Как найти драгоценные камни и металлы среди обычных булыжников и пыли

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Говорят, что счастливые люди смотрят на небо, а грустные — под ноги. Смеем вас заверить: многие люди стали счастливее именно потому, что внимательно смотрели себе под ноги, а не разглядывали облака. Мы не только призываем вас следовать их примеру, но и объясним, на что именно надо обращать внимание и по каким местам прогуливаться, чтобы среди обычных камней найти настоящее сокровище: алмазы, янтарь, золото и даже метеориты.

AdMe.ru обращает ваше внимание на то, что законодательство каждой страны по-разному ограничивает деятельность искателей минералов и драгоценных металлов. Поэтому, прежде чем отправляться на поиски, узнайте, присвоение каких находок не станет нарушением местных законов.

Янтарь

Где можно найти: Самый доступный вариант — съездить на Балтийскую косу. Янтарь добывается на всей протяженности балтийского побережья в Польше и Калининградской области. Есть месторождения и в других местах, например на Украине в Ровенской области, в Доминикане, в Бирме, но только на Балтике вам предложат экскурсию, включающую в себя сбор янтаря на берегу и в отработанной земле карьера. Ехать лучше поздней осенью, зимой или ранней весной. После штормов начинается ход янтаря. Сильные волны размывают янтароносную породу и выбрасывают на берег кучи пла́вника и водорослей, в которых придется порыться, чтобы найти янтарь. Бывалые охотники не дожидаются, пока янтарь выбросит на сушу. Они входят в ледяную воду, большими сачками вылавливают скопления пла́вника и водорослей, выносят мокрую кучу на берег и внимательно перебирают ее в поисках кусочков янтаря. Считается, что самый урожайный шторм — это кратковременный, потому что затяжной шторм просто унесет весь вымытый янтарь обратно в море, и добыть его можно будет, только если у вас есть водолазный костюм и хорошая переносимость холода. Самые дорогие и редкие экземпляры янтаря — это кусочки с попавшими миллионы лет назад в ловушку смолы насекомыми, мелкими животными, мальками, травинками и т. д. Такие включения называются инклюзами. И ценность подобных находок нередко превышает ценность бриллиантов.

Метеориты

Драгоценные камни и металлы можно купить в каждом ювелирном магазине. А вот метеоритов вам там не найти, потому что встречаются они гораздо реже, а значит, обладать ими намного приятнее. Большие метеориты, образующие воронки, падают очень редко, а мелкие чаще. Их и стоит попытаться отыскать. Где можно найти: Люди, сделавшие поиск метеоритов своим хобби, советуют новичкам, которые еще не обзавелись металлоискателем, начать поиски с плоских крыш. Да, это звучит странно. Но дело в том, что на крыше вас не будут отвлекать объекты земного происхождения и именно там можно отыскать немало микрометеоритов. Не оставляйте без внимания и лунки под водостоками, в которые могли попасть метеориты во время сильного дождя вместе с потоками воды. Осмотрите ваши находки. У всех метеоритов есть «кора плавления» — тонкий слой оплавившихся веществ, из которых состоит «гость из космоса», и регмаглипты — небольшие углубления, расположенные по всей поверхности метеоритного тела. Это главные, но далеко не единственные признаки. Окончательно определиться с происхождением находок вам помогут специалисты, например работники лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН.

Алмазы

Если вы считаете, что вам везет, то попытайте свою удачу в поисках самого твердого минерала нашей планеты — алмаза. Хотя дело не только в везении, конечно. Промывка алмазоносной породы в специальном сите — это нелегкий труд, который может и не окупиться. Поэтому настройтесь не на находку века, а на необычное приключение, о котором вы еще долго будете рассказывать друзьям. Где можно найти: Единственный в мире алмазный карьер «Кратер алмазов», открытый для посетителей, находится в США, в штате Арканзас. Любой найденный камень — ваш. Так что смотрите в оба и не пропустите драгоценный камешек: он легко может ввести вас в заблуждение своим скромным видом. Необработанные алмазы совсем не похожи на сверкающие бриллианты, которые мы привыкли видеть в ювелирных магазинах.

Золото

Теперь, когда вы научились управляться со шлиховым лотком на промывке алмазов, пора отправляться за золотом. Где можно найти: В принципе, намыть золота или найти самородок можно и в любой другой стране, но в Австралии самые лояльные законы по отношению к вольным старателям. Лицензию золотодобытчика можно купить на сайте департамента экономического развития штата Виктория. Разрешение на 10 лет стоит всего 24 доллара 20 центов. От вас требуется не губить природу, не нарушать местные законы, не использовать взрывчатые вещества. Что найдете — все ваше. Можно воспользоваться услугами проводников, которые отведут вас к тем местам, где раньше находили золото, а можно искать место самостоятельно, рассчитывая только на свое везение и интуицию. Не забудьте прихватить металлоискатель, с ним поиск станет гораздо успешнее. Если до Австралии вам слишком далеко, то поезжайте в Лапландию. Там вы сможете не только насладиться видами суровой северной природы, но и поучаствовать в золотодобыче. И если вам посчастливится не только намыть достаточно золота, но и найти красивый самоцвет, то местные мастера создадут вам эксклюзивное украшение.

Опалы

Австралия манит не только золотом. Она знаменита также своими опалами: большая часть этих великолепных камней добывается именно тут. Как и в случае с золотом, любой человек может попробовать себя в старательстве. Но с опалами сложнее, так как, если у вас нет специальной техники, придется бродить по старым тоннелям, вглядываясь в выработанную породу, в надежде на то, что те, кто был тут до вас, пропустили несколько хороших камней. Впрочем, такое часто случается. Опалы светятся в ультрафиолете, поэтому, если вы возьмете с собой ультрафиолетовый светодиодный фонарик, без находки точно не останетесь. Где можно найти: Чтобы максимально повысить свои шансы на успех, отправляйтесь в мировую столицу опалов — в город Кубер-Педи.

Жеоды

Если вам не удается выбраться на поиски золота и драгоценных камней, то не отчаивайтесь, ведь даже в обычном на первый взгляд булыжнике может скрываться невообразимая красота. Жеоды — это полости в горных породах, «поросшие» изнутри кристаллами таких минералов, как изумруд, аметист, агат, халцедон, хрусталь, топаз, опал. Это далеко не полный список, но самые привлекательные жеоды содержат именно эти минералы. Чтобы найти жеоду, обращайте внимание на округлые камни, с небольшими буграми и наростами, по форме напоминающие соцветия цветной капусты. Они могут быть любого размера — от небольших камешков до огромных валунов. Самые «многообещающие» камни при простукивании издают глухой звук. Такие камни необходимо расколоть или распилить, а после отполировать одну сторону, чтобы выгоднее подчеркнуть внутреннюю красоту камня. Где искать: Везде.

Бонус № 1: иногда драгоценные камни сыпятся с неба

Впрочем, иногда сокровища искать не надо. Они вас сами найдут, в буквальном смысле упав на голову с неба, как это произошло на Гавайях в начале июня 2018 года, во время извержения вулкана Килауэа. Резкий и мощный выброс лавы стал причиной того, что окрестности буквально засыпало мелкими зелеными кристаллами оливина. Обычно оливины находятся внутри лавовых потоков, но во время резких выбросов лавы может наблюдаться такая интересная аномалия.

Бонус № 2: А может, вам повезет найти вот такой привет из юрского периода