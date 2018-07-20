Как оценить качество вещи в магазине и почему синтетика часто в сто раз лучше хлопка

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Наши мамы и бабушки огромное внимание уделяли качеству вещей, которые покупали. Может быть, дело было в том, что платье или пальто приобреталось далеко не на один сезон, а может, просто они были более экономными и знали цену деньгам. В наступившее время индустрии fast fashion крупных производителей все меньше заботит, как долго прослужит та или иная вещь, главное — успеть подхватить последние модные тенденции и набить ими полки магазинов. Однако, зная некоторые тонкости, даже сейчас можно приобрести действительно качественную вещь по приемлемой стоимости. Главное — знать, куда смотреть.

Мы в AdMe.ru узнали 4 главных признака качественной вещи, которая будет хороша и после долгой носки.

1. Качество материала

Кто-то предпочитает только натуральные материалы, брезгливо отворачиваясь от синтетики, а кто-то считает, что искусственные ткани гораздо долговечнее и проще в уходе. Истина же, как обычно, посередине. Каждый материал имеет свои особенности, которые стоит знать, чтобы приобрести действительно хорошую вещь. Выбирая хлопок, помните, что его качество определяется по длине и однородности нитей, из которых ткань соткана, а также по плотности плетения. Хорошая хлопковая ткань плотная, мягкая, прочная, однородная и обладает высокой воздухопроницаемостью.

помните, что его качество определяется по длине и однородности нитей, из которых ткань соткана, а также по плотности плетения. Хорошая хлопковая ткань плотная, мягкая, прочная, однородная и обладает высокой воздухопроницаемостью. Признаки качества льна очень похожи на хлопковые: если при производстве использовались длинные нити, то полотно будет эластичным, мягким и приятным на ощупь. Для льняных нитей допустима разница в толщине, поэтому легкие неровности — это нормально.

очень похожи на хлопковые: если при производстве использовались длинные нити, то полотно будет эластичным, мягким и приятным на ощупь. Для льняных нитей допустима разница в толщине, поэтому легкие неровности — это нормально. Изделия из шерсти должны иметь однородное плотное плетение без узлов и свободных петель, а также легко восстанавливать форму после сминания (сожмите вещь в руке и проследите за тем, насколько быстро она вернется в прежнее состояние).

Стереотип о том, что синтетика — это ужас-ужас, давно не имеет ничего общего с реальностью. Существует много разновидностей синтетических тканей. Недорогими тканями, к примеру полиэстером и полусинтетической вискозой, продавцы масс-маркета часто удешевляют стоимость своей продукции. А вот производители более дорогого сегмента используют синтетическое полотно в тех вещах, где оно будет работать максимально эффективно. Наиболее качественные искусственные ткани — рейон, который состоит из вискозных волокон, и лиоцелл — разновидность вискозы, вырабатываемой из древесины эвкалипта. Но чтобы оценить ткань, мало проверить ее состав. Необходимо убедиться, что она подходит для изготовления конкретной вещи. К примеру, не стоит покупать топ из недорогой синтетической ткани, а вот для пошива подкладки для пиджака такой материал подходит: он отлично держит форму.

2. Прострочка

Некачественная прострочка чревата не только расходящимися швами. Гораздо важнее, что такой дефект приводит к неравномерной усадке вещи после стирки. Чтобы такого не произошло, еще в магазине необходимо проверить: на лицевой стороне все петли должны быть на месте, стежки — одной длины, не должны быть заметны никакие отверстия от иглы (часто при пошиве недорогой одежды иглы не подбирают для конкретного вида ткани), которые рискуют перерасти в настоящие дыры. Декоративная отстрочка должна быть ровной, без узлов и кривых линий;

с изнаночной стороны стоит посмотреть, есть ли двойная прострочка подмышками, на молнии, в уголке декольте и других местах, которые трудно обработать. Ровными должны быть швы по бокам и по низу вещи.

3. Качество кроя

Тут стоит помнить, что чем больше деталей, тем выше стоимость производства. Именно поэтому некоторые производители стараются делать одежду с меньшим числом дополнительных швов. Но некоторые вещи, к примеру пальто или пиджак, просто не могут хорошо сесть, если изготовлены из цельного куска полотна. При покупке новой вещи убедитесь, что: подкладка скроена и сшита так же качественно, как и сама вещь, иначе такая одежда прослужит недолго;

выбирая пиджак или пальто, обратите внимание на наличие в зоне воротника, плеч и подмышек дополнительных вкладок. Именно они не дают вещи потерять свою форму.

4. Детали

Пуговицы и петли должны быть хорошо пришиты и обработаны, вместе с этикеткой приложен дополнительный набор пуговиц.

Этикетка не должна нарушать силуэт изделия. Несознательные производители не задумываются о том, что на легкой одежде места крепления начинают топорщиться даже после того, как бирка срезана.

Карманы должны быть ровно пристрочены.

Декоративные детали должны быть на месте.

Проверка вещи может занять всего несколько минут в примерочной кабинке, но зато сохранит ваши нервы и хорошее настроение от покупки.

А какие секреты покупки качественных вещей знаете вы?