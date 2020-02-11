Как удачно сфотографироваться с первого раза, если твой размер — XL

Привет, меня зовут Алина . Я уже похудела на 34 кг, но все еще продолжаю работать над собой. И пока мои параметры далеки от идеальных, все равно хочется на фото видеть, как я постройнела.

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Конечно, на фотографиях в красной рамке я не специально кривлялась. Иногда становится страшно оттого, что люди видят меня не такой, какой я хочу казаться, а такой, какая я есть. Да, я пытаюсь держать ровно спину, не кладу лицо на шею, но это не всегда получается. А еще, когда смеюсь, а я по жизни пустосмех, из-за моих щек не видно глаз.



А у вас так же? В зеркале красотка, а на случайных фото... Скажите, что я не одна такая.