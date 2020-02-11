Как удачно сфотографироваться с первого раза, если твой размер — XL
Привет, меня зовут Алина. Я уже похудела на 34 кг, но все еще продолжаю работать над собой. И пока мои параметры далеки от идеальных, все равно хочется на фото видеть, как я постройнела.
Для читателей AdMe.ru на 8 примерах хитрости я покажу, как подчеркнуть свои достоинства и спрятать недостатки, если твой размер — XL.
1.
Типичные ошибки:
- Опираться на что-либо сзади. Таким образом вы выносите на передний план живот. Если его у вас нет, то будет казаться, что есть, а если он у вас довольно большой, то представится еще больше.
- Если на вас кофта «летучая мышь», как на мне, то отводить руки назад вообще запрещено. Потому что «крылья» полностью закроют вашу талию и изгибы, визуально увеличат вас вдвое.
- Второй подбородок видите? А все потому, что голова опущена вниз и лежит на шее. Тут же поплыл овал.
Как правильно:
- Наклоняемся вперед. Так акцент стоит на изгибах, пышные формы выглядят изящно.
- Я тут недавно вычитала, что оголенные части тела визуально придают стройности. Рукав 3/4, декольте или брюки по лодыжки делают вас более хрупкой. Поэтому, как вариант, можно оголить плечико.
- Чтобы подчеркнуть «угол молодости» (овал лица), приподнимите голову вверх, растягивая мышцы шеи. И — оп! — лицо выглядит более худым.
2.
Типичные ошибки:
- Как только наши колени смотрят прямо в объектив, у нас тут же расплываются очертания попы и бедер.
- Когда вы сидите, одежда может топорщиться на животе, создавая воображаемые складки. Не надо так.
- Не нужно раскладывать свое пальто вокруг себя, как фату на свадьбе: таким образом вы сделаете свою попу еще больше.⠀
⠀Как правильно:
- Складываем ноги одну на другую, убрав лишние бедра, попу прикрываем пальто. Идеальное к-комбо.
- Если кофта топорщится, прикрываем живот рукой или верхней одеждой (этот же секрет вы можете использовать и с реальными складочками).
- Собираем все элементы одежды поближе к себе, подминаем под попу, если нужно, но не создаем вокруг себя лужайку.
3.
Типичные ошибки:
- Скручиваться как колобок в один шар. Не кладите ногу на ногу в согнутом виде. Иначе получатся просто огромные колени.
- Демонстрировать довольно полные руки, тем более в майке, тем более задирая одну руку вверх, как в данном случае.
- Фотографии с отброшенными назад волосами делают лицо визуально больше. И не забывайте про выражение эмоций. Перепуганная физиономия еще не сделала ни одно фото краше.
Как правильно:
- Запоминаем правило: одна ножка всегда должна быть вытянута. То, что длиннее, кажется стройнее.
- Прижмите ручки к себе. По необходимости прикройте их волосами или делайте фото в одежде, которая скрывает все нюансы.
- Поиграйте с волосами. Положите их на плечи, обрамив лицо.
- Если не знаете, куда деть руки, и хотите, чтобы они выглядели более гармонично, добавьте какой-нибудь объект, с которым можно взаимодействовать: животное, чашку кофе, подушку.
4.
Типичные ошибки:
- Сидеть, облокотившись спиной на лавочку, кресло и т. д. Сразу бедра расплываются, нижняя часть утяжеляется. Все, что ближе к камере, увеличивается в размерах.
- Сидеть сложа руки в позе «Женщина, какой автобус ожидаете?».
- Когда фотографируют снизу, что у нас с лицом? Правильно: поплыло оно во второй подбородок.
Как правильно:
- Если уж хочется поддержки тыла, то лучше облокотиться на руку. Но при этом корпус все равно назад не заваливаем.
- Если в руки взять нечего, поправляем волосы, кладем руку на бедро.
- Не забываем о территории вокруг тебя. Мусорки и части тела соседей по лавочке должны остаться за пределами кадра.
5.
Типичные ошибки:
- Если попа, как у Ким, и бедра, как у бройлера (посмотрим правде в лицо), то на фото во время движения нельзя на них акцентировать внимание. Вообще никак.
- Если уж мы идем, то широко шагать не стоит. Бедро передней ноги будет выделяться и подчеркнет живот.
- Композиция кадра выставлена так, что главный объект находится в стороне, сливается с фоном.
Как правильно:
- Прикрываем попу пальто и скрываем все свои особенности.
- Хорошие фото в движении получаются, если принять удачную позу, зафиксироваться на пару секунд. И ракурс будет лучше, и изображение не получится размытым.
- Не забываем следить за целостностью композиции. Линии на фото должны вести к главному объекту, делать на нем акцент.
6.
Типичные ошибки:
- Если прямо сидеть на камеру, то прибавляем пару лишних кило в области бедер.
- Горбить спину и падать вперед на ноги. Визуально это выглядит... ну вот как на фото.
- Угомоните ваши руки. Они не должны болтаться то тут, то там, как будто это лишний элемент вашего тела.
- Волосы по сторонам делают ваше лицо более широким и круглым.
Как правильно:
- Колени уводим в сторону, бедро показываем боковой частью, чтобы получился красивый изгиб тела.
- Выравниваем спину, поднимаем голову выше и расправляем плечи. Как учили в детстве. Не хватает только книги на голове.
- Не знаете, куда деть свои конечности? Возьмите в руки кружку с чаем или бокал с коктейлем. В общем, пристройте их куда-нибудь.
- Волосы на один бок удлиняют ваше лицо и визуально убирают щечки.
7.
Типичные ошибки:
- Как видно на этой фотографии, когда вас снимают против солнца, возможны два варианта: белый засвеченный фон или качественный фон, но вы при этом черное пятно.
- Также на этой фотографии ветер дует сзади, благодаря чему возникает шикарная прическа типа «ветер с моря дул».
- Не оставляйте кучу ненужного свободного места на фотографии, как здесь сверху. Примерно 40 % фотографии — в небе и засветах.
Как правильно:
- Свет должен падать на вас или сбоку, но в таком случае нужно будет поиграть с позой, чтобы не было теней на лице.
- Ваши волосы — важная часть вашего образа. Стараемся становиться так, чтобы ветер или развевал волосы красиво назад, создавая объем, или укладываем их на одну сторону. Другой вариант — вовсе собрать их.
- Лучшая погода для фотографии — это не солнечный, а пасмурный день. Тогда не нужно будет бороться с расположением солнца и теней.
8.
Конечно, на фотографиях в красной рамке я не специально кривлялась. Иногда становится страшно оттого, что люди видят меня не такой, какой я хочу казаться, а такой, какая я есть. Да, я пытаюсь держать ровно спину, не кладу лицо на шею, но это не всегда получается. А еще, когда смеюсь, а я по жизни пустосмех, из-за моих щек не видно глаз.
А у вас так же? В зеркале красотка, а на случайных фото... Скажите, что я не одна такая.
Фото на превью alina__boichuk / instagram