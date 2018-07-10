Как предотвратить появление растяжек и что делать, если они уже есть

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У 90 % женщин после родов на теле появляются растяжки — фиолетовые или белые рубцы на коже. Также они бывают у мужчин и часто у подростков. Растяжки считаются проблемой, поэтому все хотят от них избавиться. В этой статье мы выяснили, какие способы борьбы с растяжками эффективны, а о каких стоит навсегда забыть.

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У кого и от чего могут появиться растяжки

Растяжки, именуемые еще пугающим словом «стрии», появляются там, где кожа была, как несложно догадаться, растянута, причем так сильно и резко, что попросту порвалась изнутри. А потом затянулась шрамами. Это и есть те самые злосчастные рубцы. Они портят кровь не только женщинам, перенесшим беременность, но и: подросткам, которые вымахали за одно лето;

спортсменам, переносящим непомерные физические нагрузки;

бодибилдерам, играющим с массой и объемами тела;

людям, принимающим стероиды по назначению и без;

резко похудевшим;

резко потолстевшим;

увеличившим грудь и другие части тела хирургическим путем;

людям просто с более тонкой кожей, чем у других;

людям с наследственной предрасположенностью;

людям с гормональными нарушениями;

нарушениями; больным с синдромом Иценко—Кушинга, синдромом Марфана.

Средства, подходящие для профилактики, но не для лечения

Большинство распиаренных средств для чудесного и полного избавления от растяжек не более чем маркетинговая уловка или миф. Да, как превентивные меры все они действительно работают, причем очень хорошо. В этом случае их стоит взять на вооружение. Но не нужно надеяться, что они избавят от уже появившихся растяжек.

Специальные кремы и лосьоны — просто увлажняющие или питательные кремы и лосьоны. От рубцов на коже они не способны избавить.

— просто увлажняющие или питательные кремы и лосьоны. От рубцов на коже они не способны избавить. Косметические средства с третиноином (витамин А от прыщей), коллагеном , гиалуроновой кислотой , несмотря на впечатляющие свойства действующих веществ, не улучшат состояние уже образовавшихся рубцов.

(витамин А от прыщей), , , несмотря на впечатляющие свойства действующих веществ, не улучшат состояние уже образовавшихся рубцов. Масла (кокосовое, миндальное, оливковое, с витамином Е, масло ши и др.) даже в сочетании с интенсивным массажем не сотрут растяжки с кожи.

(кокосовое, миндальное, оливковое, с витамином Е, масло ши и др.) даже в сочетании с интенсивным массажем не сотрут растяжки с кожи. От целебных растений и трав, например алоэ и бадяги, растяжки не рассосутся, даже если это обещают мудрейшие представители народной медицины.

Эффективный способ в домашних условиях

Полностью избавиться от растяжек, к сожалению, не получится. Это не так страшно, потому что никакого вреда здоровью они не несут. Но если рубцы порождают эстетическую неудовлетворенность, можно сделать их менее заметными на коже. Если с должным упорством и терпением взяться за борьбу с растяжками, есть шанс улучшить состояние проблемных мест в домашних условиях. И для этого есть только один способ — механический. Скрабы на основе чего угодно — сахара, меда, кофе — возымеют действие уже только потому, что это скрабы. Они отшелушивают верхний слой выпуклых рубцов и постепенно могут сравнять их со здоровой кожей. Таким образом растяжки станут менее заметны.

Надежные профессиональные способы

Безусловно, наилучших результатов можно добиться в кабинете у специалиста — косметолога или даже хирурга. Существует немало способов борьбы со стриями с использованием новейших методик и высокотехнологичных аппаратов. Пилинг. В отличие от скраба, где используются щадящие натуральные компоненты, для проведения процедуры пилинга применяются агрессивные химические растворы. Часто необходима местная анестезия.

В отличие от скраба, где используются щадящие натуральные компоненты, для проведения процедуры пилинга применяются агрессивные химические растворы. Часто необходима местная анестезия. Микродермабразия. Настоящая тяжелая артиллерия. Болезненная процедура — снятие нескольких слоев эпидермиса при помощи окиси алюминия. Предполагается, что после нее клетки кожи регенерируются быстрее и лучше.

Настоящая тяжелая артиллерия. Болезненная процедура — снятие нескольких слоев эпидермиса при помощи окиси алюминия. Предполагается, что после нее клетки кожи регенерируются быстрее и лучше. Лазер. Лазерная терапия считается наиболее современной и эффективной в борьбе с растяжками. Здесь действует все тот же принцип шлифовки, но уже на совершенно другом уровне. Воздействие происходит не только на верхние, но и на глубокие слои кожи. Это серьезная процедура, и при больших обрабатываемых площадях даже проводится под общим наркозом. К плюсам можно отнести доступную стоимость и низкий риск осложнений.

