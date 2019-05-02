Как определить свой тип волос и выжать из него максимум красоты (Об этом знают не все парикмахеры)

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Любой девушке знакомо: если у тебя прямые волосы, их хочется завить, а если кудрявые — то выпрямить. Эксперименты — дело хорошее. Однако, если сформировать уход согласно своему природному типу волос, красота шевелюры проявится гораздо ярче и такая проблема, как непослушные волосы, исчезнет.

Мы в AdMe.ru изучили классификацию волос, которую изобрел известный стилист Андре Уокер. Его подход берут за основу трихологи и опытные парикмахеры. Чтобы узнать свой тип, вымойте голову, аккуратно расчешите мокрые волосы и дайте им высохнуть без использования фена и средств для укладки.

Какие бывают типы волос

Прямые (1): не образуют волну, при волнистой укладке быстро возвращаются в исходную форму. 1А — тонкие и мягкие необъемные волосы, могут сильно пушиться из-за легкости и быстро загрязняться.

— тонкие и мягкие необъемные волосы, могут сильно пушиться из-за легкости и быстро загрязняться. 1В — волосы средней густоты, корни держат объем средне.

— волосы средней густоты, корни держат объем средне. 1С — толстые и жесткие волосы, хорошо держат объем.

Волнистые (2): образуют S-образную волну разной выраженности. 2A — волосы средней густоты, которые образуют еле заметную S-волну, чаще всего близко прилегают к голове, может не хватать объема. Без укладки выглядят как нечто среднее между прямыми и вьющимися волосами. Могут немного завиваться только на концах.

— волосы средней густоты, которые образуют еле заметную S-волну, чаще всего близко прилегают к голове, может не хватать объема. Без укладки выглядят как нечто среднее между прямыми и вьющимися волосами. Могут немного завиваться только на концах. 2B — более тяжелые волосы, локоны S-образной формы видимые, могут начинаться прямо на макушке. Часто на макушке пушатся больше и локон может терять четкость завитка.

— более тяжелые волосы, локоны S-образной формы видимые, могут начинаться прямо на макушке. Часто на макушке пушатся больше и локон может терять четкость завитка. 2C — смешение волнистых и кудрявых волос. Хуже, чем другие волнистые типы поддаются распрямлению и мгновенно завиваются опять при влажной погоде.

Кудрявые (3): довольно плотные волосы с ярко выраженными завитками. Разница между выпрямленным и естественным состоянием завитка — 12–20 см. 3A — крупные, четко выраженные локоны S-образной формы. Волосы склонны к пушистости, но, если их выпрямить и уложить, хорошо держат прямую форму и блестят.

— крупные, четко выраженные локоны S-образной формы. Волосы склонны к пушистости, но, если их выпрямить и уложить, хорошо держат прямую форму и блестят. 3B — средние в окружности завитки, более плотные и жесткие, хуже поддаются выпрямлению, очень хорошо держат свою естественную форму, менее склонны к пушистости.

— средние в окружности завитки, более плотные и жесткие, хуже поддаются выпрямлению, очень хорошо держат свою естественную форму, менее склонны к пушистости. 3C — самые мелкие завитки. Волосы сами по себе тонкие, но жестче и плотнее, чем предыдущие типы, поэтому они выглядят объемнее.

Очень кудрявые (4): такой тип волос чаще всего встречается у людей африканского происхождения. Мелкие кудряшки плохо поддаются манипуляциям, выглядят очень объемными и густыми, хотя на самом деле довольно тонкие и ломкие. Разница между выпрямленным и естественным состоянием завитка на длинных волосах — 22–30 см. 4A — мелкий и четкий спиральный рисунок, волосы тонкие, подвержены повреждениям, очень ломкие.

— мелкий и четкий спиральный рисунок, волосы тонкие, подвержены повреждениям, очень ломкие. 4B — чаще всего завиток в виде зигзага, жесткий, как проволока. В натуральном состоянии локон может отличаться по длине от выпрямленного более чем на 75 %.

— чаще всего завиток в виде зигзага, жесткий, как проволока. В натуральном состоянии локон может отличаться по длине от выпрямленного более чем на 75 %. 4C — самые непослушные и жесткие из всех типов волос, могут иметь форму спирали или же не иметь четкого рисунка, очень сложно расчесать.

