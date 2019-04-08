Как бездомный, который с трудом умел читать, стал миллионером. Теперь он спасает чужие дома

15 2

22

4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эрику Уайту 33 года, у него чудесная жена и трое детей. В прошлом году он продал свою компанию за миллион долларов и основал другую, которая предлагает уникальные услуги. Глядя на этого улыбчивого парня и не догадаешься, что когда-то он был бездомным, который с трудом мог произнести свое имя по буквам.

AdMe.ru делится историей о том, как любовь к своему делу и тяжелая работа способны перевернуть жизни людей.

«В детстве мне было нелегко: в 15 лет я остался без крыши над головой и жил на улице 8 месяцев», — вспоминает Эрик. С учебой не ладилось: на тот момент он хоть и числился в 9-м классе, но читать умел чуть лучше первоклассника. Школу пришлось бросить. Хотя у Уайта практически не было образования, он всегда интересовался строительством, это была его настоящая страсть. Он мечтал спасать чужие дома и выполнять работы, за которые не всегда берутся даже профессионалы. Просто ради удовольствия он мог часами обдумывать решение сложных задач. У него не было ничего, кроме твердой уверенности, что если будет заниматься любимым делом, то не только добьется успеха, но и принесет огромную пользу.

Время шло, Эрик еле сводил концы с концами, но своей мечты не оставлял. Он по-прежнему был полон идей и рвения, но возможность проявить себя все не появлялась. Приходилось работать то тут, то там, пока удача, наконец, не улыбнулась ему. В строительную компанию в соседнем городе набирали мастеров, и Уайт тут же попробовал туда устроиться. Ему повезло: он получил работу и отличного начальника, который сразу понял, насколько Эрик талантлив. Он взял его под свое крыло, рассказал о компании и уже через полгода поручил ему управлять целой командой. Уайт наконец мог заниматься любимым делом, которому отдавал всего себя. Если попадалась сложная задача, он был именно тем человеком, кто мог ее решить. Он много работал, карьера его росла, и теперь уже не он искал работу, а она его. Эрика заметила очень крупная компания, в которую он перешел, а затем основал собственную. В прошлом году он продал ее за миллион долларов.

Эрик наконец добился успеха и получил признание, но не остановился на этом. Он основал новую компанию, чтобы превратить в реальность и свои творческие замыслы. «Зачем идти на пляж, когда можно построить его у себя во дворе?» — думал он. В течение нескольких лет он искал способ создания такого райского оазиса. Задача оказалась не из легких. Уайт проводил исследования, эксперименты и даже разработал специальный насос, чтобы предложить людям эту гениальную вещь. На заднем дворе своих клиентов он создает настоящий кусочек моря, со всех сторон окруженный белым песком и наполненный всегда чистой лазурной водой.

Идея оказалась настолько удачной, что нашлось много желающих обзавестись таким райским местом. Эрик говорит, что каждый пляж, который он создает со своей командой, уникален и сделан с любовью, и именно это объясняет их успех.

Через какое-то время Уайт начал заниматься и другими работами. Он хотел стать человеком, который может решить любую строительную проблему, и у него это получилось. «Я могу найти способ исправить какую угодно ситуацию и сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти чей-нибудь дом», — говорит он. Эрик берется за непростые случаи, например за дома с заболоченными или затопленными дворами. Он создает специальные дренажные растворы, которые не влияют на землю соседей, строит помосты и занимается водоотведением.

Также Эрик создает кухни на открытом воздухе.

Строит подъездные дорожки.

И еще создает оригинальные наружные камины.

Уайт со своей командой берется не только за масштабные, но и за самые мелкие работы. Эрик до сих пор присутствует на каждом проекте, ведет активную жизнь в соцсетях, где показывает весь строительный процесс и фото до и после. Люди в комментариях пишут, насколько вдохновлены его историей и называют ее настоящей американской мечтой.

А у вас есть дело, которым вы хотели бы заниматься всю жизнь?