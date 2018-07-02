10+ вещей, которые стоит знать, перед тем как делать татуировку, чтобы потом горько не пожалеть

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Американские исследователи в 2010 году назвали татуировки опознавательным знаком миллениалов. У нового поколения рисунки на теле не менее популярны. Если вы раздумываете над тем, чтобы сделать первую татуировку, или хотите перебить неудавшийся шедевр, вам помогут советы опытных мастеров и ценителей этого искусства.

AdMe.ru делится с читателями рекомендациями по выбору татуировки и уходу за ней.

Выбор эскиза

Не гонитесь за модой Если вы всегда мечтали украсить тело яркими реалистичными цветами, но видите, что все вокруг начали ходить с черными примитивными рисунками и надписями, не спешите предавать свою мечту. Мода пройдет, а рисунок останется, и легким способом от него не избавиться. Не рассматривайте стереотипные варианты Иероглифы, однотипные сердечки и бабочки, банальные надписи вроде My life — my rules. Есть вероятность, что перевод иероглифа будет означать совсем не то, что вы думаете, а фраза с глубоким смыслом «украшает» половину жителей вашего города. Проверьте, не имеет ли татуировка известное в широких и узких кругах символическое значение, о котором вы не знали. Не делайте маленькую татуировку, чтобы проверить, понравится вам это или нет Если окажется, что татуировки — это не ваше, то одна все равно останется на вашем теле и может серьезно раздражать. А если же вам понравится, тонкие линии маленького рисунка со временем могут поплыть: изменить форму и размер. Да и к выбору эскиза «экспериментальной» татуировки обычно подходят несерьезно.

Не выбирайте окончательный эскиз из интернета Вы можете ознакомиться с картинками в тематических группах, гугле и инстаграме. Но не стоит полностью копировать вариант чужой татуировки или набивать понравившуюся картинку из интернета один в один. Даже если вы не умеете рисовать, вы можете создать уникальную татуировку и вложить в нее много творческой энергии, когда будете разрабатывать эскиз с другом-художником или тату-мастером. Ответственно отнеситесь к культурным элементам Если вы нашли привлекательный узор или колоритного мифологического персонажа, прочитайте информацию в авторитетных источниках. Подумайте, не несет ли элемент негативного или двоякого смысла, не оскорбит ли он представителя другой культуры. Если вы решили набить текстовую татуировку, убедитесь, что вам понятно значение цитаты и что она действительно отражает вашу натуру.

Познакомьтесь со стилями Даже обычную розу можно нарисовать по-разному, например, сделать яркий детальный рисунок или нежный акварельный, почти без контуров. А может, вам придется по душе минималистичный бутон или большой рисунок из маленьких точек. Поживите с идеей Не спешите записываться на сеанс, пока не подумали миллион раз. Не делаете ли вы татуировку, потому что делают все? Не пройдет ли ваша любовь к группе, чей логотип вы собрались набить? Опрос британского сайта о красоте Escentual показал, что каждый шестой обладатель татуировки желает удалить ее. Свести чернильный рисунок сейчас можно, но этот процесс обычно занимает от трех месяцев до года и может стоить еще больше, чем сама татуировка. К тому же удаление рисунка лазером все-таки причиняет боль, и за постепенно снимаемой татуировкой нужно тщательно ухаживать.

Размер и место

Соотнесите участок тела и размер татуировки Большую татуировку со множеством деталей сложно уместить на тонком запястье. И наоборот, маленький рисунок на спине или животе будет смотреться одиноко и непривлекательно. Посмотрите на себя в полный рост И определитесь с частью тела, где хотите видеть татуировку. Задумайтесь, уместно ли будет смотреться выбранный рисунок. Например, анатомическое сердце, набитое на шее, будет выглядеть несколько нелепо. Вы делаете татуировку для себя, но если на работе у вас строгий дресс-код, возможно, стоит выбрать участок, который легко скрыть одеждой. Узнайте о болезненных местах и анестезии Степень боли зависит от индивидуального восприятия, и сейчас есть множество вариантов анестезии, которые смягчат неприятные ощущения. Только не забудьте узнать, использует ли их ваш мастер. Одни из самых болезненных участков тела — колени, лодыжки, внутренняя часть бедра, пальцы.

Выбор мастера

Не ленитесь потратить время на поиск и не отказывайтесь от консультации Не стоит выбирать салон только потому, что он рядом с вашим домом. Просмотрите портфолио татуировщиков в интернете, узнайте, у кого были ваши знакомые. Убедитесь, что тату-мастер работает в той технике, которую вы выбрали. Прислушивайтесь к советам насчет выбора цветов и размера рисунка. Мастер, к примеру, может подсказать, какие детали будут требовать частой коррекции. Если вы разрабатываете эскиз с татуировщиком, будьте готовы, что это может стоить дополнительных денег. Убедитесь в безопасности Не стесняйтесь попросить мастеров провести для вас небольшую экскурсию по салону. Убедитесь, что мастер использует одноразовые иглы и дезинфицирует помещение. Не соглашайтесь делать тату, если сомневаетесь в добросовестности татуировщика и уж тем более если студия находится в сомнительных местах, например за шторкой в отделе торгового центра, который занимается совсем другим.

Что делать и не делать перед сеансом

Не загорайте перед походом в салон.

Накануне не пейте много алкоголя.

Примите душ, потому что первое время татуировку нельзя мочить.

Плотно поешьте, ведь сеанс нанесения может занять несколько часов.

Не брейте место, где будет красоваться татуировка, сами, чтобы не поранить кожу.

Что делать и не делать после сеанса

Татуировка полностью заживает в течение 2–3 недель. Выполняйте все меры предосторожности и рекомендации по уходу, которые назначит ваш мастер. Они могут различаться, все зависит от материала, с которым работает мастер, размера татуировки, техники нанесения. Общие принципы таковы: Первое время несколько раз в день промывайте татуировку чистой водой. Можете использовать мыло без отдушек.

Смазывайте заживающий рисунок кремами, которые посоветует ваш татуировщик.

Не загорайте, не плавайте в водоемах, не парьтесь в сауне, не занимайтесь интенсивными тренировками, чтобы не потеть.

Не расчесывайте татуировку, справляйтесь с зудом легкими похлопываниями.

Не соскабливайте образовавшуюся корочку.

После заживления татуировки мастера обычно приглашают на сеанс коррекции. Если рисунок деформировался из-за того, что вы неправильно за ним ухаживали, мастер имеет право отказаться делать коррекцию бесплатно.

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