Как бороться с 10 главными признаками старения, которые выдают ваш возраст
Исследование, проведенное сайтом Superdrug в 2012 году, показало, что женщины начинают замечать первые симптомы старения уже в 29 лет. Современные стандарты красоты диктуют моду на молодость и свежесть, косметология развивается космическими темпами. Несмотря на все достижения науки, существуют признаки, которые способны выдать настоящий возраст. Но не стоит опускать руки — зная врага в лицо, легче бороться с ним.
AdMe.ru знает толк в красоте и сегодня расскажет о сигналах, которые подает ваше тело, когда начинает стареть. А заодно даст ценные советы по борьбе с возрастными проявлениями, чтобы вы как можно дольше оставались молодыми и красивыми.
1. Носогубные морщины и слезные борозды
Возраст женщины выдают не морщины, а изменение черт лица. Первыми признаками старения, которые появляются уже после 30 лет, являются заметные тени в зоне слезных борозд и носогубных складок. Эти изменения обычно не зависят от типа кожи и, к сожалению, почти каждая женщина рано или поздно столкнется с ними. Появление носогубных складок связано с потерей упругости кожи, что вполне естественно, ведь гравитацию никто не отменял — лицо потихоньку «сползает» вниз. Однако существуют способы замедления этого процесса:
- Массаж, который помогает вернуть коже лица упругость.
- Фейсбилдинг — комплекс упражнений для мышц лица.
2. Гиперпигментация
Зрелая кожа часто в избытке производит меланин (цветовой пигмент), который распределяется неравномерно, — вот и причина появления темных пятен. А еще такие пятна очень любят солнечный свет — под ультрафиолетовым облучением они растут и становятся ярко окрашенными. Поэтому косметологи советуют пользоваться солнцезащитными кремами с высоким фактором УФ-защиты даже зимой, особенно если кожа склонна к повышенной пигментации.
- Применение крема на основе экстракта алоэ с добавлением витамина Е каждый вечер замедляет процесс гиперпигментации, а также способствует выработке естественного коллагена и насыщению кожи влагой.
- Осветлить пигментацию помогают средства с кислотами. Предпочтение следует отдать гликолевой и азелаиновой — они отшелушивают кожу и способствуют дальнейшему обновлению. Важно: если вы решили проводить кислотные пилинги (неважно, дома или в салоне), не забывайте наносить солнцезащитный крем, иначе пигментные пятна проявятся еще сильнее.
3. Бледные губы
Возрастные гормональные изменения отражаются и на внешности. Например, губы становятся бледнее от того, что выработка эстрогена сокращается, а еще возникает дефицит кислорода в тканях. Это не патологическое состояние, и, как правило, вмешательство врача не требуется. Но если вместе с бледностью губ у вас появилась одышка и учащенное сердцебиение, то, вероятнее всего, требуется обратиться к специалисту.
Как сохранить насыщенный цвет губ:
- Скрабы стимулируют кровообращение и обновление клеток. Эффективный скраб можно сделать и в домашних условиях, например из кофе или меда.
- Использование увлажняющих бальзамов для защиты от негативного воздействия окружающей среды.
- Отказ от курения.
4. Мочки ушей
Биологический возраст женщины способна выдать даже такая мелочь, как мочка уха. Ушные раковины и мочки ушей подвержены старению точно так же, как и весь остальной организм. Со временем коллаген в коже вырабатывается все меньше, жировая прослойка истончается, следовательно, теряется упругость тканей.
Для того чтобы мочки сохраняли первоначальную форму, нужно соблюдать несколько несложных правил:
- Старайтесь реже носить тяжелые серьги и обязательно снимайте их на ночь — такие украшения оттягивают ухо.
- Увлажняйте и питайте кремом зону ушей, а не только лицо и шею.
- Если вы не можете отказаться от тяжелых серег, носите специальные поддерживающие приспособления, которые не дадут мочке вытягиваться.
5. Локти
Кожа на локтях постоянно подвергается механическому воздействию: трется об одежду, о стол. Таким образом, клетки на этом участке не успевают обновляться и скапливаются в виде ороговевших участков. Если к этому прибавить естественный недостаток коллагена с возрастом, то мы увидим неприглядную картину: морщины и нависающие складки над локтевым суставом. Но не спешите отчаиваться, со старением в этой зоне тоже можно побороться.
