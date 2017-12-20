Как правильно составлять планы на новый год, чтобы они точно реализовались

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Так уж заведено, что в новогоднюю ночь случается чудо: счетчик наших неудач обнуляется и жизнь начинается с новой страницы. В игру вступают громкие обещания и амбициозные планы. Вот только остаются они только в голове и зачастую вспоминаются лишь накануне следующего нового года. Чтобы так же не случилось и в этот раз, мы в AdMe.ru расскажем, как рационально написать планы на новый год, чтобы они непременно реализовались. Доставайте листочек и ручку!

1. Найдите правильные цели

Первым делом для формулировки любых желаний и планов нужно буквально разложить свою жизнь по полочкам — чтобы точно понять, что же вам нужно. Сделать это поможет очень простая и наглядная схема — «колесо жизненного баланса». Жизнь каждого человека делится на несколько индивидуальных сфер. Когда все сферы хорошо развиты, мы находимся в состоянии полной гармонии. Но если одна из них страдает, нам сразу кажется, что в жизни что-то не так и есть по крайней мере одна проблема или неудовлетворенность, которая постоянно тревожно всплывает в мыслях перед сном. Нарисуйте это колесо и закрасьте сферы, в которых вы уверены полностью. Пустые или частично закрашенные поля сразу откроют вам глаза, и вы поймете, на какой именно фронт вашей жизни стоит бросить все силы в новом году.

2. Оцените свои планы

Есть любители писать список желаний типа: «Хочу стать мультимиллионером, купить истребитель и улететь на Фиджи». Это неправильно. Ваша задача — не написать письмо Деду Морозу, а сформулировать четкие действия, которые вы реально способны воплотить в жизнь. Чтобы проверить свое желание на адекватность, используйте формулу SMART. Ее суть зашифрована в аббревиатуре:



Specific — конкретная

Measurable — измеримая

Achievable — достижимая

Resourced — подкреплена ресурсами

Timed — соотносимая по времени



Если ваше желание проходит по всем этим пунктам, смело записываем его в план.

3. Формулируйте желания в настоящем времени

Подсознательно вы оставите желание желанием, если напишете: «Хочу новую работу»: вы так и будете спокойно себе продолжать хотеть ее до следующего нового года. Вместо этого нужно записывать замыслы в настоящем времени: «У меня новая крутая работа». Так вы будто утверждаете свое намерение.

4. Забудьте частицу «не»

В формулировке цели избегайте использования частицы «не». Мотивация будет гораздо больше, если вы не перестанете что-то делать, а начнете. Пример: «Я больше не буду курить» — «Я веду здоровый образ жизни».

5. Напишите все на бумаге

Наверняка у каждого в классе был такой двоечник, назовем его Петя, который на вопрос учителя, почему он не записывает урок, отвечал: «А я и так все запомню». Так вот, не будьте Петей! Вы не сможете все детально запомнить — возьмите ручку и зафиксируйте планы на бумаге. И чем точнее вы распишете их реализацию (а они ведь, мы помним по предыдущим пунктам, должны быть реализуемыми), тем лучше вы укорените все эти мысли в голове. С такой схемой гораздо легче воплотить мечты в жизнь, чем просто с витающими в голове мыслями, ведь у вас уже есть готовый сценарий.

6. Не включайте в план конкретных людей

Никто вам ничем не обязан. Если вы задействуете в своем списке третьи лица — совсем не факт, что план реализуется. Откуда вы можете знать, что это третье лицо желает того же, что и вы? Например, вдруг начать встречаться с вами, выйти за вас замуж, взять на работу, подружиться с вами. Пишите не конкретных людей, не рассчитывайте на них, пишите более обобщенные понятия: «Со мной находится любимый человек; я успешно прошел курсы у авторитетного преподавателя» и подобное.

7. Не скупитесь на эмоции

Всегда говорят, главное — это настрой. Для формулировки планов и желаний можете обозначить именно эмоции. Примеры: «Я чувствую себя в своей тарелке на новой работе», «Меня переполняет радость от занятий в новой студии». Так вы настроите себя на подходящую волну и вам будет легче начать реализовывать планы для получения этих радостных эмоций.