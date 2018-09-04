Как одеться стильно и не думать весь день о том, как ты выглядишь сзади (Отвлекаем внимание от неидеальных ягодиц)

Нередко ягодицы — это самая проблемная часть женской фигуры. Недостаточный или чрезмерный объем, форма, которая не устраивает, — мы не можем рассмотреть их полноценно, и придиркам нет конца.

Коррекция формы и объема ягодиц при помощи спорта — это долговременный процесс, а вот с помощью одежды это можно сделать гораздо быстрее.

Мы в AdMe.ru собрали различные способы подобной «маскировки», чтобы каждая девушка могла выходить на улицу в отличном настроении, не беспокоясь о том, что в ее образе что-то неидеально.

Ниже мы опишем самые распространенные типы ягодиц и способы красиво подать их в одежде.

Низкие ягодицы

Даже если у вас нет лишнего веса, низкие ягодицы визуально укорачивают ноги и смотрятся тяжеловато. Чтобы скорректировать силуэт, важно подобрать одежду не только для низа, но и для верха, а также помнить о цветовой гамме.

Визуально приподнимут ягодицы или отвлекут от них внимание:

  • классические джинсы или брюки с завышенной талией, расклешенные от бедра + высокие каблуки;
  • брюки-гаучо любых расцветок и форм;
  • платья в стиле ампир (завышенная талия, свободный крой низа);
  • прямые приталенные платья (низ платья не должен плотно облегать бедра и быть зауженным, а плотная ткань добавит объема).

Акцентируйте внимание на верхней части тела — яркие цвета, декольте, открытая спина, а для нижней части выбирайте матовые ткани.

Ягодицы с «ушками»

Как правило, от «ушек» страдают девушки с грушевидным телосложением — когда ягодицы тяжеловаты, а верхняя часть тела очень стройная.

Если вы хотите скрыть «ушки», обратите внимание на юбки следующих фасонов:

  • юбки-карандаш прямого покроя;
  • юбки-трапеции и расклешенные юбки (кокетка на юбке подчеркнет талию и плоский живот и еще больше отвлечет внимание от бедер).

Не забывайте и о платьях:

  • идеальный вариант — приталенные платья прямого или расклешенного покроя.

Лучшие брюки — это:

  • расклешенные от бедра;
  • прямого покроя.

Маскируйте «ушки» с помощью расцветок:

  • вертикальные полоски, «рябые» расцветки, мелкий цветочный орнамент — чемпионы камуфляжа;
  • лампасы или вертикальные полоски по бокам (они визуально уменьшают объем бедер).

Плоские ягодицы

Плоские ягодицы, как правило, являются уделом узкобедрых женщин, но нередко бывает и так, что бедра достаточно широкие, а вот сзади объема не хватает.

Если у вас узкие бедра, подайте их красиво. Идеальные варианты для вас — это:

  • прямые брюки-трубы;
  • джинсы и брюки с акцентами в районе ягодиц (карманы, широкие ремни, молнии, потертости) визуально сделают формы более округлыми;
  • джинсы свободного кроя в районе ягодиц;
  • юбка с баской или верхом, который имитирует баску, юбка-тюльпан, плиссированные юбки;
  • темный верх в сочетании с ярким или светлым низом;
  • одежда из плотных тканей, которые держат форму.

Плоские ягодицы при объемных бедрах и боках помогут замаскировать:

  • брюки и джинсы прямого кроя с классической посадкой и стрелками;
  • расклешенные юбки и юбки-трапеции + высокие каблуки;
  • подчеркивание талии;
  • расклешенные, широкие брюки;
  • длинные струящиеся юбки А-силуэта.

Крупные ягодицы

Лучший друг крупных ягодиц — вытянутый силуэт.

Выбираем:

  • прямые формы юбок и брюк (исключаем зауженные) + каблуки;
  • вертикальные полосы — как в виде орнамента, так и в виде лампасов по бокам;
  • легкий клеш от колена;
  • подчеркивание талии яркими деталями при сдержанных цветах низа (без потертостей);
  • акцент на верхней части тела (яркие цвета, шарфы, бижутерия);
  • платья А-силуэта (с обязательным подчеркиванием талии).

А вы довольны своим «тыльным» отражением в зеркале? Какие приемы в одежде вы используете, чтобы чувствовать себя уверенно?

Фото на превью Depositphotos

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