Для этого необходимо отшелушивать и увлажнять кожу локтей. Для этого подойдут не только скрабы, но и пилинги на основе молочной и фруктовой кислот — они хорошо отшелушивают кожу и избавляют от неровностей.
6. Колени
Колени — самые настоящие предатели. Если морщины на лице или пигментные пятна можно замаскировать, то колени сходу выдают возраст. Причина все та же — потеря упругости вследствие недостаточной выработки коллагена. Поэтому специалисты по красоте не рекомендуют сильно худеть, ведь возрастная кожа теряет тургор и велик риск, что она останется висеть некрасивыми складками на коленях и лодыжках.
Как бороться с признаками старения в этой области:
- Делайте кислотные пилинги для отшелушивания кожи и ускорения регенерации.
- Выполняйте упражнения, направленные на укрепление квадрицепса: приседания, жим ногами и выпады.
- Избегайте резкой потери веса — кожа на коленях может стать дряблой.
7. Шея
Косметологи всего мира сетуют на то, что при уходе за собой женщины уделяют пристальное внимание лицу и совсем не заботятся о шее и зоне декольте. Такое пренебрежение приводит к появлению морщин и провисанию кожи. Главные виновники старения шеи — недостаточная выработка коллагена, атония мышц и ультрафиолетовое излучение.
Для того чтобы предотвратить возрастные изменения в этой зоне, необходимо соблюдать несколько простых правил:
- Наносите солнцезащитный крем с высоким SPF-фактором. Ультрафиолетовое излучение способно проникать в глубокие слои кожи и разрушать коллаген.
- Старайтесь следить за своей осанкой — не опускайте голову, постоянно глядя в смартфон.
8. Мешки и морщины вокруг глаз
Кожа вокруг глаз настолько тонкая, что самые первые признаки старения проявляются именно в этой зоне. Но это только один из факторов. Быстрому увяданию способствует истончение жировой клетчатки, дряблость мышц, близкое расположение кровеносных сосудов и даже наследственные факторы.
К коже вокруг глаз нужно относиться очень внимательно:
- Тщательно подбирайте уходовые средства. Летом в состав крема для зоны вокруг глаз должны входить средства с солнцезащитными факторами.
- Патчи отлично увлажняют зону вокруг глаз и могут использоваться в качестве средства «скорой помощи» после бессонной ночи.
- Носите солнцезащитные очки — они защищают тонкую кожу от воздействия UV-излучения.
- Не забывайте снимать косметику — ее остатки сушат кожу и забивают поры.
9. Брови
Нависающие брови делают лицо угрюмым и усталым. Все дело в мышцах, которые держат верхнее веко и бровь — с возрастом они теряют тонус и перестают выполнять свои функции. Однако причиной этого явления может быть, например, чрезмерное напряжение. А разным причинам соответствуют разные методы борьбы.
- При нависании бровей, вызванном возрастными изменениями, рекомендуется использование лифтинг-кремов и лимфодренажный массаж для борьбы с отеками.
- Если же брови опускаются из-за перенапряжения, то тут поможет комплекс специальных упражнений.
10. Руки
Сухая кожа на руках и выступающие вены сразу выдают возраст женщины, какой бы ухоженной она ни была. Эллен Мармур, косметолог из США, утверждает, что руки начинают стареть даже раньше, чем лицо, а все потому, что кожа на тыльной стороне кистей гораздо тоньше. К тому же в этой зоне практически нет жировых отложений, а значит, и запасов коллагена. Но не стоит сдаваться без боя, ведь есть множество методов борьбы со старением кожи рук — от домашних до высокотехнологичных.
- Кремы, содержащие факторы роста, полученные из растительных компонентов. Они способствуют естественной выработке коллагена. В исследовании 2007 года утверждается, что 83 % женщин в возрасте от 35 до 65, которые использовали крем с факторами роста, отметили исчезновение или значительное разглаживание морщин в течение 60 дней.
- Обязательное увлажнение кожи.
- Парафинотерапия. Теплые парафиновые обертывания реабилитируют даже самую сухую и обезвоженную кожу.
Как насчет ваших секретов по уходу за собой? Может быть, вы знаете простые и полезные секреты красоты? Делитесь своими находками в комментариях.