Как легко отличить оригинальный смартфон от искусной подделки

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласно статистике, каждый 5-й смартфон — это недоброкачественная копия, сделанная в Китае. Чаще всего подделывают девайсы таких производителей, как Samsung, Nokia / Microsoft, Sony и iPhone, а в последнее время подделывать стали и популярные смартфоны Redmi от Xiaomi. Пожалуй, наиболее верный способ защитить себя от покупки подделки — приобрести новый смартфон в официальном магазине производителя. Но купить с рук оригинальное устройство тоже возможно, достаточно лишь знать несколько хитростей, которые помогут вам отличить так называемую реплику от подлинной модели.

В этой статье AdMe.ru собрал для вас моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке смартфона с рук или в любых неофициальных точках продаж, например в малоизвестном интернет-магазине.

1. Качество перевода пунктов меню. Обратите внимание, как выглядят подписи пунктов меню. У поддельных смартфонов в пунктах меню могут использоваться китайские иероглифы, сам перевод может выглядеть криво и некачественно — например, так: «Размах экрана, чтобы разблокировать». 2. IMEI. Есть мнение, что оригинальность смартфона можно проверить по IMEI. Это не самый надежный способ, ведь, проверив идентификатор, вы не можете быть уверены, оригинальное перед вами устройство или нет, потому как проверяется не устройство, а сам IMEI, который при должном умении может быть скопирован с подлинного смартфона. Чтобы осуществить проверку IMEI, введите в режиме набора номера сервисный код *#06#.

3. Внешний видус корпуса. Перед покупкой телефона с рук наведайтесь в официальный салон производителя, подержите в руках оригинальный смартфон, обратите внимание на расположение камеры, материал корпуса и т. д. На поддельных устройствах корпус, как правило, выглядит иначе — вместо металлической крышки может использоваться пластиковая, могут быть добавлены элементы, которых нет в оригинальном устройстве, например антенна. 4. На iPhone проверьте, как открывается App Store. У смартфонов — подделок под Apple вместо операционной системы iOS используются темы в стиле iPhone, установленные на Android или Java, и под значком App Store скрывается либо Google Play, либо имитация фирменного «хранилища» приложений на Java.

5. Сервисный код для устройств Samsung. Вы можете попробовать ввести специальный сервисный код: нажмите на ярлык «Телефон» и наберите *#7353#. Должно появиться меню, в котором можно проверить работоспособность некоторых функций. Этот код изначально отсутствует в ОС Android: он добавляется в систему инженерами Samsung, и вероятность того, что он сработает на поддельном устройстве, равна нулю. 6. Приходите покупать iPhone с ноутбуком, на котором установлен iTunes, если это возможно. С этим приложением способен взаимодействовать только оригинальный iPhone. Подключите смартфон к ноутбуку с помощью USB-кабеля, и если iTunes не обнаружит подключенных устройств, то перед вами, скорее всего, подделка.

Бонус: приложения для продвинутой проверки

Все предыдущие способы могут не сработать, потому как современные подделки отличить от оригинала все-таки бывает довольно сложно. Вовсе не обязательно, что каждая подделка будет иметь неточный перевод меню или хоть как-то отличаться от оригинала внешне. Ни по дизайну корпуса, ни по внутреннему наполнению понять это, вероятно, будет невозможно, если вы не владелец точно такого же оригинального смартфона или не увлеченный энтузиаст, подмечающий каждую мелочь в новых смартфонах. Но есть и другие способы, которые вам помогут. Проверьте характеристики в специальном приложении. Установите на смартфон приложение для проверки производительности — AnTuTu Officer. Простой бенчмарк может не помочь вам, потому как в стандартных идентификаторах характеристик мошенники уже научились прописывать любое нужное название модели процессора, камеры, объем ОЗУ и т. д. Инструкция по применению следующая: 1. Возьмите на встречу с продавцом исправный смартфон с работающим интернетом. 2. Включите со своего смартфона раздачу Wi-Fi, подключите смартфон продавца к сети. 3. По ссылке скачайте приложение, установите и запустите на смартфоне, который собираетесь приобрести. 4. Откройте на том самом смартфоне, с которым пришли, сайт y.antutu.com, найдите QR-код. 5. Нажмите на смартфоне продавца клавишу Start и отсканируйте QR-код. Смартфон, который вам хотят продать, передает характеристики AnTuTu, и на вашем старом смартфоне отображается результат — подделка перед вами сейчас или нет. Если увидите на экране зеленый круг, надпись «Good» и правильную модель — перед вами оригинал. Если круг желтый — у приложения мало данных о характеристиках смартфона. Это значит, что либо на него установили стороннюю прошивку, либо модель просто новая или нераспространенная. Если приложение демонстрирует красный круг, значит перед вами, вероятнее всего, подделка. Фирменное приложение Xiaomi Anti-Fake работает по такому же принципу, что и AnTuTu Officer: его нужно установить на телефон продавца и отсканировать штрихкод. Приложение продемонстрирует зеленую табличку, если со смартфоном все в порядке, или красную, если у вас в руках подделка.

Может быть, вам известны какие-нибудь другие способы распознать поддельный смартфон при покупке? На какие еще детали стоит обратить внимание?