Их стойкость обычно не превышает часа.

Ноты сердца — то, как раскрывается аромат. Здесь можно встретить фруктовые, водные, цветочные ноты.

Базовые ноты — они определяют стойкость и шлейф аромата. Это древесные, пудровые, амбровые ноты.

Для цитрусовых и свежих ароматов выбирают более легкую по звучанию базу. Поэтому чем более свежий ваш аромат, тем меньше будет его стойкость, и наоборот.

Как правильно наносить парфюм

  • По мере испарения аромат поднимается снизу вверх. Лучше всего его наносить на сгибы коленей, локтей, запястья, в область лодыжек. Если вы привыкли брызгать парфюм на шею, наносите его в область сонной артерии.
  • Чтобы аромат держался дольше, кожу перед нанесением лучше увлажнить. Идеально подойдет лосьон из той же линейки, что и парфюм, но сгодится и любой другой увлажняющий крем без отдушек.
  • Если вы наносите парфюм на запястья, их действительно не стоит растирать. Правда, не потому что «рушится композиция», а потому что температура кожи увеличивается и испаряемость духов вместе с ней.
  • И главное: объем вылитого парфюма никак не влияет на стойкость, зато сильно отталкивает окружающих.

А как вы выбираете парфюм? Какие ароматы нравятся вам больше всего?

Фото на превью Rodrigo Reyes Marin/AFLO/EAST NEWS, EAST NEWS

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