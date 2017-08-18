Как правильно подобрать обычные и солнцезащитные очки к вашему типу лица

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Очки — это не только главный летний аксессуар, они защищают наши глаза от вредного излучения, снижают усталость и гармонично дополняют образ. Если, конечно, подобрать их правильно. AdMe.ru решил разобраться в том, как выбрать очки именно под вашу форму лица и как отличить хорошие линзы от плохих. А в конце для вас бонус.

Как определить ваш тип лица

Возьмите смывающийся маркер, помаду, мыло или карандаш. Встаньте перед зеркалом на расстоянии вытянутой руки. Не отклоняясь, очертите контур лица, начиная от подбородка и заканчивая линией роста волос. Сделайте шаг назад и посмотрите на получившуюся форму.

Задача — визуально удлинить лицо, поэтому выбирайте оправы темного цвета. Они сужают лицо и приближают его к овалу. Чтобы сбалансировать пропорции лица, выбирайте оправу, у которой ширина больше, чем высота. Подходят для круглой формы лица: Заостренные, прямоугольные, квадратные очки.

«Кошачьи» оправы.

Очки-бабочки.

Очки с узкой переносицей.

«Авиаторы».

«Вайфареры». Не подходят для круглой формы лица: Круглые очки.

Узкие оправы.

Очки с резко очерченными углами.

Очки в виде геометрических форм.

Цветные линзы.

Очки, закрывающие брови.

Главная задача — не нарушать гармоничные пропорции лица, поэтому избегайте слишком массивных очков. Лучше, если ширина оправы равна ширине лица или чуть шире. Обращайте внимание, чтобы верхняя часть оправы совпадала с линией бровей. Подходят для овальной формы лица: Оправы плавной формы: прямоугольные, овальные, круглые.

Очки-бабочки

«Авиаторы».

«Кошачьи» оправы. Не подходят для овальной формы лица: Оправы с резкими углами.

Слишком массивные оправы.

Слишком широкие оправы.

Узкие оправы.

Прямоугольные или квадратные острые формы будут перегружать лицо. Визуально сбалансировать и смягчить пропорции лица помогут закругленные оправы. Подходят для квадратной формы лица: Большие очки.

Очки, у которых ширина оправы равна ширине лица.

Очки с цветной оправой.

Овальные, круглые, каплевидные оправы.

Очки без оправы.

«Кошачьи» оправы.

«Авиаторы». Не подходят для квадратной формы лица: Квадратные оправы с острыми углами.

Маленькие, узкие и миниатюрные.

Очки, у которых оправа шире лица.

Следует визуально расширить лицо. Выбирайте большие, массивные очки. Прозрачные очки — с тонкой оправой под тон кожи. Подходят для прямоугольной формы лица: Большие оправы.

«Авиаторы» (с большой оправой).

Круглые оправы. Не подходят для прямоугольной формы лица: Узкие оправы.

Маленькие оправы.

Яркие цветные оправы.

Задача — сбалансировать верхнюю часть лица, утяжелив нижнюю. Массивные еще больше утяжелят верх, нам этого не надо. Выбирайте очки, ширина которых равна ширине лица, лучше каплевидные. «Авиаторы» идеально подходят. Подходят для сердцевидной формы лица: Закругленные, круглые очки.

Маленькие оправы с узкой перемычкой.

Низко посаженные дужки.

«Авиаторы».

«Вайфареры».

Очки без оправы.

Светлый и нейтральный цвет очков. Не подходят для сердцевидной формы лица: Тяжелые и большие оправы.

Острые формы.

Очки, закрывающие брови.

Очки-бабочки, очки-капли.

«Кошачьи» оправы.

Оправы с яркими цветами.

Главная задача — расширить верхнюю часть лица и отвлечь внимание от нижней. Выбирайте очки с крупной оправой и широкой верхней частью. Нижняя часть очков не должна быть квадратной, острой или с четкой линией. Подходят для треугольной формы лица: Круглые очки без ярких украшений.

«Авиаторы».

«Кошачьи» оправы со светлым стеклом.

Очки без оправы. Не подходят для треугольной формы лица: «Кошачьи» оправы с темным стеклом.

Квадратные, прямоугольные оправы.

Узкие и маленькие оправы.

Очки с квадратной или острой нижней частью.

Бонус: проверка очков на защиту от ультрафиолета

Возьмите УФ-фонарик и посветите им через линзу очков на любой флюоресцентный предмет. Это может быть колпачок от ручки, наушники, фломастер или стикеры. Чем лучше очки отсеивают ультрафиолет, тем меньше будет светиться предмет.

Проверка очков на поляризацию

Поляризационные линзы отсеивают отраженный свет, убирают блики и снижают усталость глаз. Отличить очки с поляризационным фильтром очень просто. Посмотрите на поверхность с бликами. Если очки с фильтром, то блик исчезнет.

Если очки поворачивать, то под определенным углом блик будет исчезать и появляться снова.