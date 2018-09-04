Как одеться стильно и не думать весь день о том, как ты выглядишь сзади (Отвлекаем внимание от неидеальных ягодиц)
Нередко ягодицы — это самая проблемная часть женской фигуры. Недостаточный или чрезмерный объем, форма, которая не устраивает, — мы не можем рассмотреть их полноценно, и придиркам нет конца.
Коррекция формы и объема ягодиц при помощи спорта — это долговременный процесс, а вот с помощью одежды это можно сделать гораздо быстрее.
Мы в AdMe.ru собрали различные способы подобной «маскировки», чтобы каждая девушка могла выходить на улицу в отличном настроении, не беспокоясь о том, что в ее образе что-то неидеально.
Ниже мы опишем самые распространенные типы ягодиц и способы красиво подать их в одежде.
Низкие ягодицы
Даже если у вас нет лишнего веса, низкие ягодицы визуально укорачивают ноги и смотрятся тяжеловато. Чтобы скорректировать силуэт, важно подобрать одежду не только для низа, но и для верха, а также помнить о цветовой гамме.
Визуально приподнимут ягодицы или отвлекут от них внимание:
- классические джинсы или брюки с завышенной талией, расклешенные от бедра + высокие каблуки;
- брюки-гаучо любых расцветок и форм;
- платья в стиле ампир (завышенная талия, свободный крой низа);
- прямые приталенные платья (низ платья не должен плотно облегать бедра и быть зауженным, а плотная ткань добавит объема).
Акцентируйте внимание на верхней части тела — яркие цвета, декольте, открытая спина, а для нижней части выбирайте матовые ткани.
Ягодицы с «ушками»
Как правило, от «ушек» страдают девушки с грушевидным телосложением — когда ягодицы тяжеловаты, а верхняя часть тела очень стройная.
Если вы хотите скрыть «ушки», обратите внимание на юбки следующих фасонов:
- юбки-карандаш прямого покроя;
- юбки-трапеции и расклешенные юбки (кокетка на юбке подчеркнет талию и плоский живот и еще больше отвлечет внимание от бедер).
Не забывайте и о платьях:
- идеальный вариант — приталенные платья прямого или расклешенного покроя.
Лучшие брюки — это:
- расклешенные от бедра;
- прямого покроя.
Маскируйте «ушки» с помощью расцветок:
- вертикальные полоски, «рябые» расцветки, мелкий цветочный орнамент — чемпионы камуфляжа;
- лампасы или вертикальные полоски по бокам (они визуально уменьшают объем бедер).
Плоские ягодицы
Плоские ягодицы, как правило, являются уделом узкобедрых женщин, но нередко бывает и так, что бедра достаточно широкие, а вот сзади объема не хватает.
Если у вас узкие бедра, подайте их красиво. Идеальные варианты для вас — это:
- прямые брюки-трубы;
- джинсы и брюки с акцентами в районе ягодиц (карманы, широкие ремни, молнии, потертости) визуально сделают формы более округлыми;
- джинсы свободного кроя в районе ягодиц;
- юбка с баской или верхом, который имитирует баску, юбка-тюльпан, плиссированные юбки;
- темный верх в сочетании с ярким или светлым низом;
- одежда из плотных тканей, которые держат форму.
Плоские ягодицы при объемных бедрах и боках помогут замаскировать:
- брюки и джинсы прямого кроя с классической посадкой и стрелками;
- расклешенные юбки и юбки-трапеции + высокие каблуки;
- подчеркивание талии;
- расклешенные, широкие брюки;
- длинные струящиеся юбки А-силуэта.
Крупные ягодицы
Лучший друг крупных ягодиц — вытянутый силуэт.
Выбираем:
- прямые формы юбок и брюк (исключаем зауженные) + каблуки;
- вертикальные полосы — как в виде орнамента, так и в виде лампасов по бокам;
- легкий клеш от колена;
- подчеркивание талии яркими деталями при сдержанных цветах низа (без потертостей);
- акцент на верхней части тела (яркие цвета, шарфы, бижутерия);
- платья А-силуэта (с обязательным подчеркиванием талии).
А вы довольны своим «тыльным» отражением в зеркале? Какие приемы в одежде вы используете, чтобы чувствовать себя уверенно?
Фото на превью Depositphotos