Как сделать губы пухлыми без инъекций и филлеров
С возрастом наши губы могут потерять былой объем и утратить красивые четкие контуры. Но не стоит отчаиваться — вернуть им прежний вид можно без применения дорогостоящей косметики и «инъекций красоты». Остеопат Владимир Животов знает, как, и делится своим действенным несложным способом.
AdMe.ru и Marie Claire предлагают проверить этот метод и посмотреть на результаты.
Возрастное «исчезновение» губ происходит из-за напряжения круговой мышцы рта. В основном оно возникает у волевых людей. Дело в том, что при сжимании зубов начинают напрягаться все мышечно-фасциальные цепи тела. Как только вы расслабите челюсть, все пройдет. При постоянном, хроническом напряжении происходит деформация круговой мышцы рта. В результате губы становятся тонкими, будто ниточка.
Проблема тонких губ часто связана с напряжением мышц. Даже самые тонкие губы можно сделать чуть более пухлыми и объемными, если правильно воздействовать на мышцы лица. Поэтому инъекции — это далеко не единственное средство для сохранения красоты лица.
1. Поставьте указательный и средний пальцы под нижней губой, постарайтесь почувствовать, как согреваются и расслабляются ткани под ними, а губа словно наливается.
2. Начинайте «рисовать» себе улыбку: нужно аккуратно вести пальцы к уголкам рта, слегка подтягивая их вверх.
3. Аналогичные действия проделываем с верхней губой. Движение должно быть строго горизонтальным.
4. Повторите несколько раз с верхней и нижней губой поочередно. Завершаем упражнением с нижней губой.
Ежедневное выполнение этого упражнения поможет вам заметно улучшить внешний вид губ.
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru