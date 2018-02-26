Как страховой агент просто хотел похудеть, а повернул свою жизнь на 180 градусов

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Все мы любим истории про золушек, где все преображается, словно по мановению волшебной палочки, но, будем откровенны, гораздо сильнее нас заряжают герои, которые делают себя сами. История Гвилима Пью — это больше, чем рассказ про спорт, славу и модный имидж. Это что-то про умение дерзать, выходить из зоны комфорта и нырять в перемены с головой.

От страхового агента до звезды инстаграма — такой путь проделал 33-летний уроженец Уэльса Гвилим Пью в сегодняшней истории от AdMe.ru.

Еще 11 лет назад ежедневная рутина Гвилима сводилась к управлению небольшой страховой компанией из спальни собственного дома. Сидячая работа, невозможность тренировок после травмы колена и отсутствие щепетильности по поводу образа жизни сложились для молодого человека примерно в 125 кг веса.

Однако нельзя сказать, что он был совершенно доволен своей жизнью.

Говоря о первой поворотной точке, Гвилим отмечает, что в бизнесе дела шли хорошо, однако однажды он всерьез решил заняться своим здоровьем: образ жизни начал по-настоящему его беспокоить.

Постепенно решая эту проблему, Гвилим вдохновился идеей создания фолк-группы вместе со своим лучшим другом. К счастью, эта мысль вышла за пределы гаражных репетиций и друзья действительно вложили много сил в свои выступления. Тогда-то парикмахер Гвилима и предложил ему отпустить бороду, чтобы немного изменить имидж: впоследствии именно это стало для молодого человека пропуском в мир моды и настоящей изюминкой его образа.

В соответствии с новым образом музыкант решил тщательно пересмотреть свой рацион, но самым знаменательным событием стал отказ от многочасовой сидячей работы. «Это было лучшее, что я когда-либо делал для своего здоровья», — признается Гвилим.

Преобразившийся молодой человек создал учетную запись в Instagram, где его яркий образ заметил известный уэльский портной Натан Палмер. Ошеломительные предложения посыпались как из рога изобилия: Гвилим подписал контракт с ведущим лондонским модельным агентством AMCK Models, появился на страницах журнала GQ, сотрудничал с Vans, Bud Light, Diesel, а вишенкой на торте стала работа с Дэвидом Бекхэмом: теперь Гвилим — лицо нового мужского уходового бренда House 99.

Размышляя над своей новообретенной славой, Гвилим считает, что после долгих лет работы в финансовой сфере, возможность работать с творческими людьми и путешествовать по всему миру просто поражает.

«Я думаю, мне повезло, что я попал в эту профессию именно в этом возрасте. Я стараюсь не слишком поддаваться ее влиянию, и моя девушка очень помогает мне в этом».

Найдя новую страсть в фотографии, Гвилим надеется запустить свой собственный проект на основе кадров, отснятых во время его многочисленных путешествий.

История Гвилима — красноречивый пример того, как одно твердое решение, например, поправить здоровье, способно стать первым звеном цепочки самых невероятных событий. Так случается, даже если вы и не стремились ни к чему кардинальному. Происходили ли в вашей жизни окрыляющие перемены? Поделитесь с нами в комментариях!