Как ухаживать, чтобы сделать свои волосы максимально красивыми

Прямые Мытье. Волосы такого типа нужно мыть чаще остальных, так как они быстрее становятся жирными. Выбирайте легкие шампуни и кондиционеры, которые придают объем, без тяжелых масел в составе, особенно для типа 1А. Хороший эффект дают шампуни с лечебной глиной, которая помогает волосам дольше оставаться чистыми. Не пренебрегайте пилингом для кожи головы, чтобы волосы чувствовали себя «свободнее».

Волосы такого типа нужно мыть чаще остальных, так как они быстрее становятся жирными. Выбирайте легкие шампуни и кондиционеры, которые придают объем, без тяжелых масел в составе, особенно для типа 1А. Хороший эффект дают шампуни с лечебной глиной, которая помогает волосам дольше оставаться чистыми. Не пренебрегайте пилингом для кожи головы, чтобы волосы чувствовали себя «свободнее». Уход. Убрать пушистость прямых волос можно с помощью легкого разглаживающего спрея (обращайте внимание на то, чтобы в составе не было большого количества масел).

Убрать пушистость прямых волос можно с помощью легкого разглаживающего спрея (обращайте внимание на то, чтобы в составе не было большого количества масел). Укладка. Сушку горячим феном прямые волосы переносят лучше, чем волосы других типов, но все же лучше отдать предпочтение холодной сушке и использовать термозащиту.

Сушку горячим феном прямые волосы переносят лучше, чем волосы других типов, но все же лучше отдать предпочтение холодной сушке и использовать термозащиту. Прическа. Для прямых волос лучше выбирать стрижки каскадного типа, чтобы создать эффект движения. Тонкие волосы типа 1А не будут долго держать кудри и объем, но отлично поведут себя, если их заплести или убрать в модный хвост. Волнистые Мытье. Главная задача — сделать волосы объемными, убрав пушистость и эффект «дома на голове». Нужно использовать шампуни, кондиционеры и маски с увлажняющим эффектом, но не тяжелые: подойдут фруктовые, растительные, травяные экстракты в составе.

Главная задача — сделать волосы объемными, убрав пушистость и эффект «дома на голове». Нужно использовать шампуни, кондиционеры и маски с увлажняющим эффектом, но не тяжелые: подойдут фруктовые, растительные, травяные экстракты в составе. Уход. Чтобы не пересушить волосы и «зафиксировать» влагу, наносите на середину и кончики волос масло или спрей на основе легких масел (виноградных косточек, льняное, горчичное). Несколько раз в неделю включайте в уход средства с эффектом глубокого увлажнения. Особенно хорошо впитывают влагу волосы типа В и С.

Чтобы не пересушить волосы и «зафиксировать» влагу, наносите на середину и кончики волос масло или спрей на основе легких масел (виноградных косточек, льняное, горчичное). Несколько раз в неделю включайте в уход средства с эффектом глубокого увлажнения. Особенно хорошо впитывают влагу волосы типа В и С. Укладка. Не стоит сушить волосы феном до полного высыхания: так легко испортить природную волну, просто сделав волосы пушистыми. Лучше, чтобы волосы высыхали естественным путем (или же воспользуйтесь феном с функцией холодного воздуха). Не используйте сильные средства фиксации, особенно для типа 2А: они утяжеляют укладку, волосы «тянутся вниз» и теряют объем.

Не стоит сушить волосы феном до полного высыхания: так легко испортить природную волну, просто сделав волосы пушистыми. Лучше, чтобы волосы высыхали естественным путем (или же воспользуйтесь феном с функцией холодного воздуха). Не используйте сильные средства фиксации, особенно для типа 2А: они утяжеляют укладку, волосы «тянутся вниз» и теряют объем. Прическа. Выбирайте стрижки, которые не имеют четких линий и переходов, иначе волосы все время придется искусственно выпрямлять. Волны очень легко сломать, поэтому имейте в виду, что естественная укладка навряд ли сохранится в первоначальном виде после завязывания в хвост или заплетения косы. Самые стойкие завитки — у типа 2С.

