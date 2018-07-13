Как бороться с 10 главными признаками старения, которые выдают ваш возраст

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Исследование, проведенное сайтом Superdrug в 2012 году, показало, что женщины начинают замечать первые симптомы старения уже в 29 лет. Современные стандарты красоты диктуют моду на молодость и свежесть, косметология развивается космическими темпами. Несмотря на все достижения науки, существуют признаки, которые способны выдать настоящий возраст. Но не стоит опускать руки — зная врага в лицо, легче бороться с ним.

AdMe.ru знает толк в красоте и сегодня расскажет о сигналах, которые подает ваше тело, когда начинает стареть. А заодно даст ценные советы по борьбе с возрастными проявлениями, чтобы вы как можно дольше оставались молодыми и красивыми.

1. Носогубные морщины и слезные борозды

Возраст женщины выдают не морщины, а изменение черт лица. Первыми признаками старения, которые появляются уже после 30 лет, являются заметные тени в зоне слезных борозд и носогубных складок. Эти изменения обычно не зависят от типа кожи и, к сожалению, почти каждая женщина рано или поздно столкнется с ними. Появление носогубных складок связано с потерей упругости кожи, что вполне естественно, ведь гравитацию никто не отменял — лицо потихоньку «сползает» вниз. Однако существуют способы замедления этого процесса: Массаж, который помогает вернуть коже лица упругость.

Фейсбилдинг — комплекс упражнений для мышц лица.

2. Гиперпигментация

Зрелая кожа часто в избытке производит меланин (цветовой пигмент), который распределяется неравномерно, — вот и причина появления темных пятен. А еще такие пятна очень любят солнечный свет — под ультрафиолетовым облучением они растут и становятся ярко окрашенными. Поэтому косметологи советуют пользоваться солнцезащитными кремами с высоким фактором УФ-защиты даже зимой, особенно если кожа склонна к повышенной пигментации. Применение крема на основе экстракта алоэ с добавлением витамина Е каждый вечер замедляет процесс гиперпигментации, а также способствует выработке естественного коллагена и насыщению кожи влагой.

Осветлить пигментацию помогают средства с кислотами. Предпочтение следует отдать гликолевой и азелаиновой — они отшелушивают кожу и способствуют дальнейшему обновлению. Важно: если вы решили проводить кислотные пилинги (неважно, дома или в салоне), не забывайте наносить солнцезащитный крем, иначе пигментные пятна проявятся еще сильнее.

3. Бледные губы

Возрастные гормональные изменения отражаются и на внешности. Например, губы становятся бледнее от того, что выработка эстрогена сокращается, а еще возникает дефицит кислорода в тканях. Это не патологическое состояние, и, как правило, вмешательство врача не требуется. Но если вместе с бледностью губ у вас появилась одышка и учащенное сердцебиение, то, вероятнее всего, требуется обратиться к специалисту. Как сохранить насыщенный цвет губ: Скрабы стимулируют кровообращение и обновление клеток. Эффективный скраб можно сделать и в домашних условиях, например из кофе или меда.

Использование увлажняющих бальзамов для защиты от негативного воздействия окружающей среды.

Отказ от курения.

4. Мочки ушей

Биологический возраст женщины способна выдать даже такая мелочь, как мочка уха. Ушные раковины и мочки ушей подвержены старению точно так же, как и весь остальной организм. Со временем коллаген в коже вырабатывается все меньше, жировая прослойка истончается, следовательно, теряется упругость тканей. Для того чтобы мочки сохраняли первоначальную форму, нужно соблюдать несколько несложных правил: Старайтесь реже носить тяжелые серьги и обязательно снимайте их на ночь — такие украшения оттягивают ухо.

Увлажняйте и питайте кремом зону ушей, а не только лицо и шею.

Если вы не можете отказаться от тяжелых серег, носите специальные поддерживающие приспособления, которые не дадут мочке вытягиваться.

