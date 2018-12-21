Как понять, что вам не хватает витамина D, и почему это так опасно

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Нехватка витамина D считается особенно опасной у младенцев, поэтому в зимнюю серую погоду врач выписывает малышу дополнительные препараты. Но знете ли вы, что взрослые тоже страдают от недостатка этого важного витамина и последствия могут быть очень нерадужными? Летом витамина D мы получаем в избытке, он накапливается в жировой ткани и печени на некоторое время вперед. Но, к сожалению, запасы быстро истощаются.

Мы в AdMe.ru изучили признаки, которые помогут заподозрить у себя нехватку важнейшего витамина, и разобрались, что с этим делать, чтобы не лечить последствия.

Признаки нехватки «солнечного витамина»

Чем же так важен витамин D? Он регулирует многие процессы в организме. При его нехватке как будто выпадает важный винтик из целой системы, которая сразу же начинает плохо работать. Ведь он отвечает за нормальное развитие костей, помогает усваиванию микроэлементов и витаминов, препятствует размножению раковых клеток, обеспечивает работу щитовидки и хорошую свертываемость крови, нормализует уровень сахара в крови, предотвращает воспалительные процессы и повышает иммунитет. Организм говорит нам, что ему не хватает витамина D, когда: вы страдаете от повышенного потоотделения, особенно лба и головы;

вы ощущаете постоянную усталость;

болят суставы;

часто случаются судороги мышц;

начались проблемы с кишечником;

плохо заживают даже мелкие ранки;

вы часто болеете ОРВИ;

появилась чрезмерная раздражительность.

Почему это происходит?

Главной причиной недостатка витамина D называют его естественную нехватку в холодное время года. Солнца мало, а даже если оно появляется, то мы не можем впитать достаточно витамина из-за многих слоев одежды. Однако есть и другие факторы, из-за которых витамин не способен усвоиться. Это: употребление недостаточного количества продуктов, содержащих витамин;

лишний вес или ожирение (витамин D извлекается из крови жировыми клетками. Поэтому чем больше лишних килограммов, тем меньше витамина организм может усвоить);

проблемы с органами пищеварения или почками (витамин плохо всасывается или не может преобразоваться в активную форму). Существуют также особые группы риска. Это пожилые люди, которые редко выходят на улицу, офисные сотрудники, которые проводят весь световой день в помещении, люди, которые работают в ночные смены, а спят днем. Интересно, что чем смуглее ваша кожа, тем больше витамина D требует организм.

Чем это опасно?

Длительная нехватка витамина D несет немалые риски для здоровья. При его дефиците: повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей, которые к ним склонны, вплоть до развития инфаркта и инсульта;

вымывается кальций из костей и растет риск травм даже при стандартных занятиях спортом;

появляются проблемы со зрением;

растет риск аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и воспалительное заболевание кишечника;

повышается риск развития онкозаболеваний.

Уровень витамина D можно проверить, сдав специальный анализ крови: норма содержания — от 30 до 74 нанограммов на миллилитр (нг/мл), оптимальный уровень содержания — 50 нг/мл. Уровень ниже 20 нг/мл считается серьезным дефицитом, такую ситуацию нельзя пускать на самотек.

Что делать, чтобы восполнить нехватку витамина без таблеток