Как покрасить волосы дома не хуже, чем в салоне (Спорим, вы не знали про лук)

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«Если будешь красить волосы, то скоро облысеешь». Наверное, каждая девушка, которая хоть раз меняла цвет волос, слышала эту фразу. На самом деле современные краски питают, придают блеск и даже ламинируют. Но, к сожалению, окрашивание в домашних условиях может привести к неприятным последствиям, начиная от неожиданного цвета и заканчивая ломкостью и сечением волос. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать ряд простых правил.

AdMe.ru собрал советы, которые помогут вам покрасить волосы в домашних условиях не хуже, чем в салоне, и обойтись без неприятных сюрпризов.

Определиться с типом красителя

Прежде чем покрасить волосы, нужно определиться не только с цветом, но и с типом красителя. Поделить их можно на четыре категории: блондирующие, физические, химические и природные. Они различаются разнообразием цветовой палитры, стойкостью, глубиной проникновения в волос. Для покупки красителя лучше обратиться в магазин профессиональной косметики для волос, где продавцы-консультанты помогут правильно подобрать оттенок и оксид, которые нанесут волосам минимальный вред.

Блондирующие красители

Блондирующие красители могут осветлить ваши волосы на три и более тонов. Работают они за счет удаления из волос естественного пигмента — меланина. Блондирующие красители нужно наносить на сухие и грязные волосы, а вот нагревать локоны во время окрашивания крайне вредно и даже опасно. Для спецблондов используют оксиды высоких процентов — от 6 % и выше. Запомните, что краска краску не осветляет. И для осветления ранее окрашенных волос лучше использовать пудру, которую стоит приобрести в специализированном магазине. Ее смешивают с оксидом в пропорции 1:2, где одна часть — пудры, а две части — оксида. Наносить осветляющую пудру начинают с затылка, отступив 3–5 см от корней. Корни закрашивают в последнюю очередь. Температура у корней выше, реакция там происходит быстрее. Осветлять лучше на оксидах до 6 %. Высокий процент оксида может попросту свернуть белок, из-за чего волосы приобретут желтый цвет, и все дальнейшие манипуляции с обесцвечиванием не принесут нужного результата. Ни в коем случае не добавляйте воду, шампунь или бальзам в смесь. Это нарушает технологию осветления, и результат становится непредсказуемым.

Химические красители

Эта группа красителей также состоит из двух компонентов: краски и оксида. Изменение цвета волос происходит путем проникновения молекул красителя внутрь волоса. Химические красители хорошо закрашивают седину и имеют разнообразную палитру оттенков. Перед нанесением их на волосы обязательно сделайте аллергопробу на сгибе локтя. Наносят химический краситель на сухие грязные волосы, начиная с затылка и продвигаясь ко лбу. После прочешите волосы неметаллической расческой для равномерного распределения цвета. Отросшие волосы красят следующим образом: на корни наносят красящий состав, выдерживают 10–15 минут и вычесывают к кончикам волос. Чтобы разница между корнями и длиной была менее заметна, выбирайте одну и ту же краску (марку и номер).

Физические красители

К ним относят тонирующие красители для волос. Это красящие тоники, пенки, гели, маски. Они обволакивают волос снаружи пленкой и не вступают в реакцию с пигментом волоса. Такие красители являются однокомпонентными, их не смешивают с оксидом. Они не смогут сделать ваши волосы светлее, поэтому получаемые цвета могут быть либо темнее, либо тон в тон. Физические красители наносят на свежевымытые волосы. Их можно смешивать между собой для получения новых интересных оттенков и тонировки волос после осветления. К сожалению, слишком темные волосы не подвергаются воздействию физических красителей, требуется предварительное осветление. Чем дольше выдержка красителя на волосах, тем ярче и насыщеннее цвет.

Природные красители

Хна, басма, ромашка, грецкий орех, луковая шелуха, чай, кофе — красители, созданные природой. Они не могут кардинально поменять цвет волос, а всего лишь изменят оттенок. Природные красители желательно наносить на локоны, не подвергавшиеся окрашиванию и химической завивке. Они забиваются в чешуйки волос, за счет чего меняется оттенок. После окрашивания натуральными красителями не забудьте надеть на голову утепляющий колпак.

Правильно наносим краску

Краску мы выбрали, и это уже половина успеха. Вторая половина — грамотное нанесение. Прежде чем начать окрашивание, выпейте горячий чай, кофе или глинтвейн для улучшения кровообращения в сосудах кожи головы.

Не забудьте о защите — перчатках и накидке на плечи. Нанесите на уши, шею и линию роста волос жирный крем или вазелин. Они не позволят краске впитаться в кожу.

Если вы сомневаетесь в том, подойдет ли вам цвет и как он ляжет на ваши волосы, то проведите тест на пряди. Покрасьте небольшую прядь волос и через 24 часа оцените результат.

В окрашивающую смесь добавьте витаминный комплекс или вспомогательные вещества, которые защищают волосы. Приобрести их можно также в специализированных магазинах.

Краску для волос смешайте в неметаллической емкости и сразу же нанесите на волосы.

Разделите волосы на 4 части: затылочная часть, две височные и лобная. Краску следует наносить по проборам от затылка, продвигаясь ко лбу. На затылке температура тела ниже, а значит, процесс окрашивания будет проходить медленнее. Виски окрашивают в последнюю очередь. Прядь начинайте окрашивать от корней — и к кончикам волос. Время выдержки нужно отсчитывать только после того, как весь состав будет нанесен на волосы.

Оттереть краску с кожи головы, рук и шеи поможет мицеллярная вода, спирт или средство для снятия макияжа.

Не забываем об уходе

Уход после окрашивания поможет сохранить не только цвет волос, но и их качество. Шампуни против перхоти и моющие средства для жирных волос раздражают кожу головы и очень быстро вымывают цвет. Поэтому лучше воспользоваться линейкой для окрашенных волос или детским шампунем. На рынке средств по уходу за волосами сейчас представлены бальзамы и маски, содержащие пигменты, которые поддерживают цвет волос или нейтрализуют желтизну. Наносят их таким же образом, как и обычные уходовые составы, выдерживают несколько минут и смывают.

А у вас есть свои лайфхаки для окрашивания волос?