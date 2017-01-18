Как быстро снять зубную боль, если под рукой нет таблеток

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Зубная боль — пожалуй, одно из самых неприятных ощущений, которое только может испытывать человек. А главное, что к ее появлению невозможно подготовиться. AdMe.ru нашел 6 действенных способов, которые помогут облегчить неожиданный приступ боли с помощью подручных средств. Но всегда помните, что подобная ситуация — это в любом случае сигнал для внепланового посещения стоматолога.

1. Перечная мята

Заваренный мятный чай уже давно известен как отличное и быстродействующее болеутоляющее средство. Приготовьте крепкий настой из мяты и прополощите им ротовую полость или поместите получившуюся гущу между щекой и больным зубом на несколько минут. Также можно аккуратно протирать зубы ватным тампоном, смоченным в мятном чае.

2. Гвоздичное масло

Это масло является проверенным временем средством от зубной боли, так как обладает антибактериальными и болеутоляющими свойствами. Оно уменьшает воспаление, а также действует как антиоксидант. Капните немного гвоздичного масла на ватный тампон и осторожно потрите больной зуб. Вы сразу должны почувствовать, что боль стала слабее. Повторять эту процедуру рекомендуется 3 раза в день.

В 0,5 стакана воды добавьте 2–3 капли гвоздичного масла, хорошо перемешайте и полощите рот в течение 30 секунд.

3. Соленая вода

Еще одним из самых простых и эффективных методов уменьшения зубной боли является полоскание теплой соленой водой. Соль способна убить все болезнетворные и вирусные микроорганизмы, которые доставляют нам столько неприятных ощущений. Кроме того, стоматологи рекомендуют полоскать рот солью после приемов пищи даже просто в качестве профилактики.

4. Ванилин

Просто положите на больной зуб несколько кристалликов ванилина. За пару часов все неприятные ощущения исчезнут. Более того, ванилин даже способен снять появившуюся опухоль.

5. Лед

Наполовину уменьшить невыносимую зубную боль можно, растерев кубик льда тыльной стороной ладони в V-образной области, где встречаются кости большого и указательного пальцев. Осторожно толчками надавливайте льдом на эту область в течение 5–7 минут. Действие этой процедуры основано на том, что при трении посылаются импульсы вдоль нервных путей, по которым передается зубная боль.

6. Масло чайного дерева