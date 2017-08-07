План на месяц, который уменьшит целлюлит на 80 %
AdMe.ru составил программу борьбы с целлюлитом, в которой есть все — от питания до ванн. На выполнение всех действий потребуется в среднем час в день. Но зато уже через месяц вас ждет приятный сюрприз в виде разгладившейся и красивой кожи.
Каждый день: питание и питьевой режим
- Больше белка, клетчатки, сложных углеводов, продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами. Хороший пример — блюдо на фото из курицы, грибов, брокколи, в котором всего 300 ккал на 100 г и куча белка, клетчатки, витаминов и минералов. Рецепт этого и еще многих подобных блюд вы найдете в блоге Dinner at the Zoo.
- Меньше выпечки, соленого, сладкого, фастфуда, полуфабрикатов, крепкого алкоголя (а вот немного красного вина не помешает).
- 10 самых полезных при борьбе с целлюлитом продуктов: бананы, грейпфруты, семечки подсолнечника, имбирь, жирная рыба, оливковое масло, капуста, овсянка, авокадо, яйца.
- Питьевой режим: в течение дня выпивайте от 1,5 до 2 л чистой питьевой воды. Она нужна для образования лимфы. Ведь одна из важных причин образования целлюлита — именно нарушения в лимфодренаже.
Каждый день: напитки, улучшающие метаболизм
Многие диетологи считают имбирь отличным средством для похудения, ведь он снимает отеки, помогая выводить лишнюю жидкость из организма. А лимон стимулирует работу почек, способствует скорейшему выводу токсинов и регулирует пищеварение. Еще больше напитков для борьбы с целлюлитом и похудения здесь.
Время: 10 минут.
Каждое утро: оливковое масло / рыбий жир
Оливковое масло и рыбий жир богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые помогают наладить липидный обмен, увлажняют кожу и дарят ей упругость. Оливковое масло холодного отжима можно пить по 1 ч. л. по утрам. А рыбий жир лучше пропивать месячным курсом пару раз в год, принимая капсулы во время еды.
4–5 дней в неделю: комплекс упражнений
Наиболее эффективный способ борьбы с целлюлитом — сочетать правильное питание с физическими упражнениями. Отлично с этим справляется программа ABL (есть в расписании любого фитнес-клуба). Она включает кардионагрузку и силовые упражнения и воздействует на живот, ягодицы и бедра. Не менее эффективны и занятия дома: выполняйте комплекс из 6 упражнений, одно из которых показано выше.
Как делать: Упритесь руками в пол и примите то же положение, что и при отжиманиях. Затем согните и поднесите колено правой ноги к животу. Далее выпрямите эту ногу и оторвите ее от пола вверх на 13–20 см. Повторите для левой ноги. Делать 3 подхода по 8 повторов. Продолжение здесь.
Как часто: 2 дня тренировок, 1 день перерыва.
Время: 40 минут.
Каждый день: контрастный душ и массаж
Заведите массажную варежку и растирайте себя во время душа или ванны круговыми движениями, следуя схеме. Начинайте со ступней и продвигайтесь вверх к бедрам и ягодицам, затем массируйте руки от запястья к плечам, потом переходите на живот, грудь и спину. Еще можно делать массаж специальной щеткой всухую.
Ежедневный контрастный душ улучшает кровообращение, что помогает разгладить поверхность кожи. Кроме того, очень полезна будет баня или сауна.
Как правильно принимать контрастный душ:
- Начинайте с теплой воды.
- Постепенно увеличивайте температуру до горячей и обливайтесь 30–90 секунд.
- Резко включите холодную воду и обливайтесь 30–90 секунд.
- Чередуйте холодный и горячий душ 3–5 раз.
- Заканчивать всегда нужно холодной.
Если после душа чувствуете прилив энергии и хорошего настроения, то вы все сделали правильно. Первые несколько процедур лучше провести с теплой и прохладной водой, постепенно увеличивая разницу температур.
Время: 10 минут.
2 раза в неделю: натуральный скраб
Натуральные отшелушивающие скрабы помогают мягко улучшить кровообращение в подкожном слое, отчего она постепенно разглаживается. Один из лучших рецептов — из блога Simply Stacie: чашка морской соли + 1/4 чашки оливкового масла. Еще один простой и эффективный скраб: чашка молотого кофе или подсушенной кофейной гущи с таким же количеством соли (или сахара) + несколько капель оливкового масла.
Нанесите скраб на распаренную кожу и медленными круговыми движениями помассируйте снизу вверх. Повторяйте 2 раза в неделю в душе или в бане.
Время: 10 минут.
Раз в неделю: ванна с морской солью
Наберите теплую ванну (температура воды не выше 37 °С) и всыпьте в нее 200–500 г морской соли — чем больше, тем сильнее эффект. Погружаться в такую ванну выше пояса не рекомендуется, в ней лучше сидеть, не позволяя воде подниматься выше талии. После процедуры можно смыть соль сразу, а можно через полчаса, чтобы продлить ее целебное воздействие. Затем сделайте легкий разогревающий массаж.
Время: 15–20 минут. Если почувствуете раздражение кожи, то меньше.
Фото для сравнения
Да, и обязательно сделайте фото в начале и в конце месяца, чтобы порадоваться результатам.