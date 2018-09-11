8 сигналов организма, которые могут предупреждать о язве желудка

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Ежедневно в мире регистрируется около 500 000 новых случаев язвенной болезни. Язва желудка, к счастью, лечится, но при несвоевременном диагностировании значительно ухудшает качество жизни. Однако если прислушиваться к сигналам, которые подает организм, то можно распознать язвенную болезнь на ранней стадии и избежать серьезных последствий для здоровья.

AdMe.ru расскажет о первых признаках язвы желудка. Читайте и сохраняйте!

1. Изжога

Изжога бывает у всех, и часто за ней не стоит ничего серьезного. Но если вы стали испытывать жжение и боль за грудиной постоянно, то стоит забеспокоиться, ведь регулярная изжога — один из основных симптомов развития язвенной болезни.

2. Непрекращающаяся жажда

Неутолимая жажда и сухость во рту — признак сразу нескольких заболеваний, в том числе язвы желудка. Если вы заметили, что стали пить воду в гораздо больших количествах, чем раньше, значит, пора записаться на прием к врачу.

3. Приступы резкой боли

Проблемы с желудком дают о себе знать прежде всего острой болью в животе. Рези внизу живота или под ребрами — это уже не «звоночек», а целый «колокол», услышав который вам следует незамедлительно пройти медицинское обследование.

4. Нарушение работы кишечника

Задуматься о посещении больницы стоит также, если вы страдаете от частого вздутия живота и запоров: они сигнализируют о сбое в работе кишечника, который, в свою очередь, может быть следствием начавшейся язвенной болезни.

5. Чувство тяжести после приема пищи

Язва, развивающаяся непосредственно в желудке, дает о себе знать тяжестью и болезненными ощущениями в животе после каждого приема пищи. Заметив у себя подобные симптомы, обратитесь к гастроэнтерологу в ближайшее время.

6. Боль на «голодный желудок»

Иногда чувство голода сопровождается болью, которая утихает после приема пищи, — такое хоть раз бывало с каждым. Но когда это происходит регулярно, стоит задуматься, не пора ли позаботиться о собственном здоровье.

7. Тошнота

Еще один признак развивающейся язвы — тошнота. Если вас тошнит в течение нескольких дней без всякой причины и тем более если за тошнотой следует рвота, не медлите — отправляйтесь в больницу.

8. Потеря веса

Если вы внезапно сбросили вес за короткий срок, не спешите радоваться. Лучше пройдите обследование, ведь резкая потеря веса — плохой сигнал и может означать как раз-таки язву желудка.

Желаем, чтоб ни один из этих симптомов вас не побеспокоил. Будьте здоровы!