Как определить типаж внешности по Кибби и найти свой стиль

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В книге нью-йоркского стилиста Дэвида Кибби «Метаморфозы» подробно рассмотрена типология внешности, благодаря которой каждая женщина может сформировать идеальный гардероб. И хотя метод был разработан в 1980-х, эти рекомендации актуальны и по сей день.

Мы в AdMe.ru решили разложить все по полочкам и понять, как одеваться правильно, с точки зрения гуру стиля.

Как это работает?

Дэвид Кибби положил в основу своей теории принцип женского (инь) и мужского (ян) начал. Стилист заметил, что каждому человеку присущ набор женских и мужских черт внешности. Разные комбинации этих черт — секрет нашей уникальности. Кибби вывел 5 основных типажей и 13 подтипов и подобрал для каждого из них ключ к идеальному стилю. Чтобы определить свой типаж по Кибби, нужно сначала откинуть все явно неподходящие варианты. Первым из критериев следует учитывать рост.

1. Dramatic

Рост: 168 см и выше. Лицо: резкое, с прямыми и узкими чертами, глаза маленькие или среднего размера, раскосые или миндалевидные, губы тонкие или средней полноты, скулы высокие, щеки впалые. Фигура: длинная и узкая, прямая и угловатая, тело хорошо развито физически. Грудь плоская или большая, но подтянутая (Soft Dramatic). Бедра узкие, стройные и мускулистые. Иногда талия четко очерчена.

Рекомендации по стилю

Мягко струящиеся линии, прозрачные, тонкие, «летающие» или липнущие к телу ткани — под запретом. Это касается и широких или бесформенных силуэтов, крупной вязки, грубого трикотажа. Недопустимо деление фигуры по горизонтали, также исключаются рюши и оборки, кукольный объем платьев, излишне открытая одежда.

Идеальный наряд у Dramatic получается, когда форма одежды повторяет линии тела: резкие и прямые, выразительные и лаконичные. Приветствуются Т-образный силуэт, акценты на плечах и/ или на талии, слегка прилегающий фасон, удлиненный крой, четкие и жесткие края, асимметрия. Ткани должны быть плотными, хорошо сохраняющими форму.

2. Romantic

Рост: 170 см и ниже. Лицо: округлое, полноватое, чувственное, щеки часто пышные, лицевые кости деликатные и маленькие, однако нос, скулы и подбородок широкие и пухлые; глаза большие, миндалевидные или полуприкрытые. Фигура: «песочные часы», грудь и бедра объемные и чувственные, руки и ноги мягкие и полноватые, талия тонкая, плечи округлые или покатые. Ладони и ступни небольшие, широковатые. У Theatrical Romantic фигура женственная, мягкая и пышная, но не широкая.

Рекомендации по стилю

Нельзя создавать образы, скрывающие талию. Бесформенные силуэты и одежда фасона oversize также сыграют не в пользу Romantic. Строгие силуэты, прямые линии с острыми краями, горизонтальные полосы — все эти элементы скрывают достоинства фигуры такого типа, делают ее более громоздкой.

Приветствуются мягкие линии, повторяющие и подчеркивающие соблазнительные изгибы тела. Струящиеся ткани, завитки, сложные ниспадающие формы — это оружие типажа Romantic. Нужно подчеркивать талию: мягкие оборки, ремни с интересными пряжками, складки, тканевые пояса помогут в этом.

3. Gamine

Рост: 168 см и ниже. Лицо: либо узкое и вытянутое, либо широкое и округлое, лицевые кости широкие, ярко выражены скулы, нос, подбородок, глаза большие, губы пухлые или средней полноты. Фигура: прямая и мускулистая или пухлая, приближенная к «песочным часам». Кость широкая, талия выражена только у Soft Gamine.

Рекомендации по стилю

Не рекомендуется создавать размытые силуэты, играть с драпировками, носить фасон oversize или бесформенные вещи. Все, что прячет фигуру, типажу Gamine противопоказано. Монохромных комплектов лучше избегать. Это касается и строгой геометрии. Нельзя допускать в наряде грубые горизонтальные линии. Также следует отказаться от слишком плотных, грубых, блестящих тканей.

Нужно хорошо прорисовывать силуэт, выбирать легкие на вид, но хорошо держащие форму ткани. Можно создавать в нарядах округлые очертания. Приветствуется асимметрия, сочетание строгих и мягких линий. Наряд должен быть строго по фигуре. Оригинальный крой с яркими и замысловатыми деталями допускается, если эти акценты подчеркивают прелести фигуры, а не прячут их.

4. Natural

Рост: 160 см и выше. Лицо: широкое; подбородок, скулы и нос угловатые, щеки обычно впалые, глаза небольшие или среднего размера, круглые или миндалевидные, губы прямые и тонкие. Фигура: квадратная, с широкими плечами, округлости отсутствуют. Грудь, талия и бедра находятся примерно на одной линии. Представительницы подтипа Soft Natural отличаются слегка прорисованной талией.

Рекомендации по стилю

Не стоит играть с девчачьими атрибутами: бантиками, рюшами, оборками, кружевами. Строгая симметрия и геометрия, как и применение кричащих цветов в наряде, сделают образ Natural непривлекательным. От мрачных тонов также следует отказаться.

Стоит отдавать предпочтение прямоугольному или квадратному силуэту со сглаженными углами, свободному крою, легкой асимметрии. Можно делать ненавязчивые акценты на талии, легкие драпировки, придерживаться мягкой геометрии. Приветствуются фактурные ткани и наличие эффектных вырезов в нарядах.

5. Classic

Рост: 160 см и выше. Лицо: гармоничное и пропорциональное, черты плавные, средних размеров; подтипу Soft Classic свойственны пухлые губы и щеки; Dramatic Classic отличаются угловатым носом, подбородком, скулами. Фигура: сбалансированная и компактная, плечи немного заостренные, грудь, талия и бедра находятся примерно на одной линии; представительницам Soft Classic присуще более пышное телосложение.

Рекомендации по стилю

Бесформенные вещи и фасон oversize, резкие углы и квадратные силуэты, объемная геометрия с пышными округлыми формами, буйство красок и хаотичная игра цвета — все это не для типажа Classic. Одинаково проигрышными для них будут как слишком легкие и тонкие, так и чрезмерно грубые ткани.

Идеальный вариант для этого типажа — классический крой. Рекомендуются комплекты total look, четкая линия плеч, зауженный низ, баланс мягких линий и жестких форм. Приветствуются лаконичные и ненавязчивые аксессуары.

А к какому типажу относитесь вы и легко ли подбираете себе гармоничный наряд? Делитесь в комментариях.