Как спать в любимой позе и не иметь проблем со здоровьем
Врачи утверждают: именно наша любимая поза во время сна может стать причиной проблем со здоровьем. При этом, чтобы быть здоровее, нам вовсе не обязательно отказываться от привычки, а достаточно внести только некоторые корректировки.
AdMe.ru собрал рекомендации специалистов о том, как спать в любимой позе и оставаться здоровым.
Если вы спите на боку
Ученые выяснили, что спинномозговая жидкость более эффективно выводит токсины из мозга в положении на боку. Это уменьшает головные боли и риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона. Также сон на левой стороне помогает справиться с изжогой, но усиливает нагрузку на печень.
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При проблемах с пищеварением врачи рекомендуют спать на левой стороне. Это поможет улучшить кровоток, разгрузить желудок и пищевод.
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Чтобы сохранять спину ровной в положении на боку, положите небольшую твердую подушку между ног. Это также снизит нагрузку с суставов. А под голову — большую и пухлую.
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При высоком артериальном давлении и проблемах с кровообращением рекомендуется спать на правой стороне. Это снижает нагрузку на сердце.
Сон на спине
Сон на спине — одна из лучших позиций при проблемах с позвоночником и суставами. Такая поза предотвращает появление изжоги и морщин. Однако это также одна из худших поз при проблемах с носом, высоком кровяном давлении и храпе.
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Чтобы избавиться от храпа, используйте пухлую подушку (или маленькую под шею), чтобы верхние дыхательные пути были в правильном положении.
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При насморке слизь за ночь будет скапливаться в пазухах. В такой ситуации используйте несколько подушек, чтобы поднять голову чуть выше и создать наклон (не слишком большой, чтобы не навредить шее).
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При болях в спине и суставах положите маленькую подушку под шею, большую, но плоскую — под колени и скрученное полотенце — под поясницу. Это поддержит позвоночник и обеспечит нормальный кровоток.
Положение на животе
Японские исследователи выяснили, что сон на животе помогает снизить кровяное давление, а также улучшить пищеварение, избавиться от храпа и изжоги. Однако это плохо для спины, потому что позвоночник находится в неестественно изогнутом положении.
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Чтобы уберечь позвоночник от перегибания и снизить нагрузку на поясницу, положите маленькую подушку под живот в область таза. Подушка под головой должна при этом быть плоской (около 3 см), а лучше вообще отсутствовать, чтобы шея не страдала.
Поза эмбриона
Позиция, в которой колени подняты высоко к подбородку, может быть удобна, но плохо влияет на здоровье спины. Дугообразный изгиб тела ограничивает диафрагмальное дыхание — это избавит от храпа, но добавит проблем, если не все в порядке с дыханием (например при астме).
- Чтобы выровнять спину, обеспечить правильное положение конечностей и освободить грудную клетку, положите одну пухлую подушку между ног, а вторую поместите между локтями. По мнению врачей, идеальной подушкой под голову в таком положении будет одна небольшая пухленькая, которая поддержит шею.
Иллюстратор Daniil Shubin, Фотограф Роман Захарченко, Модель Наталия Симонина специально для AdMe.ru