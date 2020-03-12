Как определить качество воды из-под крана, потратив минимум времени и 0 рублей

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1 из 10 человек на Земле не имеет доступа к чистой воде. Однако наличие водопровода не всегда гарантирует качество воды и отсутствие примесей. По сети и сарафанному радио гуляет множество способов проверки воды в домашних условиях.

Редакция AdMe.ru проверила самые популярные из этих способов, что понять, какими из них можно пользоваться каждый день. В конце мы приготовили для вас бонус с простыми советами о проверке качества воды.

1. Взвешивание

Суть: налить одинаковое количество воды из разных источников (кран, фильтр и так далее) и взвесить. Более качественная вода будет легче остальных образцов. Результат: мы несколько раз измерили 200 мл холодной водопроводной воды вместе со стаканом, и каждый раз получалась примерно одна и та же цифра — 253 г. Несмотря на наличие мерного стакана, наливать одинаковое количество воды с провизорской точностью не получается: одна капля может осесть на стенке и испортить всю картину. Второй образец — вода из фильтра. В целом ее вес действительно получался меньше водопроводной примерно на 1–2 г — 252–251 г. Вес кипяченой водопроводной воды оказался таким же, как у некипяченой водопроводной — 253 г. Ради интереса мы измерили вес кофе с молоком — 258 г. Подобный опыт есть смысл проводить только в лабораторных условиях: мельчайшая погрешность может все испортить, и эксперимент будет бессмысленным.

2. Мытье рук

Суть: если при мытье рук мылом образуется большое количество пены, вода мягкая. Пены мало — вода жесткая. Результат: мы провели опыт с водопроводной и колодезной водой. Вода из колодца проходит только механическую очистку фильтрами. Чтобы намылить руки в ней, ушло больше времени: пена то и дело исчезала, а после хотелось как можно скорее нанести крем. В водопроводной воде мыло давало больше пены, а руки не были настолько сухими. Считается, что жесткая вода плохо влияет на волосы, но само по себе наличие в воде солей кальция и магния (именно такую воду называют жесткой) не делает волосы ослабленными. Если вы заметили, что вода оказывает влияние на волосы, скорее всего, дело не только в жесткости: воздействие могут оказывать примеси или изменение рациона. А вот состояние кожи из-за жесткой воды может ухудшиться: защитные функции кожного покрова снижаются. При длительном воздействии кожа становится более подверженной развитию инфекций и экземы.

3. Определение цвета воды с помощью листа бумаги или книги

Суть: поставить стакан с водой на белый лист или напротив него и оценить цвет: некоторые примеси дают темный цвет. Другой вариант опыта — поставить стакан с водой на книгу и попытаться прочитать через него текст. Результат: на фотографии слева — вода из того же источника, что и в предыдущем пункте. Холодная вода абсолютно прозрачна, никаких лишних оттенков нет. На правом фото — вода из-под крана без фильтра. Текст хорошо читается, но возникает вопрос: насколько загрязненной должна быть вода, чтобы через нее нельзя было прочитать текст? Способ не позволяет определить жесткость воды, поэтому работает только наполовину.

4. Замораживание

Суть: заморозить воду, после чего изучить лед. Если он прозрачный — в воде нет примесей. Результат: лед получился не совсем мутным, но и прозрачным его трудно назвать. Лед лучше рассматривать дважды: сразу после того, как достали из морозилки, и когда он начнет таять. Это поможет лучше оценить результат. В Эстонии, где проводился этот тест, сведения о качестве воды есть в открытом доступе. В нашем случае она достаточно жесткая и с примесями: в ней есть фтор, кальций и железо. Было здорово показать ребенку простой и работающий способ анализа, подтвердив потом полученные выводы научными данными.

5. Процеживание через бумагу или фильтр-пакет

Суть: взять фильтр-пакет для кофеварки или бумажное полотенце, поместить в воронку и налить воду. Если на бумаге останутся частички, разводы, значит, вода плохого качества. Результат: мы проверяли воду в одном из мегаполисов и использовали бумажные полотенца, налив через них в бутылку 200 г воды. Когда бумага высохла, на ней не оказалось ни разводов, ни посторонних частиц. Либо вода настолько хорошего качества, либо способ проверки не работает. Применять его не советуем, потому что анализ требует слишком много времени: по влажной воронке трудно сделать выводы о загрязнении, а высыхает она несколько часов.

6. Проверка с помощью жидкого мыла

Суть: в стаканы с водопроводной и бутилированной водой налить жидкое мыло. Если после растворения вода станет мутной, то в ней есть примеси. Результат: в опыте анализировали воду из болгарской столицы. Слева вода бутилированная, справа — водопроводная, стаканы выглядят одинаково. В Софии вода не жесткая, что заметно по состоянию кожи и волос. Способ определения качества воды не самый лучший, ведь жесткость гораздо проще определить, просто помыв руки водой и понаблюдав за их состоянием.

Вывод: проверить качество воды дома можно, но не все способы для этого подходят

Мы опробовали не все существующие способы домашней проверки воды. Из тех, что мы протестировали, наиболее эффективными оказались проверки с помощью пены, замораживания и листа бумаги. Остальные оказались либо ненадежными, либо слишком сложными.

Бонус № 1: как обезопасить себя и свою семью от некачественной воды

Если не хочется заморачиваться с проверкой воды, по этой карте можно оценить примерный уровень загрязнения воды и понять, какие примеси в ней есть. Там же отмечены соответствующие риски для здоровья. Этот ресурс анализирует качество воды в Европе. Если же вы хотите получить более точную информацию, обратитесь в специализированную лабораторию. Эти сведения помогут правильно выбрать фильтр: каждый из них устраняет только конкретные компоненты. Универсальный способ очистки — кипячение, причем кипятить воду можно несколько раз: это никак не скажется на ее качестве. А вот одноразовые бутылки нельзя использовать дважды: вещества из оболочки могут попасть в воду, а после открытия внутри начинают размножаться бактерии. Практичнее носить воду в многоразовой емкости.

Бонус № 2: как разобраться в видах бутилированной воды

Вода в бутылках бывает первой и высшей категорий. В первой нет (или очень мало) полезных веществ — кальция, магния и так далее. У воды высшей категории в составе эти вещества есть. Популярные марки указывают на этикетках, что их продукция — доочищенная водопроводная вода. Помимо этого, воду делят на минеральную, артезианскую и талую. Минеральную пьют по медицинским показаниям: в ней много микроэлементов, солей и других полезных веществ. В «минеральной столовой» и «минеральной питьевой» их гораздо меньше. Чаще всего это обычная артезианская вода, которая добывается из скважин. Она фильтруется за счет прохождения через несколько слоев почвы. Талая или ледниковая вода обязательно должна добываться в местности, где есть ледник.