Лазерная терапия считается наиболее современной и эффективной в борьбе с растяжками. Здесь действует все тот же принцип шлифовки, но уже на совершенно другом уровне. Воздействие происходит не только на верхние, но и на глубокие слои кожи. Это серьезная процедура, и при больших обрабатываемых площадях даже проводится под общим наркозом. К плюсам можно отнести доступную стоимость и низкий риск осложнений. Пластика. В борьбе с растяжками можно прибегнуть и к полноценной хирургической операции, предполагающей удаление и замену пораженных участков кожи. Такие операции достаточно дорогостоящие, имеют множество противопоказаний и длительный восстановительный период — до 8 месяцев. Кроме того, чреваты такими последствиями, как возникновение новых рубцов — послеоперационных шрамов.

В борьбе с растяжками можно прибегнуть и к полноценной хирургической операции, предполагающей удаление и замену пораженных участков кожи. Такие операции достаточно дорогостоящие, имеют множество противопоказаний и длительный восстановительный период — до 8 месяцев. Кроме того, чреваты такими последствиями, как возникновение новых рубцов — послеоперационных шрамов. Мезотерапия. Подкожные инъекции разнообразнейших полезных веществ, например той же гиалуроновой кислоты. Скорее профилактическая мера, но в разы более эффективная, чем втирание кремов и лосьонов с аналогичными действующими веществами в составе.

Креативный способ

Сегодня можно не стесняться и замаскировать растяжки под татуировкой. Успех зависит от состояния вашей кожи, качества краски, опыта и стиля мастера.

Ситуации, при которых не стоит делать тату: Если растяжки появились недавно и еще имеют фиолетовый оттенок, лучше подождать. В противном случае татуировка испортится — рисунок поплывет, а краска «выпадет». Важно! Хороший мастер никогда не согласится бить тату на свежих растяжках.

Хороший мастер никогда не согласится бить тату на свежих растяжках. Нельзя проводить процедуру в период кормления. Из предыдущего пункта ясно, что никто в этот период за дело и не возьмется. Оптимально — спустя год.

Не стоит набивать татуировку, если в будущем планируется еще беременность — рисунок однозначно будет испорчен. Тату можно делать, если: Рубцы давно зажили, они белого цвета и, возможно, немного сгладились (в том числе благодаря уходу и косметологическим процедурам).

цвета и, возможно, немного сгладились (в том числе благодаря уходу и косметологическим процедурам). После родов вы уже привели мышцы в тонус, а также согнали накопившийся жирок.

в тонус, а также согнали накопившийся жирок. Вы больше не планируете беременность.

Волшебный способ

Бразильский тату-мастер Родольфо Торрес (Rodolpho Torres) придумал уникальный способ маскировки растяжек. Он подбирает краску точно под цвет кожи клиента и забивает ею белые полоски так филигранно, что результат выглядит лучше, чем фотошоп. Что совершенно удивительно, по той же технологии мастер, которого прозвали волшебником, избавляет от темных кругов под глазами. Он татуирует проблемную область краской цвета кожи, и клиент буквально навсегда забывает о своей проблеме.

Родольфо известен не только у себя на родине, за его инстаграмом следят более 1,6 млн человек, а очередь из звездных клиентов выстраивается на месяцы вперед.

Как предотвратить появление растяжек

Даже если у вас уже есть растяжки, необходимо знать, как предотвратить появление новых. Следите за своим питанием. Оно должно быть сбалансированным, вы должны получать все необходимые витамины и микроэлементы. Многие из них влияют на эластичность кожи, от которой прямо зависит, будет ли она тянуться или рваться в случае чего.

Избегайте обезвоживания. Эластичность кожи напрямую зависит от ее увлажненности.

Следите за своим весом. Не допускайте экстремальной потери или набора веса.

Следите за своей массой и объемами. Если вы занимаетесь спортом, не стремитесь к быстрым результатам.

и объемами. Если вы занимаетесь спортом, не стремитесь к быстрым результатам. Увлажняйте и питайте кожу. Пока рубцы еще не образовались, все лосьоны, кремы и масла будут хороши. При сочетании их с массажем кожа станет упругой, эластичной, и никакое растягивание ей будет не страшно.

Бонус

В противовес негативной установке в общественном сознании о «некрасивости» растяжек на теле сторонники современного движения за бодипозитив не устают доказывать, что растяжки — это не недостаток, в них есть красота.

Подчеркнуть эту красоту с помощью кисти и красок придумала испанская художница Синта Торт Картро (Cinta Tort Cartrо). Синта — настоящий паладин бодипозитива. В ее инстаграме десятки женщин не стесняются показывать себя со своими естественными недостатками, и художница помогает им в этом.

Пакистанская художница Сара Шакил (Sara Shakeel) обрела известность в инстаграме благодаря своей идее сделать блестящими белые рубцы растяжек на коже. На ее работах женские бедра переливаются золотом, и от этого зрелища не могут оторвать глаз уже 302 тыс. человек.

Продвинутые марки одежды также внесли свой вклад, задействовав в своих рекламных кампаниях моделей, далеких от глянцевых стандартов. И особый акцент был сделан как раз на нормальности и даже красоте растяжек.