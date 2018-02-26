Как страховой агент просто хотел похудеть, а повернул свою жизнь на 180 градусов
Все мы любим истории про золушек, где все преображается, словно по мановению волшебной палочки, но, будем откровенны, гораздо сильнее нас заряжают герои, которые делают себя сами. История Гвилима Пью — это больше, чем рассказ про спорт, славу и модный имидж. Это что-то про умение дерзать, выходить из зоны комфорта и нырять в перемены с головой.
От страхового агента до звезды инстаграма — такой путь проделал 33-летний уроженец Уэльса Гвилим Пью в сегодняшней истории от AdMe.ru.
Еще 11 лет назад ежедневная рутина Гвилима сводилась к управлению небольшой страховой компанией из спальни собственного дома. Сидячая работа, невозможность тренировок после травмы колена и отсутствие щепетильности по поводу образа жизни сложились для молодого человека примерно в 125 кг веса.
Однако нельзя сказать, что он был совершенно доволен своей жизнью.
Говоря о первой поворотной точке, Гвилим отмечает, что в бизнесе дела шли хорошо, однако однажды он всерьез решил заняться своим здоровьем: образ жизни начал по-настоящему его беспокоить.
Постепенно решая эту проблему, Гвилим вдохновился идеей создания фолк-группы вместе со своим лучшим другом. К счастью, эта мысль вышла за пределы гаражных репетиций и друзья действительно вложили много сил в свои выступления. Тогда-то парикмахер Гвилима и предложил ему отпустить бороду, чтобы немного изменить имидж: впоследствии именно это стало для молодого человека пропуском в мир моды и настоящей изюминкой его образа.
В соответствии с новым образом музыкант решил тщательно пересмотреть свой рацион, но самым знаменательным событием стал отказ от многочасовой сидячей работы. «Это было лучшее, что я когда-либо делал для своего здоровья», — признается Гвилим.
Преобразившийся молодой человек создал учетную запись в Instagram, где его яркий образ заметил известный уэльский портной Натан Палмер. Ошеломительные предложения посыпались как из рога изобилия: Гвилим подписал контракт с ведущим лондонским модельным агентством AMCK Models, появился на страницах журнала GQ, сотрудничал с Vans, Bud Light, Diesel, а вишенкой на торте стала работа с Дэвидом Бекхэмом: теперь Гвилим — лицо нового мужского уходового бренда House 99.
Размышляя над своей новообретенной славой, Гвилим считает, что после долгих лет работы в финансовой сфере, возможность работать с творческими людьми и путешествовать по всему миру просто поражает.
«Я думаю, мне повезло, что я попал в эту профессию именно в этом возрасте. Я стараюсь не слишком поддаваться ее влиянию, и моя девушка очень помогает мне в этом».
Найдя новую страсть в фотографии, Гвилим надеется запустить свой собственный проект на основе кадров, отснятых во время его многочисленных путешествий.
История Гвилима — красноречивый пример того, как одно твердое решение, например, поправить здоровье, способно стать первым звеном цепочки самых невероятных событий. Так случается, даже если вы и не стремились ни к чему кардинальному. Происходили ли в вашей жизни окрыляющие перемены? Поделитесь с нами в комментариях!
Фото на превью gwilymcpugh, gwilymcpugh