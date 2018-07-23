Как простая девочка из деревни стала президентом и за что ее любят миллионы людей во всем мире

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О президенте Хорватии Колинде Грабар-Китарович весь мир узнал, когда она прилетела обычным пассажирским рейсом экономкласса в Россию, чтобы поддержать свою сборную на чемпионате мира по футболу. Она все детство провела в деревне и никогда даже не мечтала руководить страной, а хотела стать стюардессой.

Мы в AdMe.ru проследили историю успеха хорватского лидера и выяснили причины ее невероятной популярности не только у себя в стране, но и во всем мире.

С детства будущий президент мечтала стать стюардессой

Колинда родилась в городке Риека, но все свое детство провела в деревушке по соседству, где у семьи было ранчо, а также мясная лавка. Родители не были против ее мечты стать бортпроводницей, но настояли на том, чтобы сначала дочка получила достойное образование. В 17 лет Колинде выпадает шанс уехать учиться в США, а после возвращения домой она поступает в Загребский университет. До участия в президентских выборах Колинда успела поработать в парламенте, занять пост министра иностранных дел и посла Хорватии в США.

В 46 лет Колинда становится не только первой женщиной-президентом в истории страны, но и самым молодым лидером государства в современной истории

Я никому не позволю сомневаться в том, что Хорватия станет процветающей страной

С этой фразы Грабар-Китарович начала свою первую речь в роли главы государства.

Президент счастлива в браке, у нее двое детей — младший сын Лука и старшая дочь Катарина

В свои 17 лет дочь Колинды уже стала чемпионкой страны по фигурному катанию среди юниоров.

В 2015 году в сети появились пикантные фото блондинки в купальнике, в которой журналисты увидели первое лицо государства Хорватии

Вскоре выяснилось, что девушка на фото не президент, а американская актриса Николь Остин. Эта история ничуть не испортила имидж Колинды, а, напротив, лишь увеличила ее популярность.

Президент Хорватии свободно разговаривает на английском, испанском и португальском языках. Немного знает итальянский, французский и немецкий

В 2017 году журнал Forbes включил Грабар-Китарович в список самых влиятельных женщин в мире

Часто на официальных встречах с руководителями других государств Колинда дарит им именные футболки сборной Хорватии

Хорваты называют главу своего государства народным президентом

Она может есть обычную еду в столовых вместе со своими гражданами. Спокойно ездить в общественном транспорте.

Ходить самостоятельно на рынок за продуктами.

Проявлять заботу о каждом гражданине своей страны.

На ЧМ-2018 прилетела экономклассом и посещала все матчи своей сборной

Чтобы поддержать команду, президент Хорватии надела футболку с национальной символикой и смотрела первые игры сборной на трибунах вместе с простыми болельщиками.

И даже на финальном матче в ВИП-зоне с другими лидерами государств Колинда была одета в футболку сборной своей страны.

Хоть хорватам и не удалось занять 1-е место, но президент искренне и очень трогательно поблагодарила каждого игрока национальной сборной

И даже внезапный московский ливень на церемонии награждения не смог затмить всю бурю эмоций, которые испытывала Колинда

Президент, который заботится о своем народе так же, как о своей семье, безусловно, вызывает восхищение. Колинда успевает быть любящей мамой, эффективным руководителем страны и страстным фанатом футбола.

Пожалуй, это яркий пример успешного главы государства. Как вы считаете?