Кудрявые Мытье. Задача такая же, как и в случае с волнистыми волосами, — максимально задержать влагу в волосах (кудрявые волосы очень склонны к сухости). Можно подбирать шампуни и кондиционеры специально для такого типа — с маслами и сильными увлажняющими компонентами в составе. Выбирайте безсульфатные шампуни: сульфаты распушают волосы, поэтому для кудрей не подходят.

Задача такая же, как и в случае с волнистыми волосами, — максимально задержать влагу в волосах (кудрявые волосы очень склонны к сухости). Можно подбирать шампуни и кондиционеры специально для такого типа — с маслами и сильными увлажняющими компонентами в составе. Выбирайте безсульфатные шампуни: сульфаты распушают волосы, поэтому для кудрей не подходят. Уход. Используйте несмываемые кондиционеры и маски, которые помогут завиткам принять нужную форму (но не силиконовые, так как они запаивают кутикулу волоса и препятствуют проникновению влаги внутрь), а сушить такие волосы лучше естественным путем. Если приходится использовать фен, то воздух должен быть холодным, а сохранить форму завитков поможет диффузная насадка. Лучшие масла для ухода — жожоба, миндальное, аргановое, кокосовое, оливковое. Парикмахеры советуют спать на шелковой наволочке: она защищает волосы от лишнего трения, не дает им чрезмерно пушиться.

Используйте несмываемые кондиционеры и маски, которые помогут завиткам принять нужную форму (но не силиконовые, так как они запаивают кутикулу волоса и препятствуют проникновению влаги внутрь), а сушить такие волосы лучше естественным путем. Если приходится использовать фен, то воздух должен быть холодным, а сохранить форму завитков поможет диффузная насадка. Лучшие масла для ухода — жожоба, миндальное, аргановое, кокосовое, оливковое. Парикмахеры советуют спать на шелковой наволочке: она защищает волосы от лишнего трения, не дает им чрезмерно пушиться. Укладка. Расчесывать кудрявые волосы лучше влажными. Если упустить этот момент, они сильно спутаются. Такие волосы очень плохо поддаются распрямлению при помощи утюжка, а сам процесс плохо влияет на их структуру (очень легко пережечь и пересушить).

Расчесывать кудрявые волосы лучше влажными. Если упустить этот момент, они сильно спутаются. Такие волосы очень плохо поддаются распрямлению при помощи утюжка, а сам процесс плохо влияет на их структуру (очень легко пережечь и пересушить). Прическа. Чем короче такие волосы, тем сильнее они будут кудрявиться. В салоне стоит сразу объяснить, что волосы не нужно мочить перед стрижкой, правильную форму можно определить, работая только с сухими кудрями и используя техники, которые им подходят. Очень кудрявые Мытье. Считается, что такие волосы нельзя мыть слишком часто, шампуни должны быть максимально мягкими. Устраивайте дни без шампуня: нанесите на влажные волосы кондиционер и промойте. Это даст необходимое увлажнение и бережно очистит волосы.

Считается, что такие волосы нельзя мыть слишком часто, шампуни должны быть максимально мягкими. Устраивайте дни без шампуня: нанесите на влажные волосы кондиционер и промойте. Это даст необходимое увлажнение и бережно очистит волосы. Уход. Дисциплинировать кудряшки можно с помощью средств для укладки — масел или спреев. Однако завитки типа 4C практически не поддаются модификациям. Уделите внимание кончикам: они очень хрупкие у таких типов волос, на них нужно дополнительно наносить увлажняющие средства.

Дисциплинировать кудряшки можно с помощью средств для укладки — масел или спреев. Однако завитки типа 4C практически не поддаются модификациям. Уделите внимание кончикам: они очень хрупкие у таких типов волос, на них нужно дополнительно наносить увлажняющие средства. Укладка. Сушка холодным воздухом с диффузором — лучший вариант для такого типа, но только после максимальной сушки полотенцем. Если сушить мокрые волосы феном, завитки потеряют красивую форму.

Сушка холодным воздухом с диффузором — лучший вариант для такого типа, но только после максимальной сушки полотенцем. Если сушить мокрые волосы феном, завитки потеряют красивую форму. Прическа. Имейте в виду, что чем короче прическа, тем хаотичнее кудри. Комфортнее всего кудрям, когда длина волос до плеч и ниже.

Надеемся, что наши советы окажутся вам полезными. А вы приняли свой тип волос или пытаетесь «перебежать на другую сторону»?