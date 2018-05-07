14 хитростей, которые помогут найти свой идеальный парфюм

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Подобрать аромат, который будет на все 100 % отражать характер своего обладателя, — дело весьма кропотливое. Увы, прежде чем найти свой, все-таки придется перепробовать десятки парфюмов. Но некоторые советы помогут сократить поиски до минимума, о них мы и поговорим.

AdMe.ru составил небольшую инструкцию, которая поможет сориентироваться в парфюмерном магазине и наконец-то найти то, что вы так давно искали. Плюс бонус: несколько секретов стойкости и правильного нанесения, чтобы любимая композиция оставалась с вами как можно дольше.

Как подготовиться перед выбором аромата

Возможно, это покажется удивительным, но, прежде чем отправиться в магазин за парфюмом своей мечты, стоит подготовиться дома. Наверняка вы уже знаете, каким ароматам отдаете предпочтение: цитрусовым или фруктовым, мускусным или пудровым и т. д.

Как правильно пробовать ароматы в магазине

От чего зависит стойкость парфюма

Не в последнюю очередь на стойкость парфюмерной композиции влияет концентрация ароматических соединений . Чем она выше, тем насыщеннее парфюм и тем дольше будет он чувствоваться на коже.

Стойкость также зависит и от нот, которые содержатся в композиции. Ароматы обычно включают 3 составляющие.

Верхние ноты — то, что мы слышим в первую очередь при знакомстве с ароматом. Это цитрусовые, свежие ноты. Их стойкость обычно не превышает часа.

Ноты сердца — то, как раскрывается аромат. Здесь можно встретить фруктовые, водные, цветочные ноты.

Базовые ноты — они определяют стойкость и шлейф аромата. Это древесные, пудровые, амбровые ноты.

Для цитрусовых и свежих ароматов выбирают более легкую по звучанию базу. Поэтому чем более свежий ваш аромат, тем меньше будет его стойкость, и наоборот.