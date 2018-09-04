Как одеться стильно и не думать весь день о том, как ты выглядишь сзади (Отвлекаем внимание от неидеальных ягодиц)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нередко ягодицы — это самая проблемная часть женской фигуры. Недостаточный или чрезмерный объем, форма, которая не устраивает, — мы не можем рассмотреть их полноценно, и придиркам нет конца.

Коррекция формы и объема ягодиц при помощи спорта — это долговременный процесс, а вот с помощью одежды это можно сделать гораздо быстрее.

Мы в AdMe.ru собрали различные способы подобной «маскировки», чтобы каждая девушка могла выходить на улицу в отличном настроении, не беспокоясь о том, что в ее образе что-то неидеально.

Ниже мы опишем самые распространенные типы ягодиц и способы красиво подать их в одежде.