Как скрыть беспорядок и сделать дом уютным за 15 минут до прихода гостей
Вы когда-нибудь попадали в ситуацию, когда гости уже почти на пороге, а по вашей квартире будто ураган прошелся? Уверены, хоть раз в жизни каждый был в таком положении. К счастью, существуют методы быстрой уборки, благодаря которым вы не ударите в грязь лицом и даже приобретете среди друзей и знакомых репутацию чистюли. И пусть всего пару минут назад ваш дом напоминал поле боя.
Мы в AdMe.ru, конечно, обожаем чистоту, но считаем, что есть вещи поинтереснее генеральной уборки. Поэтому мы расскажем вам, как быстро навести дома порядок и впечатлить гостей.
1. Прихожая
Прихожая — лицо дома, и она может произвести неизгладимое впечатление на гостей. Как плохое, так и хорошее. Вот несколько трюков, которые помогут привести эту комнату в порядок за пару минут.
- Уберите с вешалок всю одежду. Она лишь захламляет пространство и зрительно уменьшает площадь помещения.
- Если у вас нет специальной полки для обуви, спрячьте туфли и ботинки в сумке для покупок и повесьте ее на крючок.
- Уберите счета, газеты, ключи подальше от глаз. Сложите всю мелочь в коробку и пообещайте себе разобрать ее в ближайшее время. Сдержите свое обещание.
- Для того чтобы быстро очистить придверный коврик, можно посыпать его содой (она впитает влагу и грязь), а затем пропылесосить.
2. Туалет
Уборка в туалете — занятие не из приятных. Но и здесь можно быстро навести чистоту, да так, что никто и не заметит, что недавно был беспорядок.
- Протрите унитаз дезинфицирующим раствором. Специалисты по уборке советуют использовать влажные салфетки с антибактериальным эффектом.
- Не забудьте о новом рулоне туалетной бумаги. К слову, ученые даже провели немало опросов о том, как лучше располагать туалетную бумагу на держателе. Оказалось, что рулон должен висеть концом наружу, от стены.
- Добавьте приятный аромат. Несколько капель эфирного масла, нанесенных на ватный диск, дезодорируют комнату.
- Совет на будущее. Если вы не любите чистить унитаз (а кто любит?), сделайте «туалетные бомбочки» заранее. Их производство займет у вас 10 минут, зато потом уборка будет проходить гораздо быстрее. Рецепт: смешайте соду, хозяйственное мыло, перекись водорода, лимонную кислоту и эфирное масло в пропорциях, указанных здесь. Из полученной смеси сформируйте шарики (не забудьте про перчатки). Готово, вы великолепны! В следующий раз уборка пройдет еще быстрее.
3. Ванная
Еще одна комната, в которой нужно навести идеальный порядок к приходу гостей, — это, конечно, ванная. Убирать здесь можно часами, но мы знаем, как сделать это максимально быстро.
- За несколько минут до начала уборки (пока наводите порядок в другой комнате) включите горячую воду. Пар увлажнит поверхности, и тогда оттереть загрязнения будет проще простого.
- Не забудьте повесить свежие полотенца и положить новый кусок мыла.
- Уберите все старые и изношенные зубные щетки. А еще расчески и предметы личной гигиены.
- Простое решение для зеркала в ванной: капрон, смоченный в воде, вернет поверхности былой блеск. Для этой операции можно использовать даже колготки.
4. Кухня
Кухня — такое место, от которого зависит уют во всем доме. Чтобы не ударить в грязь лицом, предлагаем несколько советов, как привести ее в почти идеальное состояние в рекордно короткие сроки.
- Специалисты по клинингу утверждают, что вытирать поверхности нужно не круговыми движениями, а S-образными. Это экономит время и улучшает качество уборки.
- Если дверца холодильника сделана из нержавеющей стали, то быстро восстановить ее блеск поможет кокосовое масло. Нанесите его на тряпку и протрите отпечатки ладоней — через пару секунд они исчезнут.
- Пол из ламината можно быстро отмыть шампунем для волос.
- Даже идеально чистую кухню может испортить грязный чайник. Чтобы грязь легко отошла с его поверхности, достаточно перед началом чистки прогреть прибор.
5. Гостиная
Главная комната, где собираются все гости, — это, конечно же, гостиная. Существует много забавных советов, как замаскировать беспорядок, например приглушить свет, налить гостям побольше вина, а диванными подушками прикрыть пятна грязи. Но мы-то знаем действительно крутые способы убрать в комнате всего за 5 минут.
- Вытирайте пыль только в тех местах, которые доступны взгляду. Для этого подойдет обычный ролик для одежды: он соберет не только пыль, но и шерсть животных.
- Скребок для стекол тоже неплохо удаляет шерсть домашних животных с мягкой мебели и ковров. Предварительно смочите поверхность, которую планируете очистить.
- Трюк с симметрией. Расставьте мебель и предметы интерьера (книги, вазы) параллельно или перпендикулярно стенам. Это создаст визуальное ощущение порядка, и даже пыль в углах будет незаметна.
- Запахи играют огромную роль. Достаточно сварить крепкий кофе, чтобы у присутствующих создалось впечатление уюта. Можно сделать еще проще: в кипящую воду добавьте палочки корицы, сушеные яблоки и апельсиновые корки — и тогда аппетитный запах легко распространится по всему дому.
- Удалить пятна жизнедеятельности домашних животных можно за 30 секунд. И все это с помощью алкоголя: просто протрите загрязнения любой спиртосодержащей жидкостью, и они исчезнут.
Гости не должны быть такими любопытными, но на тот случай, если они зашли дальше гостиной, у нас тоже есть советы
Специалисты по уборке советуют закрывать двери в те комнаты, куда вход посторонним людям воспрещен. Но бывает и так, что незваные гости все же оказываются на этой территории, а вам становится стыдно. По этому поводу мы хотим сказать вот что.
- Никогда не извиняйтесь за беспорядок в своей квартире. Так вы только укажете на недочеты, которые гости, скорее всего, ни за что бы не заметили.
- Но если вам непременно хочется поддержать репутацию чистюли, воспользуйтесь старым как мир приемом. Все, что не соответствует вашим представлениям об идеальном порядке, уберите в шкаф, застелите постель и откройте окно для проветривания.
А у вас есть секретные приемы скоростной уборки? Делитесь ими в комментариях.
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