План на месяц, который уменьшит целлюлит на 80 %

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AdMe.ru составил программу борьбы с целлюлитом, в которой есть все — от питания до ванн. На выполнение всех действий потребуется в среднем час в день. Но зато уже через месяц вас ждет приятный сюрприз в виде разгладившейся и красивой кожи.

Каждый день: питание и питьевой режим

Больше белка, клетчатки, сложных углеводов, продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами. Хороший пример — блюдо на фото из курицы, грибов, брокколи, в котором всего 300 ккал на 100 г и куча белка, клетчатки, витаминов и минералов. Рецепт этого и еще многих подобных блюд вы найдете в блоге Dinner at the Zoo.

белка, клетчатки, сложных углеводов, продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами. — блюдо на фото из курицы, грибов, брокколи, в котором всего 300 ккал на 100 г и куча белка, клетчатки, витаминов и минералов. Рецепт этого и еще многих подобных блюд вы найдете в блоге Dinner at the Zoo. Меньше выпечки, соленого, сладкого, фастфуда, полуфабрикатов, крепкого алкоголя (а вот немного красного вина не помешает).

выпечки, соленого, сладкого, фастфуда, полуфабрикатов, крепкого алкоголя (а вот немного красного вина не помешает). 10 самых полезных при борьбе с целлюлитом продуктов: бананы, грейпфруты, семечки подсолнечника, имбирь, жирная рыба, оливковое масло, капуста, овсянка, авокадо, яйца.

бананы, грейпфруты, семечки подсолнечника, имбирь, жирная рыба, оливковое масло, капуста, овсянка, авокадо, яйца. Питьевой режим: в течение дня выпивайте от 1,5 до 2 л чистой питьевой воды. Она нужна для образования лимфы. Ведь одна из важных причин образования целлюлита — именно нарушения в лимфодренаже.

Каждый день: напитки, улучшающие метаболизм

Многие диетологи считают имбирь отличным средством для похудения, ведь он снимает отеки, помогая выводить лишнюю жидкость из организма. А лимон стимулирует работу почек, способствует скорейшему выводу токсинов и регулирует пищеварение. Еще больше напитков для борьбы с целлюлитом и похудения здесь. Время: 10 минут.

Каждое утро: оливковое масло / рыбий жир

Оливковое масло и рыбий жир богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые помогают наладить липидный обмен, увлажняют кожу и дарят ей упругость. Оливковое масло холодного отжима можно пить по 1 ч. л. по утрам. А рыбий жир лучше пропивать месячным курсом пару раз в год, принимая капсулы во время еды.

4–5 дней в неделю: комплекс упражнений

Наиболее эффективный способ борьбы с целлюлитом — сочетать правильное питание с физическими упражнениями. Отлично с этим справляется программа ABL (есть в расписании любого фитнес-клуба). Она включает кардионагрузку и силовые упражнения и воздействует на живот, ягодицы и бедра. Не менее эффективны и занятия дома: выполняйте комплекс из 6 упражнений, одно из которых показано выше. Как делать: Упритесь руками в пол и примите то же положение, что и при отжиманиях. Затем согните и поднесите колено правой ноги к животу. Далее выпрямите эту ногу и оторвите ее от пола вверх на 13–20 см. Повторите для левой ноги. Делать 3 подхода по 8 повторов. Продолжение здесь. Как часто: 2 дня тренировок, 1 день перерыва. Время: 40 минут.

Каждый день: контрастный душ и массаж

Заведите массажную варежку и растирайте себя во время душа или ванны круговыми движениями, следуя схеме. Начинайте со ступней и продвигайтесь вверх к бедрам и ягодицам, затем массируйте руки от запястья к плечам, потом переходите на живот, грудь и спину. Еще можно делать массаж специальной щеткой всухую. Ежедневный контрастный душ улучшает кровообращение, что помогает разгладить поверхность кожи. Кроме того, очень полезна будет баня или сауна. Как правильно принимать контрастный душ: Начинайте с теплой воды.

Постепенно увеличивайте температуру до горячей и обливайтесь 30–90 секунд.

Резко включите холодную воду и обливайтесь 30–90 секунд.

Чередуйте холодный и горячий душ 3–5 раз.

Заканчивать всегда нужно холодной. Если после душа чувствуете прилив энергии и хорошего настроения, то вы все сделали правильно. Первые несколько процедур лучше провести с теплой и прохладной водой, постепенно увеличивая разницу температур. Время: 10 минут.

2 раза в неделю: натуральный скраб

Натуральные отшелушивающие скрабы помогают мягко улучшить кровообращение в подкожном слое, отчего она постепенно разглаживается. Один из лучших рецептов — из блога Simply Stacie: чашка морской соли + 1/4 чашки оливкового масла. Еще один простой и эффективный скраб: чашка молотого кофе или подсушенной кофейной гущи с таким же количеством соли (или сахара) + несколько капель оливкового масла. Нанесите скраб на распаренную кожу и медленными круговыми движениями помассируйте снизу вверх. Повторяйте 2 раза в неделю в душе или в бане. Время: 10 минут.

Раз в неделю: ванна с морской солью

Наберите теплую ванну (температура воды не выше 37 °С) и всыпьте в нее 200–500 г морской соли — чем больше, тем сильнее эффект. Погружаться в такую ванну выше пояса не рекомендуется, в ней лучше сидеть, не позволяя воде подниматься выше талии. После процедуры можно смыть соль сразу, а можно через полчаса, чтобы продлить ее целебное воздействие. Затем сделайте легкий разогревающий массаж. Время: 15–20 минут. Если почувствуете раздражение кожи, то меньше.

Фото для сравнения