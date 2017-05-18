Как спать в любимой позе и не иметь проблем со здоровьем

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Врачи утверждают: именно наша любимая поза во время сна может стать причиной проблем со здоровьем. При этом, чтобы быть здоровее, нам вовсе не обязательно отказываться от привычки, а достаточно внести только некоторые корректировки.

AdMe.ru собрал рекомендации специалистов о том, как спать в любимой позе и оставаться здоровым.