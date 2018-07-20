Как оценить качество вещи в магазине и почему синтетика часто в сто раз лучше хлопка
Наши мамы и бабушки огромное внимание уделяли качеству вещей, которые покупали. Может быть, дело было в том, что платье или пальто приобреталось далеко не на один сезон, а может, просто они были более экономными и знали цену деньгам. В наступившее время индустрии fast fashion крупных производителей все меньше заботит, как долго прослужит та или иная вещь, главное — успеть подхватить последние модные тенденции и набить ими полки магазинов. Однако, зная некоторые тонкости, даже сейчас можно приобрести действительно качественную вещь по приемлемой стоимости. Главное — знать, куда смотреть.
Мы в AdMe.ru узнали 4 главных признака качественной вещи, которая будет хороша и после долгой носки.
1. Качество материала
Кто-то предпочитает только натуральные материалы, брезгливо отворачиваясь от синтетики, а кто-то считает, что искусственные ткани гораздо долговечнее и проще в уходе. Истина же, как обычно, посередине. Каждый материал имеет свои особенности, которые стоит знать, чтобы приобрести действительно хорошую вещь.
- Выбирая хлопок, помните, что его качество определяется по длине и однородности нитей, из которых ткань соткана, а также по плотности плетения. Хорошая хлопковая ткань плотная, мягкая, прочная, однородная и обладает высокой воздухопроницаемостью.
- Признаки качества льна очень похожи на хлопковые: если при производстве использовались длинные нити, то полотно будет эластичным, мягким и приятным на ощупь. Для льняных нитей допустима разница в толщине, поэтому легкие неровности — это нормально.
- Изделия из шерсти должны иметь однородное плотное плетение без узлов и свободных петель, а также легко восстанавливать форму после сминания (сожмите вещь в руке и проследите за тем, насколько быстро она вернется в прежнее состояние).
- Стереотип о том, что синтетика — это ужас-ужас, давно не имеет ничего общего с реальностью. Существует много разновидностей синтетических тканей. Недорогими тканями, к примеру полиэстером и полусинтетической вискозой, продавцы масс-маркета часто удешевляют стоимость своей продукции. А вот производители более дорогого сегмента используют синтетическое полотно в тех вещах, где оно будет работать максимально эффективно. Наиболее качественные искусственные ткани — рейон, который состоит из вискозных волокон, и лиоцелл — разновидность вискозы, вырабатываемой из древесины эвкалипта.
Но чтобы оценить ткань, мало проверить ее состав. Необходимо убедиться, что она подходит для изготовления конкретной вещи. К примеру, не стоит покупать топ из недорогой синтетической ткани, а вот для пошива подкладки для пиджака такой материал подходит: он отлично держит форму.
2. Прострочка
Некачественная прострочка чревата не только расходящимися швами. Гораздо важнее, что такой дефект приводит к неравномерной усадке вещи после стирки.
Чтобы такого не произошло, еще в магазине необходимо проверить:
- на лицевой стороне все петли должны быть на месте, стежки — одной длины, не должны быть заметны никакие отверстия от иглы (часто при пошиве недорогой одежды иглы не подбирают для конкретного вида ткани), которые рискуют перерасти в настоящие дыры. Декоративная отстрочка должна быть ровной, без узлов и кривых линий;
- с изнаночной стороны стоит посмотреть, есть ли двойная прострочка подмышками, на молнии, в уголке декольте и других местах, которые трудно обработать. Ровными должны быть швы по бокам и по низу вещи.
3. Качество кроя
Тут стоит помнить, что чем больше деталей, тем выше стоимость производства. Именно поэтому некоторые производители стараются делать одежду с меньшим числом дополнительных швов. Но некоторые вещи, к примеру пальто или пиджак, просто не могут хорошо сесть, если изготовлены из цельного куска полотна.
При покупке новой вещи убедитесь, что:
- подкладка скроена и сшита так же качественно, как и сама вещь, иначе такая одежда прослужит недолго;
- выбирая пиджак или пальто, обратите внимание на наличие в зоне воротника, плеч и подмышек дополнительных вкладок. Именно они не дают вещи потерять свою форму.
4. Детали
- Пуговицы и петли должны быть хорошо пришиты и обработаны, вместе с этикеткой приложен дополнительный набор пуговиц.
- Этикетка не должна нарушать силуэт изделия. Несознательные производители не задумываются о том, что на легкой одежде места крепления начинают топорщиться даже после того, как бирка срезана.
- Карманы должны быть ровно пристрочены.
- Декоративные детали должны быть на месте.
Проверка вещи может занять всего несколько минут в примерочной кабинке, но зато сохранит ваши нервы и хорошее настроение от покупки.
А какие секреты покупки качественных вещей знаете вы?
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