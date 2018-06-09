Как на самом деле работают самые сумасшедшие секреты красоты от знаменитостей

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На какие только ухищрения не идут звезды ради красоты. Например, Ким Кардашьян однажды делала омолаживающую маску из собственной крови. Правда, такую адскую процедуру мы повторять не решились, но нашли некоторые другие сумасшедшие бьюти-советы от знаменитых красоток и проверили их на собственном опыте.

Мы готовы рассказать, какие из этих рекомендаций эффективны, а какие — самая настоящая чепуха. Ответственно заявляем: ни один работник AdMe.ru не пострадал в процессе съемок.

1. Ким Кардашьян: «Малярный скотч держит грудь не хуже бюстгальтера»

Что советует знаменитость: Ким Кардашьян обожает наряды с глубоким вырезом. В своем инстаграме звезда показала, как добиться идеального декольте: для этого нужно зафиксировать грудь при помощи малярного скотча. Ким говорит, что лучше всего работает текстильный скотч, а еще важно не пользоваться кремом перед процедурой. Как на самом деле: Клеить скотч самостоятельно очень неудобно. Но если приноровиться, то эффект потрясающий! Широкие полоски скотча хорошо держат грудь, ей легко придать желаемую форму и приподнять там, где нужно. Но снимать его очень неприятно, к тому же чем дольше скотч держится на груди, тем больнее от него потом избавляться. А еще он немного хрустит при ходьбе и колется. И как можно ходить в таком липком лифчике целый день? Наш вердикт: Работает, но мы бы такое носить не стали.

2. Сьюки Уотерхаус: «Кока-кола придаст волосам текстуру»

Что советует знаменитость: Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус иногда делает укладку при помощи обычной колы. Девушка говорит, что от природы у нее тонкие волосы, а кола придает им текстуру, и они выглядят так, будто их слегка потрепал ветер. Как на самом деле: Стоит ли говорить, что газированный сладкий напиток в волосах не прибавляет комфорта. Волосы сначала становятся липкими, а потом засыхают и склеиваются. Если успеть разделить их на пряди, то действительно можно заметить легкую текстуру и даже небольшие волны. Но, честно говоря, лучше купить обычное средство для укладки волос, чем заморачиваться такой ерундой. Наш вердикт: Работает, но много побочных эффектов. А уж под дождь с такой головой и врагу не пожелаешь попасть!

3. Леди Гага: «Обычный скотч поможет подтянуть кожу и избавиться от морщин»

Что советует знаменитость: Леди Гаге всего 32 года, но она уже недовольна своей кожей. Чтобы добиться эффекта лифтинга, знаменитость пользуется обычным канцелярским скотчем и фиксирует его за волосами. Как на самом деле: Во-первых, из-за такого метода может нарушиться кровообращение. Во-вторых, отдирать скотч достаточно болезненно. В-третьих, на его поверхности есть клей, который может быть токсичен для кожи. Но мы все-таки попробовали этот бьюти-совет. Скотч практически ничего не фиксировал, правда, и особой подтяжки нашей модели не требуется. А еще способ совершенно не годится для обладательниц коротких волос. Наш вердикт: Возможно, сработает на возрастной коже, но в любом случае совет небезопасен, да и выглядеть будет так себе.

4. Миранда Керр: «Чайная ложка поможет накрасить ресницы»

Что советует знаменитость: Модель Миранда Керр уверяет, что при помощи простой чайной ложки ей удается завить ресницы и аккуратно их накрасить, не испачкав при этом веки. Как на самом деле: Пальцем завивать ресницы и то гораздо удобнее, ложкой они как-то странно приплющиваются. В качестве защиты века от туши ложка годится больше, но и этот совет нельзя назвать выдающимся: намного удобнее поправлять макияж при помощи ватной палочки. Наш вердикт: Частично работает, но мы бы не рекомендовали.

5. Миранда Керр: «Бальзам для губ можно использовать как хайлайтер»

Что советует знаменитость: Мы нашли еще один совет от Миранды — она оказалась настоящей хранительницей забавных секретов красоты. Девушка говорит, что когда под рукой нет хайлайтера, она использует обычный бальзам для губ. Советует брать тот, что пожирнее и питательнее, но без липкого эффекта. Как на самом деле: Классный совет! Мы взяли самый простой бальзам для губ, который можно купить в любой аптеке, и нанесли на скулы, немного под брови и на кончик носа. Сияние получается деликатным, бальзам немного увлажняет кожу. К тому же бальзамы заметно дешевле модных хайлайтеров — неплохая экономия выходит. Наш вердикт: Работает. Стоит внимательно выбирать бальзам, чтобы он не забивал вам поры и не был слишком липким.

