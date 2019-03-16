Как цвет волос должен сочетаться с цветом глаз, чтобы новый образ шел нам, а не вредил

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По мнению лучших колористов Лос-Анджелеса, наиболее выигрышной для человека является его натуральная палитра. Поэтому, прежде чем что-то менять в своем образе, нужно приглядеться к цвету своих глаз и определить тон кожи. Природные данные помогут подобрать оттенок волос, который будет особенно к лицу. А если вам хочется выглядеть моложе, воспользуйтесь находкой Лорри Годдар-Кларк (Lorri Goddard-Clark) и вернитесь к своему натуральному оттенку, каким он у вас был в 4–5 лет, когда волосы были светлее.

В этой статье AdMe.ru, ссылаясь на мнение профессионалов, расскажет о том, какие оттенки волос будут гармонично сочетаться с цветом ваших глаз, а какие сделают образ тусклым и неинтересным.

Голубые глаза

Голубые глаза станут более выразительными в сочетании с холодными оттенками блонда, такими как шампань, слоновая кость, розово-бежевый блонд, считает известный колорист Бет Минарди (Beth Minardi). Молодым женщинам с ровной кожей, без мешков под глазами подойдут вишневый и бордо.

Для холодного оттенка голубых глаз Лорри Годдар-Кларк добавляет к списку удачных сочетаний красно-каштановый и горький шоколад. И лучшим доказательством ее слов служат фотографии Зоуи Дешанель и Евы Грин.

А вот теплые оттенки блонда, рыжий, золотистые тона лучше не применять: они работают на упрощение образа. И тем самым превращают светскую красавицу в деревенскую девчонку, как в примере с Сиенной Миллер.

Дженнифер Лоуренс прекрасна всегда, но холодные оттенки блонда делают ее просто сногсшибательной.

Таблица сочетаний голубых глаз с оттенками волос

Зеленые глаза

Чисто зеленый цвет глаз встречается у людей крайне редко, и, вероятно, поэтому такие глаза нам кажутся самыми красивыми. Лучшим дополнением к ним станут рыжие, янтарные, карамельные и шоколадные оттенки волос. Теплые цвета подчеркнут приятные зеленые тона и сделают взгляд более чувственным и глубоким. Черный, пепельно-русый темный, малиновый, слоновая кость сделают образ бесцветным и скучным, поэтому стилисты призывают их избегать.

Таблица сочетаний зеленых глаз с оттенками волос

Серые глаза

Нейтральный серый цвет гармонирует практически со всеми оттенками. Однако эффектнее прочих выглядят контрастные сочетания. Профессионалы советуют придерживаться красно-коричневой палитры и выбирать такие оттенки, как шоколадный, кофейный, коньячный, медный и красное дерево. Не стоит окрашивать волосы в пепельно-русый, черный, огненно-рыжий. В этом случае образ становится плоским и скучным.

Таблица сочетаний серых глаз с оттенками волос

Карие глаза

Карие глаза имеют множество оттенков, и правила для них немного отличаются друг от друга. Тем, у кого темные волосы и насыщенный, глубокий цвет глаз, колорист Мэтт Рез (Matt Rez) предлагает выборочно окрасить несколько локонов или только кончики оттенком эспрессо или корицы. Эти легкие акценты зрительно увеличат объем и спасут образ от пресности.



Кареглазым больше других идет брондирование — плавный переход цвета от темных натуральных оттенков у корней волос к светлым тонам на кончиках, как у Евы Лонгории.

Эффект выгоревших на солнце прядей, как на фото Джулии Робертс и Кейт Мосс, создадут немного небрежный, утонченный вид. А если позаботиться о том, чтобы самые светлые оттенки находились непосредственно у лица, то выглядеть будете моложе.

С карими глазами хорошо сочетается красновато-каштановый цвет волос, а также любые теплые солнечные оттенки: золотистый блонд, медовый, янтарный, рыжий, медный, карамель, миндальный. Взгляните, на этих снимках Эмма Робертс и с янтарным оттенком, и с теплым блондом выглядит замечательно.

Людям с карими глазами нужно держаться золотой середины и не бросаться в крайности, считает Бет Минарди. Ведь слишком светлые, как и слишком темные тона борются с природным пигментом глаз и придают чертам лица неприятную резкость. Именно по этой причине образ Ланы Дель Рей с радикально черными волосами нам не кажется самым удачным.

Таблица сочетаний карих глаз с оттенками волос