Как правильно выбрать шарф, который не только согреет в холода, но и добавит изюминку вашему стилю

Шарф — неотъемлемая часть гардероба в холодное время, когда так и тянет закутаться с ног до головы, чтобы чувствовать себя уютно и комфортно. Одни предпочитают выбрать классический шарф из натуральных тканей, который всегда будет выглядеть уместно, другие делают выбор в пользу практичного и простого в уходе снуда из акрила или уютной кашемировой шали, которая не только согреет, но и добавит элегантности.

Мы в AdMe.ru подготовили небольшую памятку, которая поможет не растеряться в мире шарфов и выбрать наиболее подходящий вариант.

Как выбрать ткань шарфа

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе шарфа, — это состав ткани, потому что важно, чтобы шарф сохранял форму даже после нескольких стирок, согревал и при этом хорошо смотрелся. Шерстяная ткань легкая, дышащая и мягкая на ощупь, что делает шерстяные шарфы наиболее удобными и уютными для ношения зимой. Она также может впитывать влагу, поэтому в ней не станет слишком жарко . Более того, такое изделие смотрится элегантно и украсит любой образ. Но есть минус: шерстяную одежду нельзя стирать в обычном режиме, так как ткань может дать усадку.

. Более того, такое изделие смотрится элегантно и украсит любой образ. Но есть минус: шерстяную одежду нельзя стирать в обычном режиме, так как ткань может дать усадку. Шарфы из шерсти альпака, по сравнению с другими материалами, самые мягкие и теплые, при этом тонкие и легкие, что позволит надеть шарф под верхнюю одежду либо в качестве аксессуара на мероприятии. Такая ткань достаточно воздухопроницаемая, благодаря чему подстраивается под температуру воздуха и позволит чувствовать себя комфортно в помещении или транспорте. Основное достоинство: шерсть альпака гипоаллергенна и не вызывает раздражения.

Кашемировые шарфы похожи на шерстяные, они также одни из самых теплых и будут отличным вариантом для холодной зимы . Из минусов — натуральный кашемир дорого стоит и требует тщательного ухода, а искусственный материал может быстро скататься и потерять презентабельный вид.

. Из минусов — натуральный кашемир дорого стоит и требует тщательного ухода, а искусственный материал может быстро скататься и потерять презентабельный вид. Акриловые шарфы изготавливаются из синтетических материалов, что делает их более доступными по цене. Это плюс, если есть желание купить много шарфов разных цветов, чтобы они подходили к любому наряду. Они мягкие и теплые, как натуральные волокна, но более дешевые и простые в уходе.

Флис — это искусственная ткань с хорошими изоляционными свойствами, что делает его подходящим для повседневных зимних прогулок и занятий спортом. Он не пропускает влагу и позволяет коже дышать.

Как выбрать тип шарфа

После того как выбрали ткань, необходимо обратить внимание на тип изделия, чтобы обзавестись наиболее подходящей моделью исходя из необходимых размеров и того, как будет использоваться шарф. Традиционный шарф бывает разной длины и производится в основном из шерсти, кашемира, реже из акрила. В зависимости от погоды его можно носить либо свободно накинутым на шею, либо плотно завязанным . Перед покупкой убедитесь, что выбранный шарф достаточно длинный.

. Перед покупкой убедитесь, что выбранный шарф достаточно длинный. Снуды производят из разных видов тканей, которые позволяют сделать их более толстыми и объемными. Снуд является вторым по популярности видом шарфа и представляет собой замкнутое полотно, которое можно обернуть вокруг шеи.

Снуды могут быть двухслойными, что добавляет такому шарфу немного больше текстуры, особенно если одну петлю сделать немного длиннее другой. Также часть снуда можно надеть на голову при сильном холоде и снегопаде. Снуд обязательно стоит померить, чтобы он не создавал удушающего эффекта и оставлял небольшое пространство для воздуха возле лица.

Шаль и пашмина не считаются шарфами в классическом понимании, однако могут хорошо согреть зимой, выступая прослойкой между нарядом и верхней одеждой . Также их можно накинуть на плечи, обернуть вокруг тела либо носить как обычный шарф — слегка собрать и обернуть вокруг шеи, чтобы защитить ее от холодного зимнего воздуха.

. Также их можно накинуть на плечи, обернуть вокруг тела либо носить как обычный шарф — слегка собрать и обернуть вокруг шеи, чтобы защитить ее от холодного зимнего воздуха. Шарф-треугольник в основном делается из хлопка, но иногда встречаются более плотные варианты из шерсти или акрила, которые хорошо согреют зимой, закрыв большую часть тела, и защитят шею и грудь от ветра. Как следует из названия, изделие имеет треугольную форму: один угол покрывает грудь, а другие после обертывания шеи ложатся на плечи.

С чем носить

Определив ткань и фасон, необходимо понять, как и с чем носить шарф. Если у одежды есть капюшон, то для начала стоит подумать, насколько шарф вообще необходим, ведь он может добавить ненужной громоздкости. Если без теплого аксессуара не обойтись, то стоит отдать предпочтение крупной вязке и объему, чтобы сделать образ более легким и хрупким. Самым оптимальным вариантом станет классический шарф правильной длины — чем длиннее, тем больше возможностей поэкспериментировать с разными способами его завязывания: можно накинуть на капюшон, завязать под ним классической петлей, закинув один конец назад, или заправить под одежду. Также для одежды с капюшоном подойдет снуд.

Существуют универсальные правила выбора шарфа к пуховику. Ткань шарфа может быть как тонкой, так и толстой, однотонной или с рисунком. Выбирая шарф к куртке или пальто, помните, что не следует выбирать светлые оттенки для светлых тонов, потому что такое сочетание сделает вас незаметной , лучше остановиться на ярких цветах.

Выбирая шарф помните, что потому что такое сочетание сделает вас незаметной Для одежды из кожи лучше использовать теплый, но тонкий шарф из шерсти или кашемира, который можно будет как повязать сверху, так и заправить внутрь. Акриловые и вязаные шарфы, а также снуды здесь будут смотреться грубо.

Объемный пуховик с небольшим воротником можно украсить шарфом, завязанным петлей. Для создания романтического образа подойдет короткая шаль, перекинутая через одно плечо.

Классическим пальто подойдут вязаные или спокойные и элегантные модели — например, кашемировые или шерстяные, выполненные в натуральных оттенках.

Одежду с воротником стоит оставить без шарфа либо надеть его под одежду, выбрав аккуратный вариант или пашмину, в которую можно будет обернуться.

Выбирая шарф к шубе, помните: классикой считается сочетание шубы с платком или шалью из тонкой шерсти. Шарфы могут быть вязаными, ажурными или плотной свободной вязки. Чтобы шуба прослужила вам как можно дольше, откажитесь от наброшенных на нее тяжелых моделей шарфов, иначе образуются потертости, а ворс может сваляться, и это будет никак не исправить.

К дубленке можно подобрать объемные вязаные шарфы, ажурные или гладкие. Элегантная классика идеально будет смотреться с кашемировыми шарфами. Как и любой другой вариант верхней одежды, однотонную дубленку можно сочетать с узорными или цветными шарфами.