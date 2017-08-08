Как выбрать джинсы, не заходя в примерочную
AdMe.ru выяснил три простых шага, которые помогут лишний раз не бегать в примерочную, а легко и просто узнать джинсы мечты.
Шаг 1. Подбираем размер
Оберните джинсы вокруг шеи. Если концы легко сходятся — вы на правильном пути.
Шаг 2. Определяем ширину
Согните руку в локте и сожмите кисть в кулак. Если рука помещается в застегнутый джинсовый пояс — посадка будет идеальной.
Шаг 3. Разбираемся с длиной
Возьмитесь за края штанин и разведите руки в стороны. Если середина джинсов находится под вашим подбородком — поздравляем, вы выбрали то, что надо!
Фотограф Роман Захарченко специально для AdMe.ru