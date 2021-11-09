Как с помощью 4 простых приемов еще в магазине понять, качественная перед вами вещь или ерунда какая-то

Новые вещи в магазине почти всегда выглядят привлекательно, но все мы не раз ошибались с покупкой: симпатичный свитер превращался в тряпку после первой же стирки, а трикотажное платье покрывалось катышками, стоило надеть его пару раз. Защитить себя от бессмысленной траты денег можно, зная несколько простых хитростей, благодаря которым плохо сшитая вещь просто не попадет в ваш гардероб.

Мы в AdMe.ru уверены, что качественную одежду можно купить недорого, главное — знать, как ее выбирать. И написали простой чек-лист для любителей шопинга, который поможет никогда не разочаровываться в выборе вещей. А в конце статьи вас ждет бонус, посвященный выбору спортивной одежды.

1. Оцените ткань

Именно от ткани зависит , как будет сидеть вещь и как она поведет себя после стирки. Чтобы оценить качество ткани, сделайте следующее:

Хлопчатобумажные ткани для рубашек, футболок и трикотажных изделий различаются по длине волокна, из которого изготовлены. Чем оно короче, тем жестче ткань, тем быстрее она изнашивается, тем легче образуются катышки. Качественный хлопок на этикете обозначают как «длинноволокнистый» (extra-long staple cotton). Также могут упоминаться двухниточный хлопок (2-fold cotton), когда нить спрядена из двух, и мерсеризованный хлопок (mercerized cotton), который прошел специальную обработку для мягкости и прочности.

Качество льняной ткани тоже зависит от волокна: чем оно длиннее, тем мягче изделие. Лен не очень эластичный, и если вещь постоянно складывать в одном и том же месте, волокна могут сломаться, поэтому перед покупкой убедитесь, что на ткани нет заломов. Выбирайте вещи из льна в смеси с хлопком — такая одежда меньше мнется.

Изделия из шерсти должны быть плотными и однородными, без просветов, с одинаковыми петлями и ровной нитью и быстро восстанавливать форму после сминания. Если производитель использует сырье высокого качества, он обязательно укажет на этикетке его вид (например, мериносовая шерсть).

Искусственные ткани — это не синтетика, их делают из натуральных материалов, например из вискозы или тенселя (продукт переработки древесины). Если вы видите их названия на этикетке, не пугайтесь: они «дышащие», не электризуются и приятны к телу.

Синтетические ткани делают из продуктов переработки нефти. Если в составе ткани не более 5 % синтетики (спандекса, полиэстера, лайкры и т. д.), то это практически не сказывается на качестве вещи, наоборот, улучшает посадку по фигуре и помогает сохранять форму после стирки.