Как спастись от жары, если у вас нет кондиционера

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Моя квартира находится на 5-м этаже 5-этажного дома в Стамбуле. Деревья до такой высоты не достают, крыша плоская, окна выходят на солнечную сторону. Поэтому летом, когда температура поднимается до +40 °C, помещение превращается в филиал финской сауны. В таких условиях невозможно засыпать и высыпаться. А поскольку кондиционера у меня нет, приходится как-то выкручиваться и пробовать различные способы охладиться.

Для читателей AdMe.ru я расскажу, какими трюками и уловками пользуюсь, чтобы охладить помещение и постель и обеспечить себе комфортный сон.

Чтобы помещение было холодным ночью, его нужно держать в прохладе в течение дня

Чтобы удерживать холод в помещении, важно правильно его проветривать. Для этого я закрываю окна, когда температура на улице поднимается выше +25 °C, и открываю, когда она опускается ниже этого значения. Самая низкая температура держится с 4:00 до 7:00, поэтому я открываю окна утром и вечером после 20:00.

Чтобы в квартиру не попадало солнце, стоит использовать правильные занавески. Я перепробовала различные материалы и могу сказать, что не стоит покупать шторы из синтетики: они быстро нагреваются и выгорают. Лучше всего использовать плотные льняные белые занавески.

Чтобы тепло не задерживалось в доме, стоит также избавиться от всех пылесборников — ковров, паласов и горы подушек. Это сделает воздух чище и прохладнее.

Во время проветривания можно намочить полотенце и повесить его перед открытым окном. Это поможет быстро охладить помещение. Но не оставляйте полотенце на ночь: слишком влажная комната может быть такой же душной.

Раньше, когда кондиционеров еще не существовало, в жару перед сном мочили полы. Температура в комнате сразу падала. Это позволяло быстро заснуть и комфортно спать.

Еще один способ — использовать потолочные вентиляторы

Они дешевые, крепятся на люстру и хорошо охлаждают помещение. Если у вас такой вентилятор, проверьте, чтобы его переключатель стоял в положении «лето». У многих вентиляторов есть 2 режима для разных сезонов. Если вы не можете найти переключатель, проверьте лопасти: они должны крутиться против часовой стрелки — так, чтобы воздух бил в потолок.

Самодельный кондиционер

Обычный небольшой вентилятор просто гоняет воздух, а его мотор нагревает помещение. Но любой вентилятор можно превратить в самый настоящий кондиционер. Для этого нужно заморозить бутылки или другие емкости с водой и поставить их перед лопастями — тогда холодный воздух будет раздуваться по всей комнате. Когда жара особенно сильная, я замораживаю 2 комплекта бутылок и просто меняю их каждые 4–5 часов.

Охлаждаем постель

Если ваше постельное белье из атласа или синтетики, стоит заменить эти материалы хлопком или шелком. Хлопковые простыни хорошо впитывают пот и сохраняют прохладу. А натуральный шелк очень легок и имеет свойство слегка холодить кожу.

Также используйте пижаму из хлопка: она лучше продувается. Или спите без одежды. А что? Тоже выход.

Еще один отличный способ охладиться — положить утром простынь и наволочку в холодильник, а перед сном застелить ими постель. Но не кладите белье в морозилку: так есть риск заболеть.

Матрасы с эффектом памяти хорошо удерживают тепло. Это полезно зимой, но неудобно летом. У меня именно такой матрас, поэтому летом я надеваю на него хлопковый наматрасник (который также можно класть в холодильник).

Если у вас все же есть кондиционер

В квартире моей подруги установлен кондиционер. Он спасает ее от жары, но из-за него она постоянно простужается. То есть включаешь кондиционер — холодно, выключаешь — жарко. А золотую середину найти не получалось. Ученые утверждают, что лучше всего мы спим при температуре в 18 °C. Эту температуру и стоит поддерживать. У многих кондиционеров есть функция поддержки температуры или ночной режим. Они могут по-разному обозначаться (health save, night mode и так далее), поэтому стоит прочесть инструкцию. В таком режиме кондиционер автоматически выключается и включается через какое-то время, поддерживая нужную температуру. Если у вашего кондиционера нет такой функции, то закройте все окна и включите кондиционер, выбрав самый холодный режим, на 2–3 часа до сна.