Как снять мышечные зажимы и вернуть психическое равновесие за 1 минуту
Иногда под конец дня мы чувствуем ноющую боль в мышцах, не можем разогнуться или повернуть голову. Причиной этого является «мускульный панцирь» — так называл мышечный спазм Вильгельм Райх, первым заметивший связь между стрессом и реакцией тела на него. Он связывал это с привычкой человека держать все в себе, неумением выражать эмоции. Все это ведет к тому, что любая психологическая проблема будет отражаться в теле мышечным блоком.
Мы в AdMe.ru нашли 6 упражнений, направленных на снятие этих блоков. Их выполнение не займет у вас много времени, а результат не заставить себя долго ждать.
1. Если болит средняя часть спины и поясница
Постоянное напряжение и зажатость спинных мышц могут привести к различным заболеваниям: остеохондрозу, мышечной блокаде дисков, межпозвоночным грыжам, искривлению позвоночника.
Также пережатые позвонки могут вызывать боль в сердце, головную боль и головокружение, нарушение зрения.
Как снять напряжение в спине
Упражнение поможет вам снять болевые ощущения в мышцах спины.
- Встаньте прямо. Поднимите руки вверх, а затем положите их за голову.
- Отклонитесь назад. Спина должна принять форму арки.
- Вернитесь в исходное положение.
Повторите 5 раз.
2. При боли в шее и верхней части спины
Скорее всего, читая эту статью, вы сидите за компьютером. Оцените, в правильном ли положении находится ваша шея:
- плечи не должны быть подняты вверх;
- трапеции не должны быть напряжены.
Напряжение в трапециях часто возникает из-за стресса и усталости, привычки сутулиться или постоянно поднятых плеч.
Как избавиться от боли в шее и плечах
Шея — это та часть тела, которая обычно первой реагирует на стресс. Напряжение в ней негативно влияет на работу кровеносных сосудов и нервов. В мозг поступает меньше необходимого кислорода и питательных веществ, мышцы слабеют.
Чтобы этого не происходило, сделайте следующее:
- Встаньте ровно, ноги должны быть на ширине плеч.
- Поставьте руки на пояс и наклоните голову вперед, а затем отведите ее назад.
Повторите 8 раз.
Как снять зажимы с шеи и плеч
Факторами, провоцирующими боль в трапециевидной мышце, могут служить переохлаждение, недостаточный разогрев перед тренировкой, выполнение монотонных движений, ношение тяжелых сумок и рюкзаков. Это чревато миозитом — воспалением мышечной ткани.
- Выпрямитесь, руки положите за голову.
- Наклоните шею вправо, затем влево.
- Если тяжело, помогите себе руками: это усилит растяжку мышц.
- Оставайтесь в «нижнем» положении по 10 секунд при наклонах в каждую сторону.
3. При лицевых зажимах
Иногда голова и лицевые мышцы тоже страдают от стресса.
Вы можете не ощущать мышечный зажим на лице. Но обнаружить его у себя достаточно легко. Наиболее явное свидетельство «мускульного панциря» — застывшая гримаса. Также внимательно рассмотрите себя перед зеркалом, пройдитесь по лицу пальцами: участки, в которых вы ощутите напряжение, явно требуют расслабления. Зажим в области лба может привести к мигрени, повышению внутричерепного давления, вокруг глаз — к отекам и темным кругам, быстрой утомляемости, в челюсти — к проблемам с зубами и спазму сосудов, питающих кожу лица.
Как снять напряжение в мышцах лица
- Встаньте прямо. Положите руки за голову, при этом не сплетайте пальцы между собой.
- Поворачивайте голову из стороны в сторону.
- Если почувствуете дискомфорт, аккуратно помогите себе руками.
- Сделайте по 4 повторения в каждую из сторон.
После выполнения упражнения мягко помассируйте пальцами кожу лица.
4. При напряжении и боли во всем теле
Защемление спинных мышц оказывает негативное влияние на позвоночник, в особо тяжелых случаях это может привести к искривлению. Сдвигаясь, позвонки пережимают исходящие из спинного мозга нейроны, что может вызвать болезненные ощущения в любых органах. Кроме того, сжатие сосудов чревато возникновением отека тканей и боли в корпусе.
Как снять физическое напряжение
Это упражнение уменьшит нагрузку на поясничные мышцы, нижнюю часть спины и мышцы живота.
- Встаньте прямо. Руки положите за голову.
- Наклоните корпус вправо. Левую руку при этом протяните в правую сторону.
- Вернитесь в исходное положение и затем выполните упражнение в зеркальном отражении.
Повторите по 4 наклона в каждую сторону.
5. Чтобы избавиться от психологического напряжения
Психологическое напряжение важно научиться вовремя распознавать и избавляться от него. Легкое напряжение может возникать в течение дня, и, если его не убирать, оно постепенно перерастет в повышенную тревожность, а затем в невроз.
Стоит помнить, что чем быстрее вы будете пытаться решить проблемы, тем более высока вероятность появления депрессивного состояния или стресса. Если вы часто ловите себя на прокручивании одной и той же мысли, сделайте следующее упражнение.
Как снять психологическое напряжение
Это универсальное упражнение предназначено для людей, которые постоянно испытывают эмоциональный дискомфорт и физическую усталость.
- Выберите спокойное и тихое место. Лучше всего, если это будет хорошо проветриваемое помещение. Упражнение можно выполнять стоя или сидя.
- Встаньте ровно, ноги сведите вместе. Закройте глаза и расслабьте их, дышите спокойно. Голову держите прямо, в естественном положении, без напряжения. Руки расположите свободно вдоль туловища. Выполняя упражнение сидя, расположите руки на ногах.
- Отводя плечи назад и вниз, сделайте движение, как будто вы что-то сбрасываете с плеч. Затем перенесите вес туловища на таз. Попытайтесь расслабиться и почувствовать силу мышц на ногах.
- Поймайте баланс. У вас получится это, когда все напряжение уйдет. Будьте расслаблены при этом, не делайте лишних движений. Постарайтесь задержаться в этом положении на 5 минут.
- В процессе выполнения упражнения постарайтесь ни о чем не думать.
По истечении времени слегка помассируйте себе лицо, шею и область декольте.
Как вы видите, эти упражнения просты в исполнении. Их легко можно выполнить и на рабочем месте.
Часто ли у вас случается мышечный спазм? Как вы боретесь с ним? А может, вы прямо сейчас попробуете выполнить одно из этих упражнений и поделитесь с нами результатом в комментариях?
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru