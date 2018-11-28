Как скрыть беспорядок и сделать дом уютным за 15 минут до прихода гостей

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Вы когда-нибудь попадали в ситуацию, когда гости уже почти на пороге, а по вашей квартире будто ураган прошелся? Уверены, хоть раз в жизни каждый был в таком положении. К счастью, существуют методы быстрой уборки, благодаря которым вы не ударите в грязь лицом и даже приобретете среди друзей и знакомых репутацию чистюли. И пусть всего пару минут назад ваш дом напоминал поле боя.

Мы в AdMe.ru, конечно, обожаем чистоту, но считаем, что есть вещи поинтереснее генеральной уборки. Поэтому мы расскажем вам, как быстро навести дома порядок и впечатлить гостей.

1. Прихожая

Прихожая — лицо дома, и она может произвести неизгладимое впечатление на гостей. Как плохое, так и хорошее. Вот несколько трюков, которые помогут привести эту комнату в порядок за пару минут. Уберите с вешалок всю одежду. Она лишь захламляет пространство и зрительно уменьшает площадь помещения.

Если у вас нет специальной полки для обуви, спрячьте туфли и ботинки в сумке для покупок и повесьте ее на крючок.

Уберите счета, газеты, ключи подальше от глаз. Сложите всю мелочь в коробку и пообещайте себе разобрать ее в ближайшее время. Сдержите свое обещание.

Для того чтобы быстро очистить придверный коврик, можно посыпать его содой (она впитает влагу и грязь), а затем пропылесосить.

2. Туалет

Уборка в туалете — занятие не из приятных. Но и здесь можно быстро навести чистоту, да так, что никто и не заметит, что недавно был беспорядок. Протрите унитаз дезинфицирующим раствором. Специалисты по уборке советуют использовать влажные салфетки с антибактериальным эффектом.

Не забудьте о новом рулоне туалетной бумаги. К слову, ученые даже провели немало опросов о том, как лучше располагать туалетную бумагу на держателе. Оказалось, что рулон должен висеть концом наружу, от стены.

Добавьте приятный аромат. Несколько капель эфирного масла, нанесенных на ватный диск, дезодорируют комнату.

Совет на будущее. Если вы не любите чистить унитаз (а кто любит?), сделайте «туалетные бомбочки» заранее. Их производство займет у вас 10 минут, зато потом уборка будет проходить гораздо быстрее. Рецепт: смешайте соду, хозяйственное мыло, перекись водорода, лимонную кислоту и эфирное масло в пропорциях, указанных здесь. Из полученной смеси сформируйте шарики (не забудьте про перчатки). Готово, вы великолепны! В следующий раз уборка пройдет еще быстрее.

3. Ванная

Еще одна комната, в которой нужно навести идеальный порядок к приходу гостей, — это, конечно, ванная. Убирать здесь можно часами, но мы знаем, как сделать это максимально быстро. За несколько минут до начала уборки (пока наводите порядок в другой комнате) включите горячую воду. Пар увлажнит поверхности, и тогда оттереть загрязнения будет проще простого.

Не забудьте повесить свежие полотенца и положить новый кусок мыла.

Уберите все старые и изношенные зубные щетки. А еще расчески и предметы личной гигиены.

Простое решение для зеркала в ванной: капрон, смоченный в воде, вернет поверхности былой блеск. Для этой операции можно использовать даже колготки.

4. Кухня

Кухня — такое место, от которого зависит уют во всем доме. Чтобы не ударить в грязь лицом, предлагаем несколько советов, как привести ее в почти идеальное состояние в рекордно короткие сроки. Специалисты по клинингу утверждают, что вытирать поверхности нужно не круговыми движениями, а S-образными. Это экономит время и улучшает качество уборки.

Если дверца холодильника сделана из нержавеющей стали, то быстро восстановить ее блеск поможет кокосовое масло. Нанесите его на тряпку и протрите отпечатки ладоней — через пару секунд они исчезнут.

Пол из ламината можно быстро отмыть шампунем для волос.

Даже идеально чистую кухню может испортить грязный чайник. Чтобы грязь легко отошла с его поверхности, достаточно перед началом чистки прогреть прибор.

5. Гостиная

Главная комната, где собираются все гости, — это, конечно же, гостиная. Существует много забавных советов, как замаскировать беспорядок, например приглушить свет, налить гостям побольше вина, а диванными подушками прикрыть пятна грязи. Но мы-то знаем действительно крутые способы убрать в комнате всего за 5 минут. Вытирайте пыль только в тех местах, которые доступны взгляду. Для этого подойдет обычный ролик для одежды: он соберет не только пыль, но и шерсть животных.

Скребок для стекол тоже неплохо удаляет шерсть домашних животных с мягкой мебели и ковров. Предварительно смочите поверхность, которую планируете очистить.

Трюк с симметрией. Расставьте мебель и предметы интерьера (книги, вазы) параллельно или перпендикулярно стенам. Это создаст визуальное ощущение порядка, и даже пыль в углах будет незаметна.

Запахи играют огромную роль. Достаточно сварить крепкий кофе, чтобы у присутствующих создалось впечатление уюта. Можно сделать еще проще: в кипящую воду добавьте палочки корицы, сушеные яблоки и апельсиновые корки — и тогда аппетитный запах легко распространится по всему дому.

Удалить пятна жизнедеятельности домашних животных можно за 30 секунд. И все это с помощью алкоголя: просто протрите загрязнения любой спиртосодержащей жидкостью, и они исчезнут.

Гости не должны быть такими любопытными, но на тот случай, если они зашли дальше гостиной, у нас тоже есть советы

Специалисты по уборке советуют закрывать двери в те комнаты, куда вход посторонним людям воспрещен. Но бывает и так, что незваные гости все же оказываются на этой территории, а вам становится стыдно. По этому поводу мы хотим сказать вот что. Никогда не извиняйтесь за беспорядок в своей квартире. Так вы только укажете на недочеты, которые гости, скорее всего, ни за что бы не заметили.

Но если вам непременно хочется поддержать репутацию чистюли, воспользуйтесь старым как мир приемом. Все, что не соответствует вашим представлениям об идеальном порядке, уберите в шкаф, застелите постель и откройте окно для проветривания.

А у вас есть секретные приемы скоростной уборки? Делитесь ими в комментариях.