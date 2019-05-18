Как мытье посуды, уборка и складывание одежды могут продлить вам жизнь

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Помните, как в детстве мы больше всего не любили мыть посуду или убирать в комнате? Неудивительно, ведь мало кто находит в домашних делах нечто веселое и приятное. И если детьми нам иногда удавалось увиливать от этих обязанностей и при этом жить в чистом доме, то теперь, когда мы сами стали взрослыми, такой номер не проходит. Однако едва ли вы захотите избегать уборки и дальше, когда узнаете, что, скажем, мытье полов может помочь вам жить дольше.

Редакция AdMe.ru надеется, что после прочтения данной статьи вы взглянете на все эти скучные домашние дела совсем иначе.

Похоже, больше нет нужды надрываться в тренажерном зале ради продления жизни. Какое-то время люди считали, что одной работы по дому недостаточно для поддержания здоровья, но, оказывается, у нас просто не было нужных данных. Согласно исследованию американских ученых, даже легкие занятия, например складывание одежды или подметание пола, значительно увеличивают ваши шансы прожить дольше.

В исследовании приняло участие 6 тыс. женщин в возрасте от 63 до 99 лет. В течение недели они отчитывались о своей ежедневной физической активности, а затем врачи наблюдали за состоянием их здоровья в течение 3 лет. Согласно результатам, у женщин, которые тратили около 30 минут на легкие физические нагрузки, например складывание одежды, риск смерти оказался на 12 % ниже, чем у тех, кто почти не двигался. Еще более низкий показатель был у тех участниц, которые регулярно посвящали те же 30 минут умеренной или активной деятельности. Увеличение продолжительности жизни в этом случае составило около 39 %. Исследователи отметили, что результаты одинаковы для женщин любого возраста, культуры и веса.

Это замечательное открытие, ведь оно доказывает, что мы все еще можем извлечь пользу для здоровья, даже если наша физическая активность ниже обычно рекомендуемой. «Делать немного — лучше, чем не делать вообще ничего», — подчеркнул ведущий автор исследования. По его словам, современные базовые рекомендации игнорируют такую простую активность, поскольку раньше у нее не было доказательной базы.

Ученые сообщают, что, хотя исследование проводилось на пожилых людях, его результаты справедливы и в отношении молодого поколения. Здоровые привычки важно развивать, пока вы молоды — в этом случае вам будет легче поддерживать их на протяжении всей жизни.

Бонус: мытье посуды, кстати, отлично снимает стресс

Существуют исследования, которые подтверждают связь между высоким уровнем стресса и смертностью. Так что вот еще одна причина, чтобы заняться домашними делами: оказывается, люди, которые тщательно моют посуду, на 25 % легче вдохновляются и снижают уровень беспокойства на 27 %. Все из-за того, что они сосредотачиваются на процессе, вдыхают аромат мыла и ощущают теплую воду. Следовательно, даже такое рутинное занятие может приблизить вас к долголетию. Важно отметить, что вы должны по-настоящему погрузиться в процесс. Люди, которые не обращали на него внимания и мыли посуду автоматически, не получали никакой пользы для здоровья.