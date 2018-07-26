Как снять мышечные зажимы и вернуть психическое равновесие за 1 минуту

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Иногда под конец дня мы чувствуем ноющую боль в мышцах, не можем разогнуться или повернуть голову. Причиной этого является «мускульный панцирь» — так называл мышечный спазм Вильгельм Райх, первым заметивший связь между стрессом и реакцией тела на него. Он связывал это с привычкой человека держать все в себе, неумением выражать эмоции. Все это ведет к тому, что любая психологическая проблема будет отражаться в теле мышечным блоком.

Мы в AdMe.ru нашли 6 упражнений, направленных на снятие этих блоков. Их выполнение не займет у вас много времени, а результат не заставить себя долго ждать.

1. Если болит средняя часть спины и поясница

Постоянное напряжение и зажатость спинных мышц могут привести к различным заболеваниям: остеохондрозу, мышечной блокаде дисков, межпозвоночным грыжам, искривлению позвоночника. Также пережатые позвонки могут вызывать боль в сердце, головную боль и головокружение, нарушение зрения.

Как снять напряжение в спине

Упражнение поможет вам снять болевые ощущения в мышцах спины. Встаньте прямо. Поднимите руки вверх, а затем положите их за голову. Отклонитесь назад. Спина должна принять форму арки. Вернитесь в исходное положение. Повторите 5 раз.

2. При боли в шее и верхней части спины

Скорее всего, читая эту статью, вы сидите за компьютером. Оцените, в правильном ли положении находится ваша шея: плечи не должны быть подняты вверх;

трапеции не должны быть напряжены. Напряжение в трапециях часто возникает из-за стресса и усталости, привычки сутулиться или постоянно поднятых плеч.

Как избавиться от боли в шее и плечах

Шея — это та часть тела, которая обычно первой реагирует на стресс. Напряжение в ней негативно влияет на работу кровеносных сосудов и нервов. В мозг поступает меньше необходимого кислорода и питательных веществ, мышцы слабеют. Чтобы этого не происходило, сделайте следующее: Встаньте ровно, ноги должны быть на ширине плеч. Поставьте руки на пояс и наклоните голову вперед, а затем отведите ее назад. Повторите 8 раз.

Как снять зажимы с шеи и плеч

Факторами, провоцирующими боль в трапециевидной мышце, могут служить переохлаждение, недостаточный разогрев перед тренировкой, выполнение монотонных движений, ношение тяжелых сумок и рюкзаков. Это чревато миозитом — воспалением мышечной ткани. Выпрямитесь, руки положите за голову. Наклоните шею вправо, затем влево. Если тяжело, помогите себе руками: это усилит растяжку мышц. Оставайтесь в «нижнем» положении по 10 секунд при наклонах в каждую сторону.

3. При лицевых зажимах

Иногда голова и лицевые мышцы тоже страдают от стресса. Вы можете не ощущать мышечный зажим на лице. Но обнаружить его у себя достаточно легко. Наиболее явное свидетельство «мускульного панциря» — застывшая гримаса. Также внимательно рассмотрите себя перед зеркалом, пройдитесь по лицу пальцами: участки, в которых вы ощутите напряжение, явно требуют расслабления. Зажим в области лба может привести к мигрени, повышению внутричерепного давления, вокруг глаз — к отекам и темным кругам, быстрой утомляемости, в челюсти — к проблемам с зубами и спазму сосудов, питающих кожу лица.

Как снять напряжение в мышцах лица

Встаньте прямо. Положите руки за голову, при этом не сплетайте пальцы между собой. Поворачивайте голову из стороны в сторону. Если почувствуете дискомфорт, аккуратно помогите себе руками. Сделайте по 4 повторения в каждую из сторон. После выполнения упражнения мягко помассируйте пальцами кожу лица.

4. При напряжении и боли во всем теле

Защемление спинных мышц оказывает негативное влияние на позвоночник, в особо тяжелых случаях это может привести к искривлению. Сдвигаясь, позвонки пережимают исходящие из спинного мозга нейроны, что может вызвать болезненные ощущения в любых органах. Кроме того, сжатие сосудов чревато возникновением отека тканей и боли в корпусе.

Как снять физическое напряжение

Это упражнение уменьшит нагрузку на поясничные мышцы, нижнюю часть спины и мышцы живота. Встаньте прямо. Руки положите за голову. Наклоните корпус вправо. Левую руку при этом протяните в правую сторону. Вернитесь в исходное положение и затем выполните упражнение в зеркальном отражении. Повторите по 4 наклона в каждую сторону.

5. Чтобы избавиться от психологического напряжения

Психологическое напряжение важно научиться вовремя распознавать и избавляться от него. Легкое напряжение может возникать в течение дня, и, если его не убирать, оно постепенно перерастет в повышенную тревожность, а затем в невроз. Стоит помнить, что чем быстрее вы будете пытаться решить проблемы, тем более высока вероятность появления депрессивного состояния или стресса. Если вы часто ловите себя на прокручивании одной и той же мысли, сделайте следующее упражнение.

Как снять психологическое напряжение

Это универсальное упражнение предназначено для людей, которые постоянно испытывают эмоциональный дискомфорт и физическую усталость. Выберите спокойное и тихое место. Лучше всего, если это будет хорошо проветриваемое помещение. Упражнение можно выполнять стоя или сидя. Встаньте ровно, ноги сведите вместе. Закройте глаза и расслабьте их, дышите спокойно. Голову держите прямо, в естественном положении, без напряжения. Руки расположите свободно вдоль туловища. Выполняя упражнение сидя, расположите руки на ногах. Отводя плечи назад и вниз, сделайте движение, как будто вы что-то сбрасываете с плеч. Затем перенесите вес туловища на таз. Попытайтесь расслабиться и почувствовать силу мышц на ногах. Поймайте баланс. У вас получится это, когда все напряжение уйдет. Будьте расслаблены при этом, не делайте лишних движений. Постарайтесь задержаться в этом положении на 5 минут. В процессе выполнения упражнения постарайтесь ни о чем не думать. По истечении времени слегка помассируйте себе лицо, шею и область декольте.

Как вы видите, эти упражнения просты в исполнении. Их легко можно выполнить и на рабочем месте.

Часто ли у вас случается мышечный спазм? Как вы боретесь с ним? А может, вы прямо сейчас попробуете выполнить одно из этих упражнений и поделитесь с нами результатом в комментариях?