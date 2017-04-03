Как сделать губы пухлыми без инъекций и филлеров

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С возрастом наши губы могут потерять былой объем и утратить красивые четкие контуры. Но не стоит отчаиваться — вернуть им прежний вид можно без применения дорогостоящей косметики и «инъекций красоты». Остеопат Владимир Животов знает, как, и делится своим действенным несложным способом.

AdMe.ru и Marie Claire предлагают проверить этот метод и посмотреть на результаты.