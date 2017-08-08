Как выбрать джинсы, не заходя в примерочную

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AdMe.ru выяснил три простых шага, которые помогут лишний раз не бегать в примерочную, а легко и просто узнать джинсы мечты.

Шаг 1. Подбираем размер

Оберните джинсы вокруг шеи. Если концы легко сходятся — вы на правильном пути.

Шаг 2. Определяем ширину

Согните руку в локте и сожмите кисть в кулак. Если рука помещается в застегнутый джинсовый пояс — посадка будет идеальной.

Шаг 3. Разбираемся с длиной

Возьмитесь за края штанин и разведите руки в стороны. Если середина джинсов находится под вашим подбородком — поздравляем, вы выбрали то, что надо!