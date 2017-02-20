Как спасти жизнь человеку, который подавился

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Далеко не все знают, как правильно реагировать, если сидящий рядом человек вдруг подавился и начинает задыхаться. И как себя вести, если это случилось с вами и нет никого по близости, чтобы помочь? AdMe.ru подготовил для вас подробный гид, который поможет не растеряться, действовать грамотно и спасти жизнь человеку, который подавился.

Если подавился, нужно кашлять

Правильно. Кашель — самый эффективный способ освободить дыхательные пути и вытолкнуть кусочек пищи из трахеи. Лучшее, что вы можете сделать в подобной ситуации, — постараться успокоить человека: «Все хорошо, кашляй». Неправильно. Некоторые люди в такой ситуации стараются подавить кашель, выпрямляя спину и стараясь дышать через нос. Ни к чему хорошему это не приведет. Также нельзя пить воду во время приступа. Дайте пострадавшему стакан воды уже после того, как он откашлялся.

Если кашлять невозможно, постучите по спине

Правильно. Когда человек не может кашлять, первое, что нужно сделать, — наклонить его вперед вниз (можно через колено или спинку кресла) и сильно похлопать открытой ладонью между лопаток (по направлению ко рту). Важно делать именно направляющие движения, а не обычные хлопки. Неправильно. Нельзя хлопать в выпрямленной позе, тем более бить кулаком, иначе кусок пищи провалится дальше и намертво перекроет дыхательные пути. Если кашель возобновляется — прекратите хлопать.

Если человек не может дышать, используйте прием Геймлиха

При выполнении приема Геймлиха из легких выходит воздух, не использующийся при дыхании, который и помогает вытолкнуть застрявший предмет. Правильно. Встаньте за спиной пострадавшего и обхватите его руками. Сожмите одну руку в кулак и положите ее на живот между пупком и нижними ребрами. Ладонь второй руки — поверх. Несколько раз быстрым толчком рваните кулак на себя вверх (под диафрагму). Повторите несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся. Неправильно. Не хлопайте пострадавшего по спине — это может только ухудшить ситуацию. Обхватывать нужно ниже ребер, а не по ним, иначе вы рискуете их сломать. Если же задыхающийся больше вас или это беременная женщина, обхватывайте над животом, в области нижних ребер.

Подавившийся потерял сознание

Правильно. Если человек потерял сознание, положите его на спину. Сядьте сверху на бедра пострадавшего лицом к голове. Положив одну руку на другую, поместите основание ладони между пупком и нижними ребрами. Энергично надавите на живот в направлении вверх к диафрагме. Повторите несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся. После удаления предмета, если человек не дышит, делайте искусственное дыхание. Неправильно. Нельзя удерживать пострадавшего в вертикальном положении. И тем более делать ему искусственное дыхание, пока предмет из трахеи не удален.

Если помочь некому (самопомощь)

Если поперхнулись вы сами и начали задыхаться, примените метод Геймлиха самостоятельно. Правильно. Обопритесь на крепко стоящий предмет (угол стола, стул, перила) и произведите толчок в верхнем направлении при помощи веса своего тела. Неправильно. Это сложно, но старайтесь не поддаваться панике. Чем больше мы паникуем, тем больше воздуха захватываем ртом. Это проталкивает кусочек пищи дальше. Не выпрямляйтесь и не стучите себя по груди или спине.

Как действовать в других ситуациях

Пострадавший крупнее вас. Бывает такое, что подавившийся в разы больше вас или же это беременная женщина. В таком случае при выполнении приема Геймлиха нужно обхватывать в области нижних ребер, как можно ближе к животу. Подавился младенец. Положить ребенка на животик на свою руку и ребром ладони совершить 5 похлопываний между детскими лопатками. При застревании твердого инородного предмета кладем ребенка на руку лицом вниз. Голова при этом должна быть ниже грудной клетки. Свободной рукой хлопаем ребенка между лопаток. Подавился ребенок старше года. Встаем позади ребенка (если его рост маленький — стоим на коленях). Обхватываем руками за талию. Кисть одной руки сжимаем в кулак и располагаем его между ребрами и пупком большим пальцем внутрь. Второй ладонью обхватываем кулак. Разводим локти в стороны и нажимаем на живот ребенка в направлении снизу вверх.