Как распознать места скопления избыточного жира и избавиться от него

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Неважно, стройный вы человек или полный: в любом случае стоит обратить внимание, в какой части тела скапливается избыточный жир. Хотя бы потому, что это может быть сигналом о том, что с вашим здоровьем что-то не в порядке.

Редакция AdMe.ru поможет разобраться с лишним весом и поддержит вас на пути здорового образа жизни.

Основные места скопления лишнего жира

Грудь и руки. Белые жировые ткани в вашем теле могут образовываться в районе груди и рук по генетическим причинам и снижать объем только при общей потере веса. Вот почему в таком случае в первую очередь необходимо знать свой индекс массы тела. ИМТ можно рассчитать, разделив ваш вес на квадрат роста (в метрах). Или можно воспользоваться калькулятором ИМТ. Показатель 30,0 соответствует ожирению и указывает на то, что вам нужно избавиться от лишнего веса.

Живот. Для женщин размер талии более 89 см служит признаком ожирения; для мужского тела этот показатель равен 101,5 см.

Бедра. Чтобы понять, есть ли у вас лишний вес в этой области, необходимо посчитать соотношение объема талии и бедер (ОТБ). По данным Всемирной организации здравоохранения, идеальный ОТБ составляет 2,3 см и менее для мужчин и 2,2 см и менее для женщин.

Живот

Недавнее исследование показало, что широкая талия может стать причиной сердечного приступа или диабета в будущем. Жир в области талии называется висцеральным, и он группируется вокруг жизненно важных внутренних органов. Именно в этом заключается его опасность. Специалисты клиники Майо предполагают, что люди с фигурами типа «яблоко» и «груша» имеют большую склонность к проблемам с сердцем как раз из-за висцерального жира.

У обладателей фигуры «груша» талия и плечи уже, чем бедра. Если вы относитесь к этой группе людей, совершенно не обязательно, что вашему здоровью что-то всерьез угрожает. Тем не менее среди женщин с такой фигурой прослеживается тенденция набирать вес и становиться ближе к типу «яблоко» после менопаузы.

Для фигуры «яблоко» характерна талия, по ширине превосходящая бедра и плечи. Риск для этого типа фигуры наиболее высок.

Лишние сантиметры в районе талии уходят лучше всего благодаря совмещению тренировок и рациона с высоким содержанием клетчатки. Однако, если вы будете выполнять множество упражнений на пресс, вероятно, вы лишь немного сбросите общий вес и минимум объема в области талии. Сосредоточьтесь на кардиоупражнениях, например на беге или езде на велосипеде, прежде чем работать над 6 кубиками. Кроме того, не забывайте, что стресс и нерегулярный сон могут способствовать накоплению жира вокруг живота.

Грудь и руки

Чаще всего люди стремятся сбросить общий вес, однако и точечная проработка некоторых участков и поддержание мышц в тонусе имеет свои преимущества. Кроме того, если вы страдаете ожирением, не лишним будет проверить свой уровень инсулина.

Питье большого количества воды и употребление пищи с высоким содержанием клетчатки наряду с отжиманиями, планками и нагрузками на трицепсы эффективны для похудения в области груди и рук. Делайте упор на кардио, чтобы повысить тонус мышц и сделать фигуру более сбалансированной.

Бедра

Жир вокруг бедер считается подкожным жиром. Это означает, что содержащиеся в нем кислоты не попадают в кровоток и не вредят внутренним органам, а скапливаются прямо под кожей. Так что этот тип жира более безопасен, чем жир на талии. Исследование Оксфордского университета продемонстрировало, что обладатели крупных бедер реже страдают от сердечных заболеваний и диабета, потому что жир в этом месте содержит полученные из пищи жирные кислоты.

Уменьшение жира вокруг бедер возможно за счет потери общего веса. Замените продукты, подвергшиеся обработке, свежими сезонными блюдами и употребляйте натуральный сахар. Как только ваше тело привыкнет к новому образу питания, накопленный жир начнет перерабатываться в энергию. Это лучшее время для начала тренировки! Большего эффекта можно добиться благодаря интервальной тренировке с высокой интенсивностью.

Бонус: а вот «хороший» тип жира!

Существует еще один тип жировых клеток, известный как «клетки бурой жировой ткани». Науке еще предстоит объяснить многие их свойства, но уже сейчас их с уверенностью можно назвать полезными. Такого рода жир в небольших количествах скапливается в основном в районе шеи, плеч и ключиц. Он богат железом, что и придает ему характерный цвет. Бурый жир отвечает за терморегуляцию тела и помогает сбалансировать уровень сахара в крови. Также при правильном питании и стабильных тренировках белый жир можно преобразовать в бурый, чтобы сбросить вес и улучшить здоровье вашего тела.