Как у француженок получается сочетать элегантность и простоту одновременно

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Гардероб настоящих француженок довольно минималистичен, они не любят излишеств. Их девиз: «Только та одежда выглядит хорошо, в которой вы чувствуете себя комфортно». Они не боятся небрежности, ведь именно в этом и состоит философия французского шика.

AdMe.ru рассказывает, каких правил стоит придерживаться и что за секреты нужно знать, чтобы выглядеть стильно, женственно и столь же непринужденно, как и жительницы этой прекрасной страны.

Один благородный тренч на все времена

Это чуть ли не самая универсальная вещь во французском гардеробе. Тренч сочетается со всем: платьями, джинсами, каблуками, кроссовками. Чаще всего, выбирая этот предмет гардероба, отдают предпочтение бежевым цветам.

Белые кеды — вечная классика

Не секрет, что француженки делают ставку именно на комфорт, поэтому вся неудобная обувь тут чаще всего сменяется низким ходом, а лучшего варианта, чем белые кеды, и не придумаешь.

Если каблук, то самый незаметный

Хорошая и женственная альтернатива спортивной обуви — туфли на небольшом каблуке. У женщин Франции просто не возникает желания носить шпильки. Во-первых, они знают, сколько боли это приносит. А во-вторых, высокий каблук слишком активно подчеркивает сексуальность — то, чего они избегают в своих образах.

Девиз по жизни на футболке

Наглядный пример того, что принты могут выглядеть стильно и ненавязчиво. Чаще всего такой верх выбирают в сочетании с классическими мам-джинсами.

Любая футболка базового цвета

Такие футболки — основа всего гардероба, а чтобы добавить нотку небрежности, во Франции их просто не гладят. Тут не боятся быть неидеальными, а даже наоборот, стремятся к этому.

Джинсы, которые есть у каждой француженки

Речь идет о тех самых мам-джинсах с высокой посадкой. Французские бренды по-настоящему любят эту модель, поэтому тут их можно найти на любой вкус, цвет и цену. Их главное преимущество в том, что они собирают любой образ и делают его завершенным.

Хорошее белье — основа уверенности в себе

С особым трепетом тут относятся и к тому, что находится под самой одеждой. Французские девушки всегда носят красивое белье. Всегда. Они любят его покупать, но еще больше они любят чувствовать себя утонченно и сексуально на протяжении всего дня, независимо от того, что надето сверху.

Добавить нотку маскулинности

Удлиненный приталенный жакет — еще один типичный французский элемент гардероба. Жакеты во Франции очень популярны и горячо любимы. Носят их не только в классических сочетаниях, но и поверх легких платьев, с юбками.

Минимализм во всем — и даже в платьях

Главное, на что обращают внимание француженки при выборе платья, — чтобы оно было максимально комфортным и удобным в носке. Это означает отказ от сложного кроя и тканей, сковывающих движения. Идеальным вариантом, совмещающим в себе все эти требования, является популярное на данный момент шифоновое платье с запахом, которое можно встретить у каждой жительницы этой страны в гардеробе.

Рубашки, придающие шарм

Еще один способ приглушить излишнюю женственность, но при этом оставаться невероятно элегантной. Чаще всего это рубашки мужского типа, никаких оборочек.

Сумка для всего на свете

В повседневной жизни француженки носят удобные сумки-шоперы или так называемые сумки-хобо, куда может поместиться буквально все. Это очень практичный и минималистичный вариант для ежедневной носки. Наравне с этими классическими моделями на пике популярности сейчас и плетеные сумки. Популярнее их только шляпки канотье, которые, кстати, тоже родом из Франции.

Естественные волосы — секрет настоящей сексуальности

Тут знают толк в небрежности. Истинная француженка никогда не допустит, чтобы при взгляде на нее кто-то сказал или подумал: «Она очень старалась». Прическа не должна быть безупречной, а выбившиеся из пучка пряди только добавят очаровательности.

Меньше всегда лучше

Это правило касается не только одежды. Тушь для ресниц, немного румян и нейтральная помада — это все, что француженка использует в повседневной жизни. Умеренность важна и в аксессуарах: она не увешивает себя побрякушками с ног до головы.

Вот он, французский секрет великолепной внешности. Довольно универсальные и простые правила, не так ли?