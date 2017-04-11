Как ухаживать за каждым из типов кожи лица

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Казалось бы, типов кожи всего 4, не запутаешься. Каждая женщина уверена, что знает свой тип. Но это часто не так, например мы можем путать сухую кожу и обезвоженную. AdMe.ru делится с вами рекомендациями косметологов, которые помогут начать правильно ухаживать за кожей.

Используйте разные средства для разных зон: жирная кожа нуждается в подсушивающих средствах, а сухие участки — в питании и увлажнении.

Избегайте тоников с содержанием спирта, лучше использовать тоники с AHA-кислотами или салициловой кислотой .

. Попробуйте средства с гликолевой кислотой: они помогают убрать маслянистость кожи, отшелушивают и ускоряют клеточный оборот.

Если кожа в жирных зонах склонна к воспалению, используйте средства с ретиноидами. Они хорошо зарекомендовали себя в борьбе с акне и обладают коллагенообразующими свойствами.

Основа ухода за сухой кожей — увлажнение и питание. Не пользуйтесь мылом, скрабами и отшелушивающими масками, особенно на основе глины.

Используйте кремы на жирной основе. За 1–2 часа до сна наносите плотный крем, а перед сном промокайте излишки салфеткой.

Не принимайте душ чаще 1 раза в день.

Пользуйтесь увлажнителем воздуха; в комнате должно быть прохладно.

Жирная кожа требует особого внимания и ухода. Не трогайте лицо руками.

Умывайтесь прохладной водой не более 2 раз в день и когда сильно вспотеете. Противопоказано умываться горячей водой , она вызывает еще большую активность сальных желез.

, она вызывает еще большую активность сальных желез. Используйте нежное очищающее средство.

Избегайте тоника со спиртом, он сушит кожу, а она отвечает на это повышенным салоотделением. Лучше используйте тоники с AHA-кислотами или салициловой кислотой .

. Не увлекайтесь тональным кремом и пудрой, они закупоривают поры, что ведет к воспалительному процессу.

Ищите на упаковке с косметикой слово «некомедогенный». Это означает, что средство не закупорит поры.

Пользуйтесь продуктами с легкой текстурой — лосьонами или гелями. Более плотная текстура будет способствовать маслянистости кожи и закупорке пор.

Если ваша кожа склонна к акне, используйте средства с ретиноидами, а также средства с пероксидом бензоила или салициловой кислотой, нанося их не точечно, а на все лицо.

Счастливые обладатели этого типа могут почти не пользоваться косметикой, но уход все равно нужен, особенно зимой — так вы сохраните кожу в первозданном виде гораздо дольше. С возрастом такая кожа может стать сухой.

В очищающих средствах могут содержаться вещества, которые разрушают липидный барьер кожи. В результате она перестает удерживать влагу. Не стоит покупать «умывалку», если в ней есть: лаурилсульфат натрия — Sodium Lauryl Sulfate (SLS);

лауретсульфат натрия — Sodium Laureth Sulfate (SLES);

миретсульфат натрия — Sodium Myreth Sulfate (SMS); минеральное масло — Mineral Oil. Мицеллярная вода может содержать небольшое количество консервантов и ПАВ (поверхностно-активных веществ), поэтому, несмотря на рекомендации производителей, мицеллярную воду нужно смывать.

Тонизирование нейтрализует действие очищающих средств, нормализует pH после умывания жесткой водой из-под крана и готовит кожу к нанесению увлажняющего крема. Чтобы лишний раз не растягивать кожу, используйте тоник в виде спрея. Вместо тоника вы также можете использовать бутилированную минеральную воду, но не стоит хранить открытую бутылку дольше 3 дней.

Хорошо, если крем содержит такие увлажняющие вещества, как: гиалуроновая кислота (Sodium Hyaluronate);

мочевина (Urea);

пропиленгликоль (Propylene Glycol). Кроме этого, коже нужна защита от солнечных лучей и свободных радикалов. Для защиты от солнца используйте кремы с SPF-защитой и от UVA, и от UVB-лучей, а для защиты от свободных радикалов — кремы с витаминами С и Е, экстрактом зеленого чая и других растений-антиоксидантов. Наносите дневной крем за полчаса-час до выхода на улицу, ночной крем — за 1–3 часа до сна. Во сне микроциркуляция кожи замедляется и крем плохо впитывается, что может быть причиной утренних отеков, особенно вокруг глаз. Наносите крем по массажным линиям. Не экономьте, но и не используйте слишком много крема — это не дает коже дышать. Если крем не впитался через полчаса, уберите излишки салфеткой. Дневной крем нужно наносить не позже чем за полчаса до выхода на улицу, а зимой не позже чем за час, чтобы он успел впитаться.

Независимо от вашего типа кожи соблюдайте эти правила: Избегайте прямых солнечных лучей и используйте солнцезащитный крем.

Не курите.

Пейте воду.

Не ложитесь спать с макияжем.

Умывайтесь прохладной водой.

Ешьте продукты с витамином С — он отвечает за образование коллагена, а значит, за эластичность кожи.