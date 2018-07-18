Как покрасить волосы дома не хуже, чем в салоне (Спорим, вы не знали про лук)
«Если будешь красить волосы, то скоро облысеешь». Наверное, каждая девушка, которая хоть раз меняла цвет волос, слышала эту фразу. На самом деле современные краски питают, придают блеск и даже ламинируют. Но, к сожалению, окрашивание в домашних условиях может привести к неприятным последствиям, начиная от неожиданного цвета и заканчивая ломкостью и сечением волос. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать ряд простых правил.
AdMe.ru собрал советы, которые помогут вам покрасить волосы в домашних условиях не хуже, чем в салоне, и обойтись без неприятных сюрпризов.
Определиться с типом красителя
Прежде чем покрасить волосы, нужно определиться не только с цветом, но и с типом красителя. Поделить их можно на четыре категории: блондирующие, физические, химические и природные. Они различаются разнообразием цветовой палитры, стойкостью, глубиной проникновения в волос.
Для покупки красителя лучше обратиться в магазин профессиональной косметики для волос, где продавцы-консультанты помогут правильно подобрать оттенок и оксид, которые нанесут волосам минимальный вред.
Блондирующие красители
Блондирующие красители могут осветлить ваши волосы на три и более тонов. Работают они за счет удаления из волос естественного пигмента — меланина. Блондирующие красители нужно наносить на сухие и грязные волосы, а вот нагревать локоны во время окрашивания крайне вредно и даже опасно. Для спецблондов используют оксиды высоких процентов — от 6 % и выше.
Запомните, что краска краску не осветляет. И для осветления ранее окрашенных волос лучше использовать пудру, которую стоит приобрести в специализированном магазине. Ее смешивают с оксидом в пропорции 1:2, где одна часть — пудры, а две части — оксида.
Наносить осветляющую пудру начинают с затылка, отступив 3–5 см от корней. Корни закрашивают в последнюю очередь. Температура у корней выше, реакция там происходит быстрее. Осветлять лучше на оксидах до 6 %. Высокий процент оксида может попросту свернуть белок, из-за чего волосы приобретут желтый цвет, и все дальнейшие манипуляции с обесцвечиванием не принесут нужного результата. Ни в коем случае не добавляйте воду, шампунь или бальзам в смесь. Это нарушает технологию осветления, и результат становится непредсказуемым.
Химические красители
Эта группа красителей также состоит из двух компонентов: краски и оксида. Изменение цвета волос происходит путем проникновения молекул красителя внутрь волоса. Химические красители хорошо закрашивают седину и имеют разнообразную палитру оттенков. Перед нанесением их на волосы обязательно сделайте аллергопробу на сгибе локтя.
Наносят химический краситель на сухие грязные волосы, начиная с затылка и продвигаясь ко лбу. После прочешите волосы неметаллической расческой для равномерного распределения цвета.
Отросшие волосы красят следующим образом: на корни наносят красящий состав, выдерживают 10–15 минут и вычесывают к кончикам волос. Чтобы разница между корнями и длиной была менее заметна, выбирайте одну и ту же краску (марку и номер).
Физические красители
К ним относят тонирующие красители для волос. Это красящие тоники, пенки, гели, маски. Они обволакивают волос снаружи пленкой и не вступают в реакцию с пигментом волоса. Такие красители являются однокомпонентными, их не смешивают с оксидом. Они не смогут сделать ваши волосы светлее, поэтому получаемые цвета могут быть либо темнее, либо тон в тон.
Физические красители наносят на свежевымытые волосы. Их можно смешивать между собой для получения новых интересных оттенков и тонировки волос после осветления. К сожалению, слишком темные волосы не подвергаются воздействию физических красителей, требуется предварительное осветление. Чем дольше выдержка красителя на волосах, тем ярче и насыщеннее цвет.
Природные красители
Хна, басма, ромашка, грецкий орех, луковая шелуха, чай, кофе — красители, созданные природой. Они не могут кардинально поменять цвет волос, а всего лишь изменят оттенок. Природные красители желательно наносить на локоны, не подвергавшиеся окрашиванию и химической завивке. Они забиваются в чешуйки волос, за счет чего меняется оттенок. После окрашивания натуральными красителями не забудьте надеть на голову утепляющий колпак.
Правильно наносим краску
Краску мы выбрали, и это уже половина успеха. Вторая половина — грамотное нанесение.
- Прежде чем начать окрашивание, выпейте горячий чай, кофе или глинтвейн для улучшения кровообращения в сосудах кожи головы.
- Не забудьте о защите — перчатках и накидке на плечи. Нанесите на уши, шею и линию роста волос жирный крем или вазелин. Они не позволят краске впитаться в кожу.
- Если вы сомневаетесь в том, подойдет ли вам цвет и как он ляжет на ваши волосы, то проведите тест на пряди. Покрасьте небольшую прядь волос и через 24 часа оцените результат.
- В окрашивающую смесь добавьте витаминный комплекс или вспомогательные вещества, которые защищают волосы. Приобрести их можно также в специализированных магазинах.
- Краску для волос смешайте в неметаллической емкости и сразу же нанесите на волосы.
- Разделите волосы на 4 части: затылочная часть, две височные и лобная. Краску следует наносить по проборам от затылка, продвигаясь ко лбу. На затылке температура тела ниже, а значит, процесс окрашивания будет проходить медленнее. Виски окрашивают в последнюю очередь. Прядь начинайте окрашивать от корней — и к кончикам волос. Время выдержки нужно отсчитывать только после того, как весь состав будет нанесен на волосы.
- Оттереть краску с кожи головы, рук и шеи поможет мицеллярная вода, спирт или средство для снятия макияжа.
Не забываем об уходе
Уход после окрашивания поможет сохранить не только цвет волос, но и их качество. Шампуни против перхоти и моющие средства для жирных волос раздражают кожу головы и очень быстро вымывают цвет. Поэтому лучше воспользоваться линейкой для окрашенных волос или детским шампунем.
На рынке средств по уходу за волосами сейчас представлены бальзамы и маски, содержащие пигменты, которые поддерживают цвет волос или нейтрализуют желтизну. Наносят их таким же образом, как и обычные уходовые составы, выдерживают несколько минут и смывают.
А у вас есть свои лайфхаки для окрашивания волос?
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