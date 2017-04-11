Как ухаживать за каждым из типов кожи лица
Казалось бы, типов кожи всего 4, не запутаешься. Каждая женщина уверена, что знает свой тип. Но это часто не так, например мы можем путать сухую кожу и обезвоженную.
AdMe.ru делится с вами рекомендациями косметологов, которые помогут начать правильно ухаживать за кожей.
- Используйте разные средства для разных зон: жирная кожа нуждается в подсушивающих средствах, а сухие участки — в питании и увлажнении.
- Избегайте тоников с содержанием спирта, лучше использовать тоники с AHA-кислотами или салициловой кислотой.
- Попробуйте средства с гликолевой кислотой: они помогают убрать маслянистость кожи, отшелушивают и ускоряют клеточный оборот.
- Если кожа в жирных зонах склонна к воспалению, используйте средства с ретиноидами. Они хорошо зарекомендовали себя в борьбе с акне и обладают коллагенообразующими свойствами.
Основа ухода за сухой кожей — увлажнение и питание.
- Не пользуйтесь мылом, скрабами и отшелушивающими масками, особенно на основе глины.
- Используйте кремы на жирной основе. За 1–2 часа до сна наносите плотный крем, а перед сном промокайте излишки салфеткой.
- Не принимайте душ чаще 1 раза в день.
- Пользуйтесь увлажнителем воздуха; в комнате должно быть прохладно.
Жирная кожа требует особого внимания и ухода.
- Не трогайте лицо руками.
- Умывайтесь прохладной водой не более 2 раз в день и когда сильно вспотеете. Противопоказано умываться горячей водой, она вызывает еще большую активность сальных желез.
- Используйте нежное очищающее средство.
- Избегайте тоника со спиртом, он сушит кожу, а она отвечает на это повышенным салоотделением. Лучше используйте тоники с AHA-кислотами или салициловой кислотой.
- Не увлекайтесь тональным кремом и пудрой, они закупоривают поры, что ведет к воспалительному процессу.
- Ищите на упаковке с косметикой слово «некомедогенный». Это означает, что средство не закупорит поры.
- Пользуйтесь продуктами с легкой текстурой — лосьонами или гелями. Более плотная текстура будет способствовать маслянистости кожи и закупорке пор.
- Если ваша кожа склонна к акне, используйте средства с ретиноидами, а также средства с пероксидом бензоила или салициловой кислотой, нанося их не точечно, а на все лицо.
Счастливые обладатели этого типа могут почти не пользоваться косметикой, но уход все равно нужен, особенно зимой — так вы сохраните кожу в первозданном виде гораздо дольше. С возрастом такая кожа может стать сухой.
В очищающих средствах могут содержаться вещества, которые разрушают липидный барьер кожи. В результате она перестает удерживать влагу. Не стоит покупать «умывалку», если в ней есть:
- лаурилсульфат натрия — Sodium Lauryl Sulfate (SLS);
- лауретсульфат натрия — Sodium Laureth Sulfate (SLES);
- миретсульфат натрия — Sodium Myreth Sulfate (SMS);
- минеральное масло — Mineral Oil.
Мицеллярная вода может содержать небольшое количество консервантов и ПАВ (поверхностно-активных веществ), поэтому, несмотря на рекомендации производителей, мицеллярную воду нужно смывать.
Тонизирование нейтрализует действие очищающих средств, нормализует pH после умывания жесткой водой из-под крана и готовит кожу к нанесению увлажняющего крема.
Чтобы лишний раз не растягивать кожу, используйте тоник в виде спрея.
Вместо тоника вы также можете использовать бутилированную минеральную воду, но не стоит хранить открытую бутылку дольше 3 дней.
Хорошо, если крем содержит такие увлажняющие вещества, как:
- гиалуроновая кислота (Sodium Hyaluronate);
- мочевина (Urea);
- пропиленгликоль (Propylene Glycol).
Кроме этого, коже нужна защита от солнечных лучей и свободных радикалов. Для защиты от солнца используйте кремы с SPF-защитой и от UVA, и от UVB-лучей, а для защиты от свободных радикалов — кремы с витаминами С и Е, экстрактом зеленого чая и других растений-антиоксидантов.
Наносите дневной крем за полчаса-час до выхода на улицу, ночной крем — за 1–3 часа до сна. Во сне микроциркуляция кожи замедляется и крем плохо впитывается, что может быть причиной утренних отеков, особенно вокруг глаз.
Наносите крем по массажным линиям. Не экономьте, но и не используйте слишком много крема — это не дает коже дышать. Если крем не впитался через полчаса, уберите излишки салфеткой.
Дневной крем нужно наносить не позже чем за полчаса до выхода на улицу, а зимой не позже чем за час, чтобы он успел впитаться.
Независимо от вашего типа кожи соблюдайте эти правила:
- Избегайте прямых солнечных лучей и используйте солнцезащитный крем.
- Не курите.
- Пейте воду.
- Не ложитесь спать с макияжем.
- Умывайтесь прохладной водой.
- Ешьте продукты с витамином С — он отвечает за образование коллагена, а значит, за эластичность кожи.
По материалам womenshealthmag, webmd, kosmetologa.net