11 цветовых решений, чтобы преобразить интерьер дома, не тратясь на ремонт

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Если душа просит обновлений, то почему бы для начала не изменить что-то в своем доме? Самый простой и не требующий серьезных затрат способ преобразить интерьер — перекрасить стены, старую или не очень деревянную мебель, двери, рамы и другие подходящие поверхности. Используя цвета, которые хорошо сочетаются между собой и подчеркивают достоинства друг друга, вы можете своими руками создать стильное и комфортное пространство, которое не захочется покидать.

AdMe.ru собрал 11 цветовых решений, которые вам непременно захочется реализовать. А в конце статьи вас ждет маленький, но приятный бонус — в особенности для тех, у кого в душе всегда весна.

В этой подборке мы уделим внимание модным тенденциям и классическим неустаревающим вариантам. Итак, для создания актуального дизайна интерьера подойдут глубокие, насыщенные цвета. В моде по-прежнему остаются металлик и переливающиеся жемчужные оттенки. Главный цвет года по версии Института цвета Pantone — ультрафиолет.

1. Лаванда

Лаванда — цвет чувственный и эмоциональный. Это хорошее решение для тех, кто хочет создать модный интерьер, но опасается нарочитой драматичности ультрафиолета. Лавандовый цвет отлично сочетается с фуксией, золотисто-коричневым, белым.

2. Ниагара

Ниагара создает ощущение безмятежности и спокойствия. Этот цвет будет уместен в спальне или детской. Он хорошо комбинируется с темно-синим, голубым, белым и серебристым.

3. Насыщенный зеленый

Зеленый — натуральный, естественный цвет. Он умиротворяюще воздействует на психику. Эффектно выглядит в сочетании с белым в пропорции 50/50. Два цвета уравновешивают друг друга, красно-коричневый акцент в виде бра смягчает резкий контраст.

Зеленый также можно использовать при декорировании интерьера. Он делает пространство более " эмоциональным". Идеально сочетается с розовым. CovetED Magazine выделяет его как один из основных трендов 2018 года.

4. Припыленно-розовый

Нежные оттенки розового дарят ощущение легкости и комфорта. Гостиная превращается в уютное, безопасное место, где можно отдохнуть и зарядиться энергией. Серо-розовый стал главным цветом 2018 года по версии Международного центра эстетики AkzoNobel.

5. Полуночно-синий

Темно-синий придает интерьеру глубину, благородство и уют. Он хорошо сочетается с белым, голубым, охрой и оранжевым. Разнообразие оттенков позволяет каждому выбрать наиболее подходящий для себя вариант. К примеру, производитель декоративных красок Sherwin-Williams объявил цветом года сине-зеленый оттенок.

6. Угольно-черный

Угольно-черный, пожалуй, один из самых загадочных цветов. При правильном использовании он творит чудеса и способен превратить ваш дом в самое уютное и комфортное место на свете. Черный цвет гармонично сочетается с различными породами дерева и золотистыми предметами интерьера.

Также черный цвет превосходно комбинируется с серо-бежевыми оттенками. Вместе они создают укромное защищенное пространство, где вы можете насладиться покоем и тишиной вдали от городского шума и суеты.

7. Бирюзовый и мятный

Бирюзовый цвет дарит ощущение легкости, воздушности и чистоты, снимает усталость и создает хорошее настроение. Чтобы детская в бирюзовых тонах не получилась слишком холодной, можно смело добавлять в интерьер яркие цвета: салатовый, желтый, оранжевый.

Оба цвета хорошо комбинируются с белым. Однако вместе они создают холодноватое сочетание, которое будет смотреться выигрышно только в южных странах с жарким солнцем.

8. Цвет яиц дрозда

Цвет яиц дрозда — натуральный, природный. Он хорошо подходит для дачи: к примеру, с его помощью можно обновить крыльцо или веранду. Отлично сочетается с бледно-коричневым, морковным, коралловым, бежевым. Присутствует в одной из 8 актуальных палитр Pantone.

9. Малиновый

Малиновый — яркий, насыщенный цвет. Он заряжает энергией и создает праздничную атмосферу. Хорошо сочетается с бежевым, голубым, розовым, зеленым. Сочетание его с ярко-синим порождает взрывную комбинацию, поэтому их можно использовать только в правильном соотношении: 60 % — основной цвет, 30 % — дополнительный, 10 % — прочие оттенки.

10. Кремовый

Кремовый цвет приятен для глаз. Он создает непринужденную и легкую атмосферу, слегка «раздвигает» стены маленькой комнаты и делает ее теплее. Отлично сочетается с шоколадным, желтоватым и серым.

11. Белый

Белый цвет — универсальный. Он визуально увеличивает площадь комнаты, добавляет воздуха и света, делает небольшое пространство красивым и легким. На белом фоне хорошо смотрится фактура дерева: вместе они создают приятную, уютную атмосферу. А вообще-то его можно комбинировать с любыми цветами.

Спальня будет выглядеть просто потрясающе, если сочетать в ее интерьере несколько разных оттенков белого цвета.

Бонус: веселый интерьер

Без смеха и шуток жизнь скучна. Неожиданные детали декора придадут индивидуальности вашему дому и обеспечат хорошее настроение на целый год. Да, непрактично, но зато как здорово!

Желаем и вам найти свое вдохновение. И не забудьте, пожалуйста, поделиться с нами своими задумками и мечтами.