5. Локти

Кожа на локтях постоянно подвергается механическому воздействию: трется об одежду, о стол. Таким образом, клетки на этом участке не успевают обновляться и скапливаются в виде ороговевших участков. Если к этому прибавить естественный недостаток коллагена с возрастом, то мы увидим неприглядную картину: морщины и нависающие складки над локтевым суставом. Но не спешите отчаиваться, со старением в этой зоне тоже можно побороться. Для этого необходимо отшелушивать и увлажнять кожу локтей. Для этого подойдут не только скрабы, но и пилинги на основе молочной и фруктовой кислот — они хорошо отшелушивают кожу и избавляют от неровностей.

6. Колени

Колени — самые настоящие предатели. Если морщины на лице или пигментные пятна можно замаскировать, то колени сходу выдают возраст. Причина все та же — потеря упругости вследствие недостаточной выработки коллагена. Поэтому специалисты по красоте не рекомендуют сильно худеть, ведь возрастная кожа теряет тургор и велик риск, что она останется висеть некрасивыми складками на коленях и лодыжках. Как бороться с признаками старения в этой области: Делайте кислотные пилинги для отшелушивания кожи и ускорения регенерации.

Выполняйте упражнения, направленные на укрепление квадрицепса: приседания, жим ногами и выпады.

Избегайте резкой потери веса — кожа на коленях может стать дряблой.

7. Шея

Косметологи всего мира сетуют на то, что при уходе за собой женщины уделяют пристальное внимание лицу и совсем не заботятся о шее и зоне декольте. Такое пренебрежение приводит к появлению морщин и провисанию кожи. Главные виновники старения шеи — недостаточная выработка коллагена, атония мышц и ультрафиолетовое излучение. Для того чтобы предотвратить возрастные изменения в этой зоне, необходимо соблюдать несколько простых правил: Наносите солнцезащитный крем с высоким SPF-фактором. Ультрафиолетовое излучение способно проникать в глубокие слои кожи и разрушать коллаген.

Старайтесь следить за своей осанкой — не опускайте голову, постоянно глядя в смартфон.

8. Мешки и морщины вокруг глаз

Кожа вокруг глаз настолько тонкая, что самые первые признаки старения проявляются именно в этой зоне. Но это только один из факторов. Быстрому увяданию способствует истончение жировой клетчатки, дряблость мышц, близкое расположение кровеносных сосудов и даже наследственные факторы. К коже вокруг глаз нужно относиться очень внимательно: Тщательно подбирайте уходовые средства. Летом в состав крема для зоны вокруг глаз должны входить средства с солнцезащитными факторами.

Патчи отлично увлажняют зону вокруг глаз и могут использоваться в качестве средства «скорой помощи» после бессонной ночи.

Носите солнцезащитные очки — они защищают тонкую кожу от воздействия UV-излучения.

Не забывайте снимать косметику — ее остатки сушат кожу и забивают поры.

9. Брови

Нависающие брови делают лицо угрюмым и усталым. Все дело в мышцах, которые держат верхнее веко и бровь — с возрастом они теряют тонус и перестают выполнять свои функции. Однако причиной этого явления может быть, например, чрезмерное напряжение. А разным причинам соответствуют разные методы борьбы. При нависании бровей, вызванном возрастными изменениями, рекомендуется использование лифтинг-кремов и лимфодренажный массаж для борьбы с отеками.

Если же брови опускаются из-за перенапряжения, то тут поможет комплекс специальных упражнений.

10. Руки

Сухая кожа на руках и выступающие вены сразу выдают возраст женщины, какой бы ухоженной она ни была. Эллен Мармур, косметолог из США, утверждает, что руки начинают стареть даже раньше, чем лицо, а все потому, что кожа на тыльной стороне кистей гораздо тоньше. К тому же в этой зоне практически нет жировых отложений, а значит, и запасов коллагена. Но не стоит сдаваться без боя, ведь есть множество методов борьбы со старением кожи рук — от домашних до высокотехнологичных. Кремы, содержащие факторы роста, полученные из растительных компонентов. Они способствуют естественной выработке коллагена. В исследовании 2007 года утверждается, что 83 % женщин в возрасте от 35 до 65, которые использовали крем с факторами роста, отметили исчезновение или значительное разглаживание морщин в течение 60 дней.

Обязательное увлажнение кожи.

Парафинотерапия. Теплые парафиновые обертывания реабилитируют даже самую сухую и обезвоженную кожу.