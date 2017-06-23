Как стать выше за 1 неделю и получить идеальную осанку

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Англичанка Элис Робинсон (Alice Robinson) протестировала несколько популярных техник. За неделю ей удалось вырасти на 1,5 см. Это произошло за счет растяжения позвоночника и увеличения высоты межпозвоночных дисков на 1–2 мм. А хорошая осанка прибавит росту еще несколько сантиметров. AdMe.ru рассказывает, что нужно делать, чтобы стать выше.

Рост увеличивается даже во время сна. За 10 минут, проведенных лежа на спине, мы становимся выше на 5 мм. Это происходит потому, что в течение дня позвоночник сжимается. В положении лежа он восстанавливает свою форму. Закрепить эффект можно с помощью упражнений. Но взрослому человеку, зоны роста которого уже закрыты (после 25 лет), не стоит рассчитывать на фееричный результат.

Чтобы увеличить рост с помощью езды на велосипеде, нужно отрегулировать высоту сиденья так, чтобы к педалям приходилось тянуться. Не переусердствуйте, иначе можно повредить суставы.

Это упражнение очень легко выполнять: вам не нужно подтягиваться, просто обхватите ладонями турник и висите так долго, как сможете. Постепенно увеличивайте время. Упражнение позволяет укрепить мышцы спины и пресса.

Выполняя стойку, нужно всеми силами тянуть ноги вверх. Важно держать угол практически в 90° и резко не заваливать ноги в разные стороны, иначе можно получить травму.

Помимо того что упражнение полезно для позвоночника, оно также поможет растянуть мышцы спины, пресса, задней поверхности бедер и ягодичные мышцы.

Во время наклона попытайтесь оставить ноги прямыми, а пальцами рук коснитесь пальцев ног. Начните с малого, с каждым разом увеличивая число и глубину наклонов.

Прыгать можно на скакалке, играя в баскетбол или просто стоя на месте. Выбирать вам. Но упражнение точно позволит укрепить кости, мышцы и со временем прибавить пару сантиметров в росте.

Это простое упражнение позволит не только укрепить нижнюю часть спины, но и накачать мышцы пресса и ягодичные мышцы.

Плавание возглавляет топ упражнений, которые помогут увеличить рост. Все потому, что в воде нагрузка на диски между позвонками и кости скелета значительно меньше. Суставы во время плавания становятся более подвижными. Это облегчает процесс роста.

На рост влияют и некоторые другие факторы. Среди них: рацион;

правильный сон. Чтобы быть высоким, нужно в достаточном количестве потреблять кальций, железо, витамин D, а также другие макро-, микроэлементы и витамины, которые требуются для нормального функционирования организма. Спать следует на жесткой поверхности. Лучше всего подобрать правильный ортопедический матрас и подушку. Все это поможет стать немного выше и сохранить идеальную осанку.