Как определить, что бюстгальтер стал бесполезен, даже если кажется, что он все еще выглядит неплохо

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Идеальный бюстгальтер должен надежно поддерживать грудь при активных движениях, стройнить и помогать держать осанку. И как только мы находим такое чудо, то мгновенно влюбляемся и с радостью носим его так часто, как можем себе позволить. Однако мало кто задумывается над тем, что этот предмет нижнего белья имеет свой срок службы и может прийти в негодность еще до того, как от него начнут отлетать крючки.

Мы в AdMe.ru решили узнать, когда необходимо поменять любимый бюстгальтер на новый. А заодно выяснили некоторые секреты ухода и выбора нижнего белья.

На срок службы бюстгальтера в первую очередь влияет то, насколько правильно подобран размер. Если размер определен неверно, то не только дискомфорт, но и болезненные ощущения будут гарантированы. Мы уже писали о том, как произвести необходимые замеры, чтобы определить свой объем и величину чашки. Есть еще несколько хитростей, которые помогут подобрать действительно подходящий бюстгальтер:

Забудьте о выпирающих снизу валиках. Только экстремально стройные девушки избавлены от этой неприятности. Бюстгальтер просто не сможет выполнить свою функцию, если не будет надежно прижат к телу. Если размер подобран правильно, а выпирающие части смущают, то следует подобрать модель с широким поясом.

Чем больше грудь, тем шире бретельки.

Всегда примеряйте модели трех соседних размеров, особенно если решили купить белье новой для вас марки.

Примеряя бюстгальтер, опустите бретели и подпрыгните. Если посадка правильная, то чашечки останутся на месте и продолжат держать грудь.

И еще один тест: выпрямите спину, опустите плечи и сделайте несколько глубоких вдохов. Если так вы чувствуете себя лучше, чем ссутулившись, дыхание свободное, а бретели остались на месте, то отложите бюстгальтер в категорию годных.

Когда идеальный бюстгальтер найден, важно не впадать в крайности и не использовать его каждый день: так он придет в негодность уже через 2–3 месяца.

Как узнать, что бюстгальтер нуждается в замене

1. Правило двух пальцев

Идеально сидящий бюстгальтер не должен впиваться в тело: под пояс, то есть нижнюю горизонтальную планку, можно просунуть два пальца, а под застежку — кулак. Если эти параметры несколько увеличились, значит, бюстгальтер растянулся и его пора заменить на новый.

2. Крючки

Подходящий по размеру бюстгальтер не должен застегиваться на последние крючки. По мере использования ткань будет растягиваться, и у вас будет еще небольшая возможность продлить жизнь своему белью, используя дополнительные крепления. Если же вы добрались до последнего ряда, то, увы, бюстгальтер больше не поддерживает вашу грудь должным образом.

3. Движение вверх

Хорошо подобранный бюстгальтер должен стоять на месте. Проще говоря, надевая его утром, вы должны забыть о его существовании. Если же при каждом движении бюстгальтер пытается уползти вверх, то это верный признак вашего с ним скорого расставания.

4. Контур

Хорошо подобранная чашка бюстгальтера должна деликатно охватывать грудь, не оставляя свободного пространства. Если же контур стал четко выступает под любой футболкой, это значит, что бюстгальтер растянут. Пора его менять.

5. Срок

Срок службы правильно подобранного бюстгальтера пропорционален частоте его использования. В идеале в гардеробе должно быть не менее 4–5 постоянно используемых бюстгальтеров, и тогда каждый из них прослужит не менее года.

Как продлить жизнь вашему любимому бюстгальтеру

Перед стиркой застегните крючки бюстгальтера, чтобы сохранить его форму.

Стирать белье лучше вручную или в специальном режиме «бережная стирка». Не стоит отжимать и сушить белье в машинке.

Не рекомендуется использовать отбеливатели, если в состав материала входит эластан. Это повредит волокна, и белье быстро растянется.

Если все же нужно отбелить бюстгальтер, можно воспользоваться перекисью водорода, которая сделает кружево белоснежным и ярким.

Не стоит использовать кондиционер для стирки нижнего белья. Такие средства слишком сильно размягчают волокна изделия.

Если необходимо смягчить нижнее белье, то в воду для стирки можно добавить несколько капель обычного уксуса. Уксус к тому же способствует сохранению яркости цветного белья.

Для того чтобы белье имело приятный запах, можно добавить пару капель эфирного масла жасмина в воду во время стирки.