Как определить свой тип волос и выжать из него максимум красоты (Об этом знают не все парикмахеры)
Любой девушке знакомо: если у тебя прямые волосы, их хочется завить, а если кудрявые — то выпрямить. Эксперименты — дело хорошее. Однако, если сформировать уход согласно своему природному типу волос, красота шевелюры проявится гораздо ярче и такая проблема, как непослушные волосы, исчезнет.
Мы в AdMe.ru изучили классификацию волос, которую изобрел известный стилист Андре Уокер. Его подход берут за основу трихологи и опытные парикмахеры. Чтобы узнать свой тип, вымойте голову, аккуратно расчешите мокрые волосы и дайте им высохнуть без использования фена и средств для укладки.
Какие бывают типы волос
Прямые (1): не образуют волну, при волнистой укладке быстро возвращаются в исходную форму.
- 1А — тонкие и мягкие необъемные волосы, могут сильно пушиться из-за легкости и быстро загрязняться.
- 1В — волосы средней густоты, корни держат объем средне.
- 1С — толстые и жесткие волосы, хорошо держат объем.
Волнистые (2): образуют S-образную волну разной выраженности.
- 2A — волосы средней густоты, которые образуют еле заметную S-волну, чаще всего близко прилегают к голове, может не хватать объема. Без укладки выглядят как нечто среднее между прямыми и вьющимися волосами. Могут немного завиваться только на концах.
- 2B — более тяжелые волосы, локоны S-образной формы видимые, могут начинаться прямо на макушке. Часто на макушке пушатся больше и локон может терять четкость завитка.
- 2C — смешение волнистых и кудрявых волос. Хуже, чем другие волнистые типы поддаются распрямлению и мгновенно завиваются опять при влажной погоде.
Кудрявые (3): довольно плотные волосы с ярко выраженными завитками. Разница между выпрямленным и естественным состоянием завитка — 12–20 см.
- 3A — крупные, четко выраженные локоны S-образной формы. Волосы склонны к пушистости, но, если их выпрямить и уложить, хорошо держат прямую форму и блестят.
- 3B — средние в окружности завитки, более плотные и жесткие, хуже поддаются выпрямлению, очень хорошо держат свою естественную форму, менее склонны к пушистости.
- 3C — самые мелкие завитки. Волосы сами по себе тонкие, но жестче и плотнее, чем предыдущие типы, поэтому они выглядят объемнее.
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Очень кудрявые (4): такой тип волос чаще всего встречается у людей африканского происхождения. Мелкие кудряшки плохо поддаются манипуляциям, выглядят очень объемными и густыми, хотя на самом деле довольно тонкие и ломкие. Разница между выпрямленным и естественным состоянием завитка на длинных волосах — 22–30 см.
- 4A — мелкий и четкий спиральный рисунок, волосы тонкие, подвержены повреждениям, очень ломкие.
- 4B — чаще всего завиток в виде зигзага, жесткий, как проволока. В натуральном состоянии локон может отличаться по длине от выпрямленного более чем на 75 %.
- 4C — самые непослушные и жесткие из всех типов волос, могут иметь форму спирали или же не иметь четкого рисунка, очень сложно расчесать.
Как ухаживать, чтобы сделать свои волосы максимально красивыми
Прямые
- Мытье. Волосы такого типа нужно мыть чаще остальных, так как они быстрее становятся жирными. Выбирайте легкие шампуни и кондиционеры, которые придают объем, без тяжелых масел в составе, особенно для типа 1А. Хороший эффект дают шампуни с лечебной глиной, которая помогает волосам дольше оставаться чистыми. Не пренебрегайте пилингом для кожи головы, чтобы волосы чувствовали себя «свободнее».
- Уход. Убрать пушистость прямых волос можно с помощью легкого разглаживающего спрея (обращайте внимание на то, чтобы в составе не было большого количества масел).
- Укладка. Сушку горячим феном прямые волосы переносят лучше, чем волосы других типов, но все же лучше отдать предпочтение холодной сушке и использовать термозащиту.
