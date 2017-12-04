Как проверить кассовый чек за полминуты, не отходя от кассы

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Большинство людей ленятся считать в уме и сразу хватаются за калькулятор. И только истинные математики же любят упрощать себе жизнь всякими хитростями. AdMe.ru решил поделиться с вами одним таким лайфхаком, чтобы вы запросто в уме могли прикинуть, не обсчитали ли вас только что.

Итак, вам показалось, что товар пробили дважды. Или же сумма, которую пришлось заплатить, оказалась совсем не такой, как предполагалось. Вы с чеком и тремя пакетами в руках. Доставать телефон и пересчитывать — целая история.

1. Складываем целые рубли, не обращая внимания на копейки

2. Перегибаем чек пополам и считаем количество позиций в половине чека

3. Прибавляем это число к сумме рублей

В итоге получаем правильную сумму +/- 3 рубля. Для проверки, не пробили ли лишнее или более дорогостоящее, достаточно.

Как это работает?

Числа в колонке копеек могут колебаться от 0 до 99 с примерно одинаковым разбросом. У одних цен это число небольшое (до 50 копеек), у других — почти рубль. В среднем выходит примерно 50 копеек на покупку. А значит, чтобы посчитать приблизительную сумму копеек, нужно к каждой второй покупке добавить по рублю.

Казалось бы, десяток рублей на сумму никак не повлияет. Это если покупок не так много. А если у вас метровая лента чека «покупки на праздник», то разница в стоимости мяса 400 / 800 руб. за кг уже существенная. Вы и чек глазами пробежали, все заметили, и сумму приблизительную посчитали.

А если скидки?

Если в чеке встречаются отрицательные числа (2 по цене 1, 3-й товар бесплатно), удобнее их не учитывать при первоначальном сложении и вычесть в самом конце.

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