8 сигналов организма, которые могут предупреждать о язве желудка
Ежедневно в мире регистрируется около 500 000 новых случаев язвенной болезни. Язва желудка, к счастью, лечится, но при несвоевременном диагностировании значительно ухудшает качество жизни. Однако если прислушиваться к сигналам, которые подает организм, то можно распознать язвенную болезнь на ранней стадии и избежать серьезных последствий для здоровья.
AdMe.ru расскажет о первых признаках язвы желудка. Читайте и сохраняйте!
1. Изжога
Изжога бывает у всех, и часто за ней не стоит ничего серьезного. Но если вы стали испытывать жжение и боль за грудиной постоянно, то стоит забеспокоиться, ведь регулярная изжога — один из основных симптомов развития язвенной болезни.
2. Непрекращающаяся жажда
Неутолимая жажда и сухость во рту — признак сразу нескольких заболеваний, в том числе язвы желудка. Если вы заметили, что стали пить воду в гораздо больших количествах, чем раньше, значит, пора записаться на прием к врачу.
3. Приступы резкой боли
Проблемы с желудком дают о себе знать прежде всего острой болью в животе. Рези внизу живота или под ребрами — это уже не «звоночек», а целый «колокол», услышав который вам следует незамедлительно пройти медицинское обследование.
4. Нарушение работы кишечника
Задуматься о посещении больницы стоит также, если вы страдаете от частого вздутия живота и запоров: они сигнализируют о сбое в работе кишечника, который, в свою очередь, может быть следствием начавшейся язвенной болезни.
5. Чувство тяжести после приема пищи
Язва, развивающаяся непосредственно в желудке, дает о себе знать тяжестью и болезненными ощущениями в животе после каждого приема пищи. Заметив у себя подобные симптомы, обратитесь к гастроэнтерологу в ближайшее время.
6. Боль на «голодный желудок»
Иногда чувство голода сопровождается болью, которая утихает после приема пищи, — такое хоть раз бывало с каждым. Но когда это происходит регулярно, стоит задуматься, не пора ли позаботиться о собственном здоровье.
7. Тошнота
Еще один признак развивающейся язвы — тошнота. Если вас тошнит в течение нескольких дней без всякой причины и тем более если за тошнотой следует рвота, не медлите — отправляйтесь в больницу.
8. Потеря веса
Если вы внезапно сбросили вес за короткий срок, не спешите радоваться. Лучше пройдите обследование, ведь резкая потеря веса — плохой сигнал и может означать как раз-таки язву желудка.
Желаем, чтоб ни один из этих симптомов вас не побеспокоил. Будьте здоровы!
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