- Прическа. Для прямых волос лучше выбирать стрижки каскадного типа, чтобы создать эффект движения. Тонкие волосы типа 1А не будут долго держать кудри и объем, но отлично поведут себя, если их заплести или убрать в модный хвост.
Волнистые
- Мытье. Главная задача — сделать волосы объемными, убрав пушистость и эффект «дома на голове». Нужно использовать шампуни, кондиционеры и маски с увлажняющим эффектом, но не тяжелые: подойдут фруктовые, растительные, травяные экстракты в составе.
- Уход. Чтобы не пересушить волосы и «зафиксировать» влагу, наносите на середину и кончики волос масло или спрей на основе легких масел (виноградных косточек, льняное, горчичное). Несколько раз в неделю включайте в уход средства с эффектом глубокого увлажнения. Особенно хорошо впитывают влагу волосы типа В и С.
- Укладка. Не стоит сушить волосы феном до полного высыхания: так легко испортить природную волну, просто сделав волосы пушистыми. Лучше, чтобы волосы высыхали естественным путем (или же воспользуйтесь феном с функцией холодного воздуха). Не используйте сильные средства фиксации, особенно для типа 2А: они утяжеляют укладку, волосы «тянутся вниз» и теряют объем.
- Прическа. Выбирайте стрижки, которые не имеют четких линий и переходов, иначе волосы все время придется искусственно выпрямлять. Волны очень легко сломать, поэтому имейте в виду, что естественная укладка навряд ли сохранится в первоначальном виде после завязывания в хвост или заплетения косы. Самые стойкие завитки — у типа 2С.
Кудрявые
- Мытье. Задача такая же, как и в случае с волнистыми волосами, — максимально задержать влагу в волосах (кудрявые волосы очень склонны к сухости). Можно подбирать шампуни и кондиционеры специально для такого типа — с маслами и сильными увлажняющими компонентами в составе. Выбирайте безсульфатные шампуни: сульфаты распушают волосы, поэтому для кудрей не подходят.
- Уход. Используйте несмываемые кондиционеры и маски, которые помогут завиткам принять нужную форму (но не силиконовые, так как они запаивают кутикулу волоса и препятствуют проникновению влаги внутрь), а сушить такие волосы лучше естественным путем. Если приходится использовать фен, то воздух должен быть холодным, а сохранить форму завитков поможет диффузная насадка. Лучшие масла для ухода — жожоба, миндальное, аргановое, кокосовое, оливковое. Парикмахеры советуют спать на шелковой наволочке: она защищает волосы от лишнего трения, не дает им чрезмерно пушиться.
- Укладка. Расчесывать кудрявые волосы лучше влажными. Если упустить этот момент, они сильно спутаются. Такие волосы очень плохо поддаются распрямлению при помощи утюжка, а сам процесс плохо влияет на их структуру (очень легко пережечь и пересушить).
- Прическа. Чем короче такие волосы, тем сильнее они будут кудрявиться. В салоне стоит сразу объяснить, что волосы не нужно мочить перед стрижкой, правильную форму можно определить, работая только с сухими кудрями и используя техники, которые им подходят.
Очень кудрявые
- Мытье. Считается, что такие волосы нельзя мыть слишком часто, шампуни должны быть максимально мягкими. Устраивайте дни без шампуня: нанесите на влажные волосы кондиционер и промойте. Это даст необходимое увлажнение и бережно очистит волосы.
- Уход. Дисциплинировать кудряшки можно с помощью средств для укладки — масел или спреев. Однако завитки типа 4C практически не поддаются модификациям. Уделите внимание кончикам: они очень хрупкие у таких типов волос, на них нужно дополнительно наносить увлажняющие средства.
- Укладка. Сушка холодным воздухом с диффузором — лучший вариант для такого типа, но только после максимальной сушки полотенцем. Если сушить мокрые волосы феном, завитки потеряют красивую форму.
- Прическа. Имейте в виду, что чем короче прическа, тем хаотичнее кудри. Комфортнее всего кудрям, когда длина волос до плеч и ниже.
Надеемся, что наши советы окажутся вам полезными. А вы приняли свой тип волос или пытаетесь «перебежать на другую сторону»?
Фото на превью cuppuccino / Depositphotos