6. Дженнифер Лопес: «Эфирное масло грейпфрута снижает аппетит»

Что советует знаменитость: Красотка Дженнифер Лопес старается держать свою фигуру в форме, и в этом ей помогает ароматерапия с маслом грейпфрута. Звезда замечает, что вдыхание этого ароматного масла снижает аппетит, а в сочетании со сбалансированным питанием результат становится еще лучше. Как на самом деле: Некоторые исследования подтвердили, что и употребление грейпфрута, и ароматерапия с маслом этого фрукта действительно способны снизить аппетит. Правда, необходимо проводить как минимум 3 сеанса ароматерапии по 15 минут в день. Мы добавили масло в увлажнитель для воздуха и провели 3 сеанса ароматерапии, когда появлялся аппетит. Есть действительно хотелось чуть меньше, но эффект проходил довольно быстро и вскоре возникало желание что-нибудь пожевать. В целом это приятный способ релаксации, но вряд ли один лишь аромат грейпфрута способен подарить вам идеальную фигуру. Наш вердикт: Работает, но не слишком долго.

7. Оливия Уайлд: " Зубная щетка сделает губы красивее"

Что советует знаменитость: Актриса Оливия Уайлд говорит, что у нее есть отдельная зубная щетка для губ. С ее помощью она делает легкий массаж и отшелушивает кожу, и в результате губы выглядят гораздо лучше. Как на самом деле: Работает на ура. Губы действительно неплохо отшелушиваются, а благодаря массажу кровь приливает и они становятся краснее и немного прибавляют в объеме. Берем на заметку! Наш вердикт: Работает.

8. Бейонсе: «Канцелярский клей поможет уложить брови»

Что советует знаменитость: Визажист Бейонсе говорит, что иногда укладывает брови певицы обычным канцелярским клеем: он не забивает поры и легко смывается. Звучит немного странно, и, конечно, мы не могли пройти мимо такого совета. Как на самом деле: Клей не слишком хорошо ложился на кисточку для бровей, но мы не отчаивались. Решили как следует взъерошить правую бровь, а левую оставить нетронутой. Результат не впечатлил: клей хоть и фиксировал волоски, но не так здорово, как даже самый дешевый гель для бровей. К тому же вряд ли состав клея предназначен для нанесения на лицо. Наш вердикт: Работает, но мы бы рекомендовали использовать клей только в экстренных случаях и после теста на аллергию.

9. Крисси Тейген: «Крем для лица стоит охлаждать перед нанесением»

Что советует знаменитость: Актриса Крисси Тейген охлаждает свой крем для лица в холодильнике перед применением. Она считает, что таким образом можно придать лицу свежесть, снять отеки и улучшить кровообращение. Как на самом деле: Прохладный крем немного освежает лицо, но особого эффекта мы не заметили. А вот патчи для глаз и тканевые маски для лица, кажется, как раз сгодятся для этого совета: они плотно прилегают к лицу и эффект охлаждения будет длиться дольше. Наш вердикт: Не работает с кремом, но с масками и патчами попробовать стоит.

10. Кейт Мосс: «Масляный массаж лица снимает усталость»

Что советует знаменитость: Кейт Мосс и многие другие знаменитости предпочитают бороться с усталой и тусклой кожей при помощи масляного массажа. Достаточно растереть в руках 3−4 капли любого подходящего вашему типу кожи масла, аккуратно прижать руки к лицу, а затем сделать легкий массаж в течение 3−5 минут кончиками пальцев. Рекомендуется выполнять разглаживающие движения по направлению от центра лица к краям, от подбородка к ушам. Как на самом деле: Мы взяли несколько капель обычного оливкового масла. Процедура получилась приятной и расслабляющей, заметно улучшился приток крови и лицо немного порозовело. Такой массаж стоит делать перед сном, а для заметного эффекта необходимо повторять его хотя бы 2 раза в неделю. Наш вердикт: Работает, но лучше выполнять на регулярной основе.

11. Хэлли Берри: «Кофейный скраб предотвращает появление целлюлита»

Что советует знаменитость: Актриса любит ухаживать за своим телом и регулярно делает простой скраб, который состоит из натурального перемолотого кофе (можно брать тот, что остается после употребления на дне чашки), ложки меда и оливкового масла. Говорят, такой скраб помогает предотвратить появление целлюлита. Как на самом деле: Кофейный скраб стал по-настоящему популярным средством: его продают во многих магазинах, в то же время его очень легко и просто сделать дома. Кофе можно смешивать с маслом и медом, как советует Хэлли, а можно наносить в чистом виде: эффект будет и в том, и в другом случае. Скраб хорошо отшелушивает кожу и стимулирует кровообращение, результат нам понравился. Что касается целлюлита, то вопрос спорный, все-таки важную роль здесь играет питание, образ жизни и некоторые другие факторы. Наш вердикт: Работает, если делать регулярно.

12. Карли Клосс: «Ледяная вода сделает кожу еще красивее»

Что советует знаменитость: Супермодель Victoria’s Secret Карли Клосс перед показами окунает лицо в ледяную воду на 15−20 секунд. Это помогает придать коже тонус, свежесть и сияние. Как на самом деле: Не самая приятная, но очень эффективная процедура. Ледяная вода улучшает приток крови к лицу и, конечно, очень освежает и бодрит. Такое погружение придется как нельзя кстати утром после вечеринки или перед каким-то важным мероприятием. Наш вердикт: Работает.