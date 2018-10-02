12 секретов эфирных масел, о которых знают только косметологи

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Эфирное масло в наши дни принято считать чуть ли не волшебным эликсиром, который помогает справиться со всеми косметологическими проблемами — от тусклых волос до застарелых растяжек. И все это действительно так. Правда, при условии что вы смогли нужным образом подобрать, а еще важнее — верно применить нужный экстракт. Потому что иначе целебная растительная вытяжка окажется простой ароматной водой, а в худшем случае серьезно навредит вашему здоровью.

AdMe.ru приготовил для вас советы по правильному использованию эфирных масел. Спорим, о некоторых из этих фишек вы даже не догадывались.

Аромапроцедуры нужно проводить в строго определенное время суток

Это одна из самых распространенных ошибок, которая может стоить женщинам их красоты. Цитрусовые эфирные масла и вытяжки с цитрусовым ароматом (лиметт, цитронелла) обладают фототоксичностью: под воздействием солнца содержащиеся в них вещества усиливают загар. Причем проявляться он будет неравномерно — неаккуратными «леопардовыми» пятнами. К фототоксичным относят и вытяжки, содержащие эвгенол, — это гвоздика, базилик и иланг-иланг. Поэтому лучше перестраховаться и вдыхать запахи эфирных масел по вечерам или по крайней мере за 2 часа до выхода на улицу.

Одно эфирное масло усиливает рост волос, другое замедляет

Если вы просто хотите оздоровить и укрепить волосы, можно использовать вытяжки с разогревающим эффектом (тимьян, кедр). Они стимулируют кровообращение кожи головы и активизируют обменные процессы. Часто в качестве лечебного средства применяется масло можжевельника, позволяющее предотвратить выпадение волос, и экстракт апельсина, который умеет склеивать чешуйки поврежденных волосинок.

Если вам хочется, чтобы волосы не только окрепли, но и начали активнее расти, выбирайте масла, которые пробуждают спящие луковицы. К числу таких средств относится вытяжка из розмарина. А вот экстрактов лаванды и чайного дерева лучше избегать. Эти эфирные масла советуют использовать после эпиляции, чтобы замедлить рост волос в нежелательных местах.

Для каждого типа кожи есть свой набор эфирных масел

Нормальную и сухую кожу можно «подкормить» эфирными маслами лаванды, пачули или чайного дерева. Для этого растительные экстракты смешивают с базовым маслом (например, оливковым) и делают питательные маски. Убрать избыточную жирность кожи и сузить поры помогут вытяжки примулы, герани, лимона и иланг-иланга (только не забывайте, что 2 последних масла не дружат с солнцем). Для приготовления масок в этом случае нужно брать чуть больше эфирных масел на 1 ст. л. основы — примерно 5–6 капель.

Для борьбы с дефектами кожи придется запастись терпением

Одно дело — подсушить с помощью эфирного масла маленький прыщик. Чтобы убрать его, в большинстве случаев достаточно 5–6 раз за день прикоснуться к воспаленному месту ватным диском с нанесенным эфирным маслом лаванды или чайного дерева. В других случаях потребуется долгая и серьезная работа. К примеру, борьба с растяжками на коже может длиться несколько месяцев. Косметологи считают, что проще всего справиться с недавно образовавшимися полосами на коже, которые еще не успели приобрести белый цвет. Для их исчезновения советуют готовить массажные смеси с эфирными маслами нероли, лаванды и ладана.

Аромаванну нужно готовить по определенным правилам

Оптимальная температура такой ванны — 36–37 °С. Причем для тонизирования вода должна быть чуть прохладнее, а для расслабления — на пару-тройку градусов теплее. При добавлении эфирного масла недостаточно просто потрясти флакончиком над ванной. Эти вещества не растворяются в воде, поэтому для приготовления аромаванны их нужно добавлять в специальные эмульгаторы. В их роли могут выступить жирные продукты (например, сливки) или соль. Причем если использовать последнюю, то до ее полного растворения в воде принимать ванну нельзя — есть риск получить химический ожог. Что касается дозировки масла и времени приема ванны, то для первого раза будет достаточно 1 капли и 5 минут. Такая дозировка и ограничение по времени помогут установить степень вашей чувствительности к подобным процедурам.

Эфирные масла нежелательно добавлять в уже готовые кремы и тоники

Приобретенные в магазине или аптеке средства по уходу за кожей уже имеют сбалансированный состав, поэтому изменение его чревато последствиями. Гораздо проще и безопаснее приготовить тоник с эфирным маслом самостоятельно. Чтобы сделать это, нужно налить во флакон с дозатором стакан чистой воды и добавить в него 3–7 капель нужного экстракта. Использовать эту цветочную воду можно уже через 10–12 часов. Важно! Количество капель для тоника нужно подбирать, ориентируясь на свой тип кожи и учитывая время года.

Общие правила безопасности при использовании эфирных масел

Раз и навсегда откажитесь от покупки дешевых эфирных масел. Подобные вытяжки просто не могут стоить копейки, ведь на их производство уходит много сырья (например, чтобы получить 1 литр масла нероли , необходимо переработать более тонны цветков апельсинового дерева).

, необходимо переработать более тонны цветков апельсинового дерева). Обратите внимание, что флакон настоящего масла изготовлен из темного стекла и имеет емкость от 1 до 15 мл. На этикетке должно быть указано ботаническое название растения, срок годности, данные производителя, а также размещена любая из этих надписей — «100 % натуральное эфирное масло» или 100 % Essential Oil, Pure Essential Oil, Pure and Natural.

Принимать эфирные масла внутрь можно только после консультации со специалистом. В любом случае помните, что подобные экстракты имеют необычайно высокую концентрацию действующего вещества. Каплю эфирного масла мяты можно сравнить с выпитыми за один раз 25–28 чашками крепкого мятного чая.

можно сравнить с выпитыми за один раз 25–28 чашками крепкого мятного чая. Эфирные масла могут быть нейротоксичны для детей. Мята, грушанка, розмарин и эвкалипт шаровидный содержат ментол и 1,8-цинеол, которые могут вызывать у младенцев замедление дыхания.

содержат ментол и 1,8-цинеол, которые могут вызывать у младенцев замедление дыхания. Масла кедра, шалфея мускатного и чабреца несовместимы с алкоголем.

несовместимы с алкоголем. При использовании экстрактов растений необходимо учитывать, какие лекарства вы принимаете на данный момент. Так, масла розмарина и эвкалипта способны снизить чувствительность к обезболивающим средствам, а вытяжки из ромашки, пижмы и тысячелистника не сочетаются с антидепрессантами.

А у вас есть свои секреты использования